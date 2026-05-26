26 મે 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે તુલા રાશિના જાતકોને થશે લાભ, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે બધી રાશિના લોકોએ સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. દિવસ સંયમથી વિતાવો.
Published : May 26, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 26 મે, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરીને કંઈક નવું બનાવવાની સ્થિતિમાં હશો. આજે, તમારું મન સાહિત્ય અને કલા તરફ આકર્ષિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા રોજિંદા કાર્યોમાં તમને થોડી નાની અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગાર સંબંધિત બાબતોમાં વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. જો કે તમને તમારી મહેનતનું પ્રમાણમાં ઓછું વળતર મળી શકે છે, આનાથી તમારા ઉત્સાહમાં ઘટાડો થવો જોઈએ નહીં.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમને આજે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પાણી સાથે સંકળાયેલા સ્થળો ટાળો. જમીન અને મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર ખૂબ કાળજી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા મનમાં કલ્પનાના તરંગો ઉભરી રહ્યા છે જેનાથી નવા અનુભવો થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે તમારી માતા અને તમારા ઘરની સ્ત્રી સભ્યો પ્રત્યે ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ અનુભવશો. તમારા વિચારોમાં વધુ પડતા ડૂબેલા રહેવાને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. ઊંઘના અભાવને કારણે થાક ચાલુ રહી શકે છે. પરિણામે, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકતા નથી. જો તમે આજે કોઈ યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે, તો તેને મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે જમીન કે મિલકતની બાબતો અંગે ચર્ચા કરવાનું ટાળો.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવવા અને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત પછી તમે આનંદ અનુભવશો. ટૂંકી યાત્રાના સંકેતો છે. ભાઈ-બહેન અને નજીકના સગા-સંબંધીઓ સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત રહેશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ તમારા હૃદયને ઉત્સાહથી ભરી દેશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને સમાજમાં માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. આજે, તમે કોઈની સાથે પ્રેમના બંધનમાં બંધાશો; ભવિષ્યમાં આ સંબંધ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
સિંહ – આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. વિવિધ યોજનાઓ અંગે વારંવાર વિચારો આવવાને કારણે તમે અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં આવી શકો છો. જોકે, પરિવારના સભ્યોનો સાથ તમને ખુશીમાં વધારો કરશે. દૂર સ્થિત વ્યક્તિઓ અથવા સંગઠનો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે, જે લાંબા ગાળે ફાયદાકારક સાબિત થશે. વધુ પડતા ખર્ચ ટાળવા માટે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારા નિર્ધારિત કાર્યોમાં તમને પ્રમાણમાં ઓછી સફળતા મળી શકે છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે.
કન્યા– આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહે છે. આજે તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ ખીલશે. તમારી મીઠી અને સૌમ્ય વાણી દ્વારા, તમે નફાકારક અને સુમેળભર્યા સંબંધો કેળવી શકશો. ઉત્તમ ખોરાક ઉપરાંત, તમને ભેટો અને કપડાં મળી શકે છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા જીવનસાથીની નિકટતા, મુસાફરી અને પર્યટનની તકો સાથે, દિવસને આનંદદાયક બનાવશે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. તમને તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં નફો મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય અનુકૂળ છે; તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો.
તુલા - આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહે છે. આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક રહેવાનું વચન આપે છે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં લાભનો અનુભવ કરશો. તમારા બાળકો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોર પછી, તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપો. કોઈપણ ચોક્કસ મુદ્દા વિશે વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો. તમે અનુભવી રહ્યા છો તે કોઈપણ મૂંઝવણ દૂર થઈ જશે. કાનૂની બાબતોમાં તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે, દિવસ સરેરાશ રહેશે.
વૃશ્ચિક – આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહે છે. આજે, તમે તમારા પરિવારના સભ્યોના સાથ દ્વારા આનંદ અને સંતોષની ઊંડી ભાવના અનુભવશો. તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને શુભ કાર્યક્રમો અથવા સમારંભોમાં ભાગ લેવાની તક પણ મળશે. લગ્ન ઇચ્છુક વ્યક્તિઓ તેમના જોડાણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા જોઈ શકે છે. તમને વ્યવસાય અને રોજગાર બંનેમાં ઉત્તમ તકો મળશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાનો છે. તમે મિત્રો સાથે પર્યટન પર જશો, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને વડીલોનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી શકશો.
ધન– આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં રહે છે. આજે, તમારી ખ્યાતિ, પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી ખુશ થશે, જેનાથી તમારી પ્રમોશનની સંભાવનાઓ વધશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મજબૂત રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને સંવાદિતાનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારા પિતા અને સરકાર સંબંધિત બાબતોથી લાભ મળશે. તમારી નાણાકીય આયોજન પહેલ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના હેતુથી મીટિંગમાં હાજરી આપવાની યોજનાઓ બનાવી શકાય છે. તમે અન્ય લોકોને મદદરૂપ અને સહાયક બનવાનો પ્રયત્ન કરશો. તમારું લગ્નજીવન મધુરતા અને સંવાદિતાથી ભરેલું રહેશે.
મકર - આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંદર્ભમાં નવમા ભાવમાં રહે છે. તમે તમારા વ્યવસાયિક કામગીરી હાથ ધરવા માટે એક નવો અને નવીન અભિગમ અપનાવશો, જે નફાકારક પરિણામો આપશે. તમે લેખન અને સાહિત્ય સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં તમારા કાર્યને આગળ વધારી શકો છો. શારીરિક થાકની સાથે, તમે ભયની અકલ્પનીય ભાવનાથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમારા બાળકો સંબંધિત ચિંતાઓ તમારા મન પર ભાર મૂકી શકે છે. લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. અન્ય લોકો સાથે કોઈપણ પ્રકારની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનું ટાળો. તમને કેટલાક અણધાર્યા ખર્ચાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ખાતરી કરો કે તમે તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યો અને દ્રષ્ટિકોણને યોગ્ય મહત્વ આપો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પ્રગતિ કરવા માટે તમારે કેટલાક સંઘર્ષોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કુંભ – આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં આઠમા ભાવમાં રહે છે. તમારે અનૈતિક અથવા પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિઓ તેમજ નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. વધુ પડતું વિચારવું અને ગુસ્સો તમારા માનસિક સુખાકારીને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપો. કૌટુંબિક વાતાવરણમાં મતભેદ અથવા તકરાર થવાની સંભાવના છે.
મીન - આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમે મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં ડૂબેલા રહેશો. કલાકારો, લેખકો અને સમાન વ્યાવસાયિકોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. ભાગીદારી આધારિત સાહસોથી તમને લાભ મળશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મુસાફરીનો આનંદ માણી શકશો. તમારા લગ્ન જીવનમાં આત્મીયતા અને સુમેળ વધશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધવાની તૈયારી છે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં પણ નફો થવાની અપેક્ષા છે.
