29 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આજે મકર રાશીના જાતકો વાણી પર સંયમ રાખે, જાણો અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિના વ્યક્તિઓએ આજે પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવશે અને આર્થિક લાભ મેળવશે.
Published : August 29, 2026 at 6:39 AM IST
મેષ - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં અને મિત્રો સાથે ફરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવા લોકોને મળશો. તમને વડીલો તરફથી લાભ અને ટેકો મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભથી ખુશી મળશે. તમને દૂર રહેતા બાળકો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. બહાર ફરવાની યોજનાઓ બની શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે, જ્યારે વ્યવસાયિક લોકો નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃષભ - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા અથવા આયોજન કરવા માંગતા લોકો માટે આ સારો દિવસ છે. તમે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નફાકારક પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો, અને પ્રમોશનની સંભાવના છે. નવી વેપારની તકો ઊભી થશે, અને તમને સરકાર સંબંધિત બાબતોમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે, અને કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે, અને તમે દિવસ ઉચ્ચ ભાવનામાં વિતાવશો. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે.
મિથુન - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કેટલીક પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી પાસે શારીરિક ઉર્જાનો અભાવ હોઈ શકે છે, જે તમને આયોજિત કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં અવરોધે છે. માનસિક ચિંતા થાક તરફ દોરી શકે છે. કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સમર્થનના અભાવે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો અને વિરોધીઓ સામે સતર્ક રહો. વિદ્યાર્થીઓએ વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
કર્ક - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ પડકારોથી ભરેલો હોઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં અથવા કોઈ બીમારી માટે તબીબી સારવાર શરૂ કરશો નહીં. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. અનૈતિક વિચારો અથવા કાર્યો પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સરકાર સંબંધિત બાબતોમાં અવરોધો ઊભી થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સંઘર્ષ અને વિવાદો ટાળો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો.
સિંહ - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. નાની નાની બાબતો પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ અને મતભેદનું કારણ બની શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન રહેશો. જાહેર જીવનમાં બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે અથવા તમારા આત્મસન્માનને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. નવા મિત્રો સાથે મુલાકાત સુખદ ન હોઈ શકે. કાનૂની બાબતોમાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધો અંગે, આ દિવસ ધીરજ રાખવાનો છે.
કન્યા - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા માટે સંજોગો અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઘર અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી પ્રવર્તશે, જેનાથી તમને માનસિક સંતોષ મળશે. તમારા જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ બની શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને જે લોકો બીમાર છે તેઓની સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને તમારા કામમાં અન્ય લોકોનો સહયોગ મળશે અને તમે તમારા વિરોધીઓનો સંપૂર્ણ તાકાતથી સામનો કરી શકશો. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે.
તુલા - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ સુખદ રીતે પસાર થશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેશો. તમારી કલ્પનાશીલ શક્તિઓ તમને કોઈ મુખ્ય કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમને તમારા બાળકો વિશે શુભ સમાચાર મળશે અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો, જોકે નકારાત્મક વિચારો તમારી માનસિક સ્થિતિને અસર કરી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ નાની બાબત પર દલીલ શક્ય છે.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક અને શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. વડીલો સાથે મતભેદ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. નાણાકીય નુકસાનનો ભય હોઈ શકે છે. જાહેર જીવનમાં તમને પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જમીન, વાહન અને તેના જેવા વ્યવહારો અથવા દસ્તાવેજીકરણના કામથી દૂર રહો. પગારદાર વ્યક્તિઓને નવું, અપ્રિય કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે.
ધન - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે શુભ છે. તમે ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓ સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખશો. પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમને આધ્યાત્મિકતામાં આનંદ મળશે અને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને સામાજિક માન અને માન્યતા મળશે. તમે આજે કોઈને તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ અનુકૂળ છે. નોકરિયાત વ્યાવસાયિકો સમયસર તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે.
મકર - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ટાળવા માટે સાવચેત રહો. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો, અને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. કેટલીક નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે; ખાસ કરીને, આંખની તકલીફ થવાની સંભાવના છે. નકારાત્મક માનસિકતા દૂર કરવી ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવન સંબંધિત બાબતોમાં ઉતાવળ ન કરો.
કુંભ - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, દિવસ નફાકારક છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદકારક રહેશે, અને તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરી શકશો. આજે તમે મુસાફરી અને પર્યટનનો આનંદ પણ માણશો. તમને આધ્યાત્મિકતા તરફ વળીને નકારાત્મક વિચારોને દૂર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું મન થોડું વિચલિત થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં કામ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
મીન - શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં રહેશે, જે તમારા બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. નાણાકીય આયોજન અને મૂડી રોકાણો અંગે ખૂબ કાળજી રાખો. આજે તમારી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા ઓછી હોઈ શકે છે, અને તમે બેચેની અનુભવી શકો છો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદો ઊભી થઈ શકે છે. તમારે રોકાણોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે; લોભને વશ થવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતો અથવા કોર્ટ કેસોમાં ફસાવવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે.
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