2 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળઃ પાણીવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહે આ રાશિના જાતકો, કરવો પડી શકે છે આ મુસીબતનો સામનો!
આ રાશિના જાતકો આજે માનસિક તણાવને કારણે ચિંતા અનુભવી શકે છે. તમે થાક અનુભવી શકો છો અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદનો સામનો કરી શકો છો.
Published : September 2, 2026 at 7:20 AM IST
મેષ - બુધવાર, ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિ માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે પરિવાર અને નજીકના મિત્રો સાથે કોઈ ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો અને ઉત્સાહથી નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. જોકે, વધુ પડતા ઉત્સાહને કારણે નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. આજે નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. કાર્યસ્થળ પર કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, અને સાથી કર્મચારીઓના સહયોગથી તમે ઉત્સાહિત રહેશો.
વૃષભ - બુધવાર, ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો, સંભવતઃ તણાવને કારણે થાકનો અનુભવ પણ થવાની શક્યતા છે, અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઘરનું વાતાવરણ બગાડી શકે છે. સખત મહેનત છતાં અપેક્ષા કરતાં ઓછી સફળતા મળવાથી ચિંતા થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. કારણ કે ઉતાવળે લીધેલો નિર્ણય તમને નુકસાન કરાવી શકે છે.
મિથુન - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિ માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ ફળદાયી છે; વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે, અને તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે પણ દિવસ અનુકૂળ છે; ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે, અને નોકરીમાં પ્રમોશનની પણ શક્યતા છે. લગ્ન કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકોનો સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદો ઉકેલાશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિ માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. નોકરિયાતો પર ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ રહેશે. વ્યવસાયમાં સમૃદ્ધિ આવશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમારા ઘરની સજાવટ કરીને તેને સુંદર બનાવી શકશો. તમને તમારી માતા તરફથી પણ લાભ થશે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિના સમાચાર સાંભળીને આનંદ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ફાયદાકારક સમય છે.
સિંહ - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપશે. તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં ભાગ લઈ શકો છો. તમારું વર્તન ન્યાયપ્રિય રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે; તમને પેટમાં દુખાવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ વિશે સમાચાર મળશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે; આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પગલાં લેવાનું ટાળો. તમને તમારા બાળકો વિશે ચિંતા થઈ શકે છે. સુસ્તી અને થાકને કારણે, તમે આજે આરામ કરવાનું પસંદ કરશો.
કન્યા - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને કોઈ નવું સાહસ ન કરો. ગુસ્સો અને આવેગથી નુકસાન થઈ શકે છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી અંગે સાવચેત રહો. શક્ય હોય તો આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. ખાન-પાન પર નિયંત્રણ રાખવું. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, જે તેમના અભ્યાસમાં અવરોધ લાવી શકે છે.
તુલા - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સાંસારિક જીવનનો ખાસ આનંદ માણશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સામાજિક કાર્યક્રમો માટે બહાર જઈ શકો છો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં સફળતા અને ખ્યાતિના સંકેતો છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. આજે તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે.
વૃશ્ચિક - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે પારિવારિક વાતાવરણ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરેલું રહેશે. આજે તમારામાં સ્ફૂર્તિનો સંચાર થશે. વિરોધીઓ અને દુશ્મનો પોતાના પ્રયાસોમાં નિષ્ફળ જશે. તમને ઓફિસમાં સહકર્મીઓનો સાથ મળશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળવવાથી તમને ખુશી મળશે, અને તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરશો. આજે તમે રોમેન્ટિક મૂડમાં રહેશો. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
ધનુ- બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસ અંગે ચિંતા રહેશે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. કાર્યમાં નિષ્ફળતા નિરાશાની લાગણી તરફ દોરી શકે છે; તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવો. તમે સાહિત્ય, લેખન અને કલા પ્રતિ રસ ધરાવશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત રોમાંચક બની રહેશે, અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. દલીલો અથવા વાદવિવાદમાં પડવાનું ટાળો. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારના મંતવ્યોને પણ મહત્ત્વ આપો. તમારે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
મકર- બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો આપશે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદો માનસિક અશાંતિનું કારણ બની શકે છે. સમયસર ભોજન ન મળવાની શક્યતા છે, અને ઊંઘનો અભાવ તમને પરેશાન કરી શકે છે. પાણીવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહેવું. નાણાકીય નુકસાન થવાના સંકેતો છે. બપોરે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને તમે તમારા પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.
કુંભ - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમે રાહત અને ચિંતા મુક્ત અનુભવશો. તમારો ઉત્સાહ પણ વધશે. તમે વડીલો અને મિત્રો પાસેથી લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો, અને તમારા નજીકના લોકોનો સાથ મળશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં વધુ આત્મીયતાનો અનુભવ કરશો. નાણાકીય લાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મળવાના સંકેત છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી પરિણામો આપશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો રહેશે.
મીન - બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા બીજા ભાવમાં હશે. આજે તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની જરૂર છે. ગુસ્સાને કારણે કોઈની સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે. તમને શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે; તમારી આંખો પર ખાસ ધ્યાન આપો. પરિવારના સભ્યો ઘરમાં ઝઘડાનું વાતાવરણ બનાવી શકે છે. પૈસાનો અયોગ્ય રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મન પર હાવી ન થવા દો. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. એકંદરે, આજના દિવસે તમારે સાચવવું.
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