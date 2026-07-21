21 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે મેષ રાશિની પ્રતિષ્ઠા વધશે, આર્થિક લાભ પણ થશે
આજના દિવસે આ રાશિના જાતક સામાજિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશે. વિસ્તારથી વાંચો તમામ રાશિઓનું ભવિષ્યફળ.
Published : July 21, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ- આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીનો અનુભવ કરશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે તમારા વ્યવસાય અને નોકરીથી સંતુષ્ટ થશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં તમને આનંદ મળશે. તમે કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદવા જઈ શકો છો. તમે આજે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તણાવ દૂર થતાં તમારું મન ખુશ રહેશે.
વૃષભ- આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે અણધાર્યા ખર્ચાઓની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તમે બપોરે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. બહાર ફરવાની યોજના બની શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા તમને પ્રશંસા અપાવશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી ટેકો મળશે. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. બાકી રહેલા કાર્યને પૂર્ણ કરવાથી તમારા મનમાં ખુશી આવશે. તમે બાળપણના મિત્રો સાથે ફોન પર મુલાકાત કરી શકો છો અથવા વાત કરી શકો છો.
મિથુન - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને તાજગીનો અભાવ હોઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્ય ગતિ ધીમી રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં સખત મહેનત કરશો, પરંતુ નોંધપાત્ર લાભની અપેક્ષા રાખશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો તમારા મનને અશાંત રાખી શકે છે. સ્થાવર મિલકત અંગેના પ્રયાસો આજે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી શકશે નહીં. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની સંભાવના છે. આજે રાજકીય અને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહો.
કર્ક - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલતામાં વધારો અનુભવશો. બપોરે તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમને ઊર્જાનો અભાવ અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદનો અનુભવ થઈ શકે છે. ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાય માટે આ એક નફાકારક સમય છે, અને ઉપરી અધિકારીઓ નોકરી કરતા વ્યક્તિઓના કાર્યની પ્રશંસા કરી શકે છે.
સિંહ - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારી બૌદ્ધિક કુશળતા તમને મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં ધ્યાનનું કેન્દ્ર બનાવશે; જોકે, દલીલો ટાળો. તમને કાર્યસ્થળ પર કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે અને તમે સાથીદારો પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો, અને નાણાકીય લાભ પણ થવાની સંભાવના છે. તમને બપોરે ખાસ કરીને સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને તમારા ભાઈઓ તરફથી લાભ થશે અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
કન્યા - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફળદાયી છે. તમારી વાણી તમને ફાયદાકારક અને સ્નેહપૂર્ણ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે, અને તમારી બૌદ્ધિક ઊંડાઈ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. વ્યવસાય માટે નફાકારક દિવસ છે, અને નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે ખુશ થશો, અને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. આજે દલીલો ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે.
તુલા - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. તમારા ક્રોધને કાબૂમાં રાખો અને સૌમ્ય વર્તન જાળવો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાથી વાતાવરણ શાંત રહેશે. નિયમો અને કાયદાઓથી સંબંધિત બાબતો અને નિર્ણયો વિચારપૂર્વક લો; સ્થાપિત ધોરણોથી ભટકવાથી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. જો કોઈ મૂંઝવણ હોય, તો આજે તેને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચ વધુ રહેશે, અને તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બપોરે તમને ખુશીનો અનુભવ થશે, અને નાણાકીય લાભ થશે.
વૃશ્ચિક- આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. જીવનસાથી શોધવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. આવક અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો, જ્યાં તમે તમારો સમય ખૂબ જ ખુશીથી પસાર કરશો. બપોરે, તમારો સ્વભાવ ગુસ્સેલ અને આક્રમક બની શકે છે; કોઈની સાથે ગુસ્સે થવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ માનસિક ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, જે તમારા કામ પર અસર કરી શકે છે. આજે માથાનો દુખાવો અથવા સાંધાનો દુખાવો થવાની શક્યતા છે.
ધન - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારી કાર્ય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક અમલમાં આવશે, અને તમે વ્યવસાયમાં પણ સફળતા મેળવશો. ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારી મહેનત કારકિર્દીમાં પ્રગતિ તરફ દોરી જશે, જેનાથી તમે ઉત્સાહિત રહેશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત ખુશી લાવશે. મુસાફરી અને પર્યટનના સંકેતો છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર- આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો આજે સફળ થઈ શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયોમાં પણ લાભ થવાના સંકેતો છે. ધાર્મિક યાત્રા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યોમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન શક્ય છે; ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી ખુશ થશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમારા માન અને પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. તમારા પિતા દ્વારા તમને લાભ થશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં થોડો મતભેદ થઈ શકે છે, અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ પેદા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ સખત મહેનત કરવા છતાં મર્યાદિત સફળતા મેળવી શકે છે.
કુંભ - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. તમારે આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખીને, તમે અન્ય લોકો સાથે ગરમાગરમ દલીલો અથવા સંઘર્ષ ટાળી શકશો. બપોર પછી કોઈ બાબતમાં તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનો તરફથી પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભના સંકેત છે.
મીન - આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી લાભ થશે. તમે ઓફિસમાં ટીમવર્ક દ્વારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકાય છે. બપોર દરમિયાન તમને પરિસ્થિતિઓમાં પરિવર્તનનો અનુભવ થશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્યની સંભાવનાઓ સરેરાશ રહેશે.
આ પણ વાંચો: