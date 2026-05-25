25 મે 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે આ રાશિઓનું નસીબ ચમકશે, વાંચો ભવિષ્યફળ
સોમવારે, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. બધા વ્યક્તિઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ દિવસ સાવધાની સાથે વિતાવે.
Published : May 25, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરીને કંઈક નવું પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. આજે, તમારું મન સાહિત્ય અને કલા તરફ આકર્ષિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા રોજિંદા કાર્યોમાં તમને થોડી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગાર સંબંધિત બાબતોમાં વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો.
વૃષભ - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પાણીના પદાર્થો અથવા પાણી સંબંધિત ક્ષેત્રોથી દૂર રહો. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા મનમાં કલ્પનાના તરંગો ઉછળશે અને નવા અને અનોખા અનુભવો કરાવશે.
મિથુન - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. દિવસ શાંતિ અને ખુશીના વાતાવરણમાં પસાર થશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધોથી તમને ફાયદો થશે. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી શકો છો. બપોર પછી, નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જેના કારણે તમને થોડી ચિંતા થશે. આજે તમને સમયસર ભોજન ન મળે. તમે અમુક બાબતોમાં ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ અનુભવો છો. ઘરનું વાતાવરણ થોડું તંગ અથવા અસ્થિર બની શકે છે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. જમીન કે મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં બેદરકારી નાણાકીય નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.
કર્ક - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે નાણાકીય લાભ માટે અસંખ્ય તકો મળશે. તમને તમારા પરિવારના સભ્યો તરફથી ટેકો અને સહયોગ મળશે. તમારી બોલવાની શૈલી અને વાક્છટાને કારણે તમે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. બપોર પછી, પ્રવાસ અથવા વેકેશનની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. તમે તમારા મિત્રો સાથે નિકટતા અને મિત્રતાની ભાવના અનુભવશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી આંતરિક ખુશખુશાલતા તમારા આનંદ અને સુખાકારીની એકંદર ભાવનાને વધુ વધારશે. આજે, તમારી કાર્યપદ્ધતિ અને પ્રદર્શનને તમારા કાર્યસ્થળ પર પણ પ્રશંસા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
સિંહ - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા બધા કાર્યો ખૂબ જ દૃઢ નિશ્ચય સાથે પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા ઘરના વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે પ્રેમની પુષ્કળતા રહેશે. જોકે, બપોર પછી, તમારી વાણી થોડી તીક્ષ્ણ અથવા આક્રમક બની શકે છે; નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ આ સમયગાળા દરમિયાન ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ સુમેળભર્યું અને સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે ધ્યાન રાખો કે તમારા ખર્ચાઓ નિયંત્રણ બહાર ન જાય. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને લાભ મળી શકે છે. આજે કરેલી કોઈપણ ખરીદી આનંદપ્રદ અને નફાકારક સાબિત થશે. તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈપણ ચિંતાઓનું નિરાકરણ થશે.
કન્યા - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા મનને લાગણીઓના પ્રવાહમાં ડૂબવા ન દો. જો તમે કોઈ મૂંઝવણમાં મુકાઈ રહ્યા છો, તો આજે જ તેને ઉકેલવા માટે દરેક પ્રયાસ કરો. કોઈની સાથે ઉગ્ર દલીલો કે વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજે તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી શકે છે. જોકે, બપોર પછી, તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી ટેકો અને માર્ગદર્શન મળશે; આ તમારા મન પર રહેલી ચિંતાના બોજને ઓછો કરવામાં મદદ કરશે. તમારા પ્રેમ જીવન માટે દિવસ સકારાત્મક લાગે છે. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ, કામ થોડું ધીમું ગતિએ આગળ વધશે. આજે તમને કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ઉદાસીનતા કે ઉદાસીની લાગણી થઈ શકે છે.
તુલા – આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરવાથી દૂર રહો. આજે તમે ચિંતન અને આત્મનિરીક્ષણમાં ડૂબેલા રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે તમારા મનોબળમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને સમયસર તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી ખાસ લાભ અને ટેકો મળશે. તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસો પણ નફો આપશે; જોકે, દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં તમે ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ અનુભવી શકો છો. કોઈ પ્રકારની ચિંતા તમારા મનમાં રહી શકે છે; જો તેને નિયંત્રિત ન કરવામાં આવે તો, આ ચિંતા તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ જાળવો. આજે ખર્ચ ખૂબ વધારે થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા મતભેદો અથવા નાના મતભેદોનો અનુભવ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની ખૂબ પ્રશંસા થશે. નવા ગ્રાહકો તમારા વેપારમાં તમારી સાથે જોડાશે. કાર્યો ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતો માટે સમય અનુકૂળ છે. તમને સરકારી સંબંધિત કામથી લાભ થશે. ઘરેલું જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. બપોર પછી, તમને મિત્રો દ્વારા લાભ મળશે. દિવસભર, બૌદ્ધિક સ્તરે અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ પ્રવર્તી શકે છે. બપોર પછી મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. સાંજ પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ રીતે પસાર થશે.
ધન - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારા સ્વભાવમાં આક્રમકતાનો દોર રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું નાજુક રહી શકે છે. પરિણામે, કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. આજે ધાર્મિક યાત્રા કરવાની પણ શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં વિવાદોનું જોખમ જળવાઈ રહેશે, જોકે બપોર પછી કાર્ય સંબંધિત બાબતોમાં થોડો સુધારો જોવા મળશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારો પ્રભાવ અને પ્રભુત્વ વધશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમારા પિતા દ્વારા તમને લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાના સંકેતો દેખાશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રવર્તશે.
મકર - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તબીબી સારવાર અથવા બીમારી પર નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે. તમારે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવાનો સભાન પ્રયાસ કરવો જોઈએ, કારણ કે તે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્ય પ્રદર્શન પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. અન્ય અણધાર્યા અથવા અચાનક ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલોમાં ન પડવાનું ટાળો. દિવસના મોટાભાગના સમય માટે ઘરમાં મૌન રહેવું અથવા સંયમપૂર્વક બોલવું સલાહભર્યું છે. આજે બહારનો ખોરાક કે પીણાં લેવાનું ટાળો. અનૈતિક અથવા ખોટી પ્રવૃત્તિઓથી પોતાને દૂર રાખો. નિરર્થક દલીલો અથવા ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ હોઈ શકે છે. બપોર પછી તમે સુસ્તી અથવા આળસમાં વધારો અનુભવી શકો છો.
કુંભ - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. તમારા પોતાના વિચારો લાદવાને બદલે, બીજાના મંતવ્યો સાંભળવાની ટેવ પાડો. તમારા લગ્ન જીવનમાં પણ મતભેદો રહી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના શૈક્ષણિક કાર્યોમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમારી દિનચર્યામાં કેટલીક અવરોધો આવી શકે છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને ઓફિસમાં સાથીદારો સાથે વિવાદોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધારાના પ્રયત્નો કરવા છતાં, તમને યોગ્ય પરિણામ ન મળી શકે.
મીન - આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ પરિણામો આપવાની અપેક્ષા છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા મનને કામ પર કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફા માટે મર્યાદિત અવકાશ જણાય છે. જો કે, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધો જાળવી રાખશો. તમારા રોજિંદા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમને સાથીદારો તરફથી મર્યાદિત સહયોગ મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ અથવા ઘર્ષણ થઈ શકે છે. પરિવારના કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા તમારા મન પર હાવી થઈ શકે છે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન્યતા કે પ્રશંસા ન મળી શકે. કોઈ બીજું તમારી મહેનતનો શ્રેય લઈ શકે છે. તેમ છતાં, ધીરજ સાથે દિવસ પસાર કરો.
