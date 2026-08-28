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28 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા, નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો

આજે આ રાશિના જાતકોનું શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહેશે. નવા કામના પ્રારંભ માટે સમય સારો છે.

28 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ
28 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 6:45 AM IST

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મેષ- ચંદ્ર આજે, 28 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને મિત્રો સાથે દિવસ પસાર કરશો. નવા મિત્રો તમારા વર્તુળમાં જોડાશે, અને તમે તેમના પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમને વડીલોના સહયોગથી લાભ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ માનસિક ખુશી લાવશે. દૂર રહેતા બાળકો તરફથી તમને શુભ સમાચાર મળશે. મુસાફરી અથવા પર્યટનની યોજનાઓ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ અનુકૂળ છે, અને વ્યવસાયમાં પણ નફાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.

વૃષભ- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં લાભ થશે અને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમારા પક્ષમાં જતા સરકારી નિર્ણયો લાભ લાવશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યસ્થળના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઘરેલું જીવન શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે; તમે મહત્ત્વપૂર્ણ કૌટુંબિક ચર્ચાઓમાં સમય પસાર કરશો. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સંપત્તિ અને સન્માન મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ બાકી લેણાં વસૂલવા માટે પગલાં લઈ શકે છે અથવા તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે લોન માટે અરજી કરી શકે છે.

મિથુન- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ તમારા કામમાં વિલંબનું કારણ બની શકે છે. તમારામાં તાજગી અને ઉત્સાહનો અભાવ હોઈ શકે છે. પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદો થઈ શકે છે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી નકારાત્મક વર્તન તમને પરેશાન કરી શકે છે, અને સરકારી કાર્યોમાં અવરોધો ઉભા થઈ શકે છે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો અથવા નિર્ણયો મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો, અને પરિવારના સભ્યો સાથે સંભવિત વિવાદોથી સાવધ રહો.

કર્ક- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને વધુ ગુસ્સો આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું વર્તન અન્ય લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. બપોર સુધી કોઈ મુદ્દા પર તમારો મૂડ અસ્વસ્થ રહી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે વિવાદો શક્ય છે; આ સમય દરમિયાન મૌન રહેવાથી સંઘર્ષો વધતા અટકાવશે. બપોરે તમારું મન શાંત રહેશે. તમારે તમારા વર્તનમાં સંપૂર્ણપણે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. ગ્રાહકો અથવા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ઉગ્ર દલીલો ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ સરેરાશ છે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સિંહ - આજે, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંઘર્ષ તણાવનું કારણ બની શકે છે, અને તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે ધીરજ રાખો. જો શક્ય હોય તો, નિરર્થક ચર્ચાઓ અથવા વિવાદોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. કાનૂની બાબતોમાં સફળતા મર્યાદિત હોઈ શકે છે, અને તમને સામાજિક વર્તુળોમાં વધુ ઓળખ ન મળી શકે. નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળો.

કન્યા - આજે, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમે જોમ અને સારા સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો, અને તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરીમાં લાભના સંકેતો છે, અને ઘર અને કાર્યસ્થળ બંને પર વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે, અને જે કોઈ બીમાર છે તેનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. સ્ત્રીઓને તેમના માતૃઘરથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કાર્યો પૂર્ણ કરવાથી તમને ઓળખ મળશે. ખર્ચ વધારે હોઈ શકે છે, છતાં તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.

તુલા - આજે, 28 ઓગસ્ટ, 2026 ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિનો અનુભવ કરશો. તમારી વાણીની મીઠાશ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે અને સારા સંબંધો જાળવવામાં મદદ કરશે; તમે ચર્ચા દરમિયાન પણ પ્રભાવ પાડી શકશો. જો કે, પરિણામો કરેલા પ્રયત્નો સાથે સુસંગત ન હોઈ શકે; તમારા કાર્યમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. તમને અપચો થઈ શકે છે, તેથી તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. સાહિત્ય અને લેખનમાં તમારી રુચિ વધશે. એકંદરે, સમય લાભ માટે અનુકૂળ રહે છે.

વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. શાંત મનથી દિવસ પસાર કરો. તમે કોઈ ચોક્કસ ચિંતામાં વ્યસ્ત રહી શકો છો, અને તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું પડી શકે છે, જે તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી કરી શકે છે. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો કાઢી નાખો. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે. આજે દસ્તાવેજીકરણ સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ લાગી શકે છે; તમારી વાતચીતમાં અન્યની લાગણીઓનો વિચાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.

ધન - આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે વિરોધીઓનો પરાજય થશે. તમે સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો આનંદ માણશો. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો, અને આધ્યાત્મિક સુખાકારીની ભાવના પ્રબળ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ચર્ચા દ્વારા કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો અર્થપૂર્ણ ઉકેલ શોધી શકશો. તમારા બધા કાર્યો આજે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશે.

મકર - આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમે આજે શેરબજારમાં તમારું નસીબ અજમાવી શકો છો અને નોંધપાત્ર રોકાણ કરવામાં પણ રસ ધરાવી શકો છો. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. મહિલાઓને ચોક્કસ કારણોસર માનસિક અસંતોષનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે, અને તમને આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો. વ્યવસાયમાં લાભની સંભાવના છે.

કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, જેનાથી તમે તમારા બધા કાર્યો ઉત્સાહથી કરી શકશો. નાણાકીય રીતે, દિવસ નફાકારક રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મીઠાઈઓ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. બહાર ફરવા અથવા પ્રવાસનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. આજે, તમે ચિંતન અને આધ્યાત્મિકતાની શક્તિનો અનુભવ કરશો. કાર્યસ્થળ પર ભારે કામના ભારણને કારણે બપોર પછી તમને થોડો તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

મીન - આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને લોભથી દૂર રહેવાની અને મૂડી રોકાણો અંગે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એકાગ્રતાનું સ્તર ઓછું હોઈ શકે છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. નજીકના પરિવારના સભ્યોથી અલગ થવાની સંભાવના છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થશે. મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અથવા કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે સમય અનુકૂળ નથી.

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