22 જૂન 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાનો પ્રથમ દિવસ આ રાશિઓને થશે લાભ, વાંચો ભવિષ્યફળ
કુંભ રાશિના જાતકોને આજે ખોટા કાર્યો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Published : June 22, 2026 at 6:42 AM IST
મેષ - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી નફાકારક રહેશે. તમારી લાંબા ગાળાની યોજનાઓ ફળદાયી થશે, અને તમે તમારા વ્યવસાય માટે નવી વ્યૂહરચના ઘડી શકશો. જાહેર હિત માટે કરેલા પ્રયત્નો તમને ખુશી આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે અન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. જોકે, કાર્યસ્થળ પર તમને નોંધપાત્ર લાભ ન મળી શકે; વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે. રોમેન્ટિક સંબંધો માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે.
વૃષભ - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા પ્રયત્નો કરતા ઓછું વળતર મળી શકે છે; તેમ છતાં, તમે તમારા કાર્યમાં સ્થિરતાથી આગળ વધી શકશો. તમે તમારા વર્તન અને વાણીથી અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશો, સંભવતઃ તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમારી નમ્ર બોલવાની રીત તમને નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમે કલા અને સાહિત્યમાં રસ બતાવશો, અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. બહારનો ખોરાક ખાવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી પેટ સંબંધિત બીમારીઓ થઈ શકે છે.
મિથુન - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મનમાં નવા વિચારો આવશે, અને તમે વિચારોમાં ખોવાયેલા રહી શકો છો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે તમે સંવેદનશીલ રહેશો અને તમારી માતા અથવા પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. મુસાફરીની શક્યતા છે. પાણીના જથ્થાથી દૂર રહો. તમને માનસિક અને શારીરિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે, જે કાર્યસ્થળ પર કેટલીક મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે.
કર્ક - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા અથવા સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોને મળવાથી તમને ખુશી મળશે, અને યાત્રા થવાની સંભાવના છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે, અને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ તમને આનંદ આપશે. તમે આર્થિક રીતે લાભ મેળવશો અને સમાજમાં માન મેળવશો; તમારા વિરોધીઓ પણ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. આજે કોઈપણ ભાગીદારીમાં પ્રવેશવાનું ટાળો.
સિંહ - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારી મીઠી વાણી તમને કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. બપોરે ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો; કાળજીપૂર્વક વિચારો. તમને તમારા પ્રિયજનોથી ફાયદો થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો અને વિરોધીઓને અસરકારક રીતે સંભાળી શકશો. વ્યવસાય અને રોજગાર બંનેમાં લાભનો સંકેત છે. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો; તમે તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો, કપડાં અથવા ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો.
કન્યા - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીની મધુરતા તમને નવા સંબંધો બનાવવામાં અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવવામાં મદદ કરશે. તમારા વિચારો સમૃદ્ધ થશે, અને તમે વ્યવસાયમાં સફળતા અને સારો નફો મેળવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળવાથી તમને આનંદ મળશે, અને તમને તેમની પાસેથી ભેટો મળી શકે છે. તમારું વૈવાહિક બંધન મજબૂત બનશે, અને તમે નવા સંબંધની શરૂઆત પણ કરી શકો છો.
તુલા- સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અનિયંત્રિત વિચારો તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે, અને અકસ્માતોનું જોખમ છે. ખર્ચ વધશે. ગુસ્સાથી વ્યવસાયમાં વિવાદ થઈ શકે છે; ભાગીદારીના વ્યવહારમાં સાવધાની રાખો. કાનૂની બાબતોને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. આધ્યાત્મિકતા તરફ વળવાથી તમારા મનમાં શાંતિ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક- સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે દરેક કાર્ય મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરશો. વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે, અને કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી ખુશ થશે, જેનાથી પ્રમોશન થવાની સંભાવના છે. તમારા પિતા સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે, અને તમને તેમના સમર્થનથી લાભ થશે. બપોરે તમે થોડો મૂંઝવણ અથવા મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે, જોકે તમારું સ્વાસ્થ્ય સરેરાશ રહેશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
ધન - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. પરોપકારની ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને, તમે અન્ય લોકોને મદદ કરવા માટે ઉત્સુક રહેશો. તમે વ્યવસાયમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને મીટિંગમાં હાજરી આપવા માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે, અને પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો.
મકર - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો. નકારાત્મક વિચારોને તમારા પર હાવી ન થવા દો; આનાથી તમારા ઘણા કાર્યો સરળતાથી આગળ વધવામાં મદદ મળશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ માટે તૈયાર રહો. જો કે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ થોડી હળવી લાગશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત શક્ય છે. તમે તમારા સ્વભાવમાં ગુસ્સો અને આક્રમકતા અનુભવી શકો છો; તમારી વાણી પર કાબૂ રાખો. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
કુંભ – સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને ખોટા કાર્યો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વધુ પડતું વિચારવાથી માનસિક તકલીફ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને પરિવારમાં ઝઘડા કે વિવાદ થઈ શકે છે. વધતા ખર્ચાઓ નાણાકીય તણાવ તરફ દોરી શકે છે. ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાથી શાંતિ મળશે. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. તમને કોઈ નવું, અનિચ્છનીય કાર્ય પણ સોંપવામાં આવી શકે છે.
મીન - સોમવાર, 22 જૂન, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત હોવાથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સુખદ રહેવાનું વચન આપે છે, જેમાં સારા નસીબનો સાથ મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં પ્રવેશવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે, અને વેપારીઓને નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. તમે રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાની ભાવના અનુભવશો, અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને પણ મળી શકો છો. યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ખીલશે, અને જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે.
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