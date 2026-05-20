20 મે 2026નું રાશિફળ: બુધવારે આ રાશિ જાતકોએ સંભાળીને દિવસ વિતાવવો, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. દરેક રાશિ માટે તેની સ્થિતિ અલગ અલગ હશે.
Published : May 20, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ - બુધવાર, 20 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન ખૂબ જ અશાંત રહેશે, જેના કારણે તમારા માટે નિર્ણયો લેવાનું મુશ્કેલ બનશે. તમે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારે વિરોધનો સામનો કરવો પડશે; જોકે, બપોર પછી, તમે નવા પ્રયાસો કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. તમે બૌદ્ધિક અથવા તાર્કિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આ એક શુભ દિવસ હોવાથી, તમને તમારી લેખન પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળી શકે છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, બહાર ફરવા અથવા પર્યટનની કોઈપણ યોજનાઓ મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે.
વૃષભ - બુધવાર, 20 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારે સંપૂર્ણ સ્થિરતા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કામ કરવાની જરૂર છે; અન્યથા, આશાસ્પદ તકો પણ તમારી આંગળીઓમાંથી સરકી શકે છે. તમે જે પણ યાત્રાનું આયોજન કરો છો તે સફળ નહીં થાય. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓ તરફથી પ્રેમ અને ટેકો મળશે. કલાકારો, કારીગરો અને લેખકોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. તમારું સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમારા વિરોધીઓ હારશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ પરિણામો આપે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મિથુન - બુધવાર, 20 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તમારી પોતાની રાશિ - મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નફાકારક રહેશે. સવારથી જ તમે તાજગી અને ઉલ્લાસનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓની સંગતમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. નાણાકીય લાભ ઉપરાંત, તમને કોઈ અણધારી સ્ત્રોત તરફથી ભેટ પણ મળી શકે છે, જે તમને ખૂબ આનંદ આપશે. તમે અન્ય લોકોની સંગતમાં આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. તમારું લગ્નજીવન સુમેળભર્યું અને સુખદ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સ્વસ્થ રહેશે. જેમ જેમ નકારાત્મક વિચારો દૂર થશે, તેમ તેમ તમારું મન ઉત્સાહથી ભરેલું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર અસરકારક રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
કર્ક - બુધવાર, 20 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે બેચેની અને અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. ઉદાસીનતા અને અનિર્ણાયકતાની લાગણીઓને કારણે, યોગ્ય નિર્ણયો લેવાની તમારી ક્ષમતા નબળી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંભવિત અણબનાવને કારણે, તમને કોઈપણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. ગેરસમજ અથવા દલીલોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે, તમારા કાર્યસ્થળ પર અથવા તમારા વ્યવસાયિક વ્યવહારમાં અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવાનો પ્રયાસ કરો.
સિંહ: બુધવાર, 20 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે વ્યવસાયમાં નફામાં વધારો અને આવકમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ સમયસર પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે. તમને ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો; હકીકતમાં, આજે તમને મિત્રો તરફથી ખાસ સહાય મળવાની શક્યતા છે. ખરીદી માટે બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમને વડીલો અને મોટા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. શુભ (શુભ) ઘટના બની શકે છે. તમારું લગ્નજીવન સુમેળભર્યું રહેશે, અને તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ ઉત્તમ છે.
કન્યા: બુધવાર, 20 મે, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ઘરમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફળદાયી રહેવાનું વચન આપે છે. કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત સફળ સાબિત થશે. વ્યવસાય માલિકો અને પગારદાર વ્યાવસાયિકો બંને માટે નફાકારક દિવસ છે; પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી લાભ થશે અને સંપત્તિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા બંને મળશે. તમને તમારા પિતા દ્વારા પણ લાભ મળી શકે છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને સકારાત્મક વિચારો તમારા મનને ભરી દેશે. સરકાર સંબંધિત કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારે વ્યવસાયિક હેતુ માટે શહેરની બહાર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ મતભેદો દૂર થશે.
તુલા: બુધવાર, 20 મે, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમે એક નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવીન વ્યૂહરચના અપનાવશો. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ અને સમર્થન મળશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને સાહિત્યિક લેખનમાં સક્રિયપણે વ્યસ્ત રહેશો. તીર્થયાત્રા પર જવાની તક મળી શકે છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. જો કે, બપોર પછી, તમને કોઈપણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. આજે દલીલોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા જીવનસાથીનું સકારાત્મક વર્તન તમારા મનમાં આનંદ લાવશે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026 ના રોજ મિથુન રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે દિવસ સાવધાની સાથે વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈ પણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો, અને તમારા ક્રોધ પર સંયમ રાખો. કોઈપણ પ્રકારની અનૈતિક અથવા ખોટી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો; નહીં તો, ભવિષ્યમાં તમને નોંધપાત્ર નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકાર સંબંધિત બાબતોને કાળજીપૂર્વક વિચારીને સંભાળો. નવા સંબંધો સ્થાપિત કરતા પહેલા ગંભીરતાથી વિચારો. વધુ પડતો ખર્ચ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. પ્રાર્થના અને ધ્યાનમાં વ્યસ્ત રહેવું ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે.
ધન: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026 ના રોજ મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન સાતમા ભાવમાં રહેશે. બૌદ્ધિક, તાર્કિક અને લેખન સંબંધિત કાર્યો માટે દિવસ શુભ છે. મનોરંજન, મુસાફરી, મિત્રો સાથે મુલાકાત, સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો આનંદ માણવા અને પોશાક પહેરવાથી આજનો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. ભાગીદારી સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયિક સાહસોમાં તમને નફો મળશે. આજે કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમને ખુશી મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધોમાં આત્મીયતા વધશે. તમારી જાહેર પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું પણ પસંદ કરી શકો છો.
મકર: ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026 ના રોજ મિથુન રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન છઠ્ઠા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માન, સન્માન અને ખુશી પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને આનંદ માણવામાં સમય પસાર કરો.
કુંભ - આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે તેવી અપેક્ષા છે. તમારા વિચારોમાં સ્થિરતાના અભાવને કારણે, કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવી શકે છે. જો ઇચ્છિત કાર્યો અધૂરા રહે તો તમે હતાશા અને બેચેની અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર સહકારના અભાવને કારણે તમે પરેશાન થઈ શકો છો. વ્યવસાયિકોએ આજે તેમના વેપાર સંબંધિત કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને પેટ સંબંધિત અસ્વસ્થતા અથવા દુખાવો થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મંતવ્યોમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અથવા શિક્ષણ અંગે ચિંતા તમારા મન પર પડી શકે છે.
મીન - આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તાજગી અને જોમનો અભાવ અનુભવી શકો છો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, જેના કારણે સતત ચિંતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો પ્રત્યેનો રોષ અને અન્ય ઘરેલું મુશ્કેલીઓ તમારા મનને અસ્વસ્થ બનાવી શકે છે. પરિણામે, આજે કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે સાવધાની રાખો. તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. જોકે, તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે સમય અનુકૂળ છે.
