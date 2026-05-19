19 મે 2026નું રાશિફળ: મિથુન રાશીના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી, વાંચો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજના દિવસે તમામ રાશિના જાતકોને સંભાળીને દિવસ વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Published : May 19, 2026 at 6:37 AM IST
મેષ - મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર હાલમાં મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વિચારોના ઝડપી પ્રવાહને કારણે, આજે તમે અનિર્ણાયકતાની ભાવના અનુભવી શકો છો, જેના કારણે કોઈ ચોક્કસ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું મુશ્કેલ બનશે. આજનો દિવસ વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા માટે સ્પર્ધાનો દિવસ રહેશે; તમે આ સ્પર્ધાત્મક પરિસ્થિતિઓમાં વિજયી બનવાના પ્રયાસોમાં સક્રિયપણે વ્યસ્ત રહેશો. આમ છતાં, તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો અને નવા કાર્યો શરૂ કરવામાં સફળ થશો. તમે વ્યવસાયિક મીટિંગના સંદર્ભમાં યાત્રા પણ કરી શકો છો. લેખન સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે વિતાવેલા ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, આ સમયગાળો ફાયદાકારક છે.
વૃષભ - મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર હાલમાં મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. માનસિક અનિર્ણાયકતા તમારી નક્કર નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતામાં અવરોધ લાવી શકે છે. પરિણામે, મૂલ્યવાન તકોને તમારી આંગળીઓમાંથી સરકી જવાનું જોખમ છે. શરમાળ અથવા સંયમિત વર્તનને કારણે તમને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. લેખકો, કારીગરો અને કલાકારોને તેમની પ્રતિભા અને કુશળતા દર્શાવવાની તકો મળશે. તમારા શબ્દો વજનદાર રહેશે અને અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે; જોકે, આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવું તમારા માટે યોગ્ય રહેશે નહીં.
મિથુન - મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર હાલમાં મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીનો અનુભવ કરશો, સાથે આંતરિક આનંદની લાગણી પણ અનુભવશો. તમારા ઘરે મિત્રો અને સંબંધીઓનું આગમન ખુશનુમા અને ઉત્સવપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવશે. એવા સંકેતો છે કે તમે ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો અને સુંદર કપડાં અથવા ઘરેણાં પ્રાપ્ત કરશો. આજનો દિવસ આર્થિક રીતે લાભદાયી રહેવાનું વચન આપે છે; તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા વૈવાહિક જીવનમાં ખુશી, શાંતિ અને નિકટતાની ભાવનાનો અનુભવ કરશો. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મન પર પ્રભુત્વ ન આપવા દો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક - મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર હાલમાં મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમને શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારની ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે, નિર્ણયો લેવાનું ખૂબ મુશ્કેલ સાબિત થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અથવા તકરાર ઉદાસીની લાગણી તરફ દોરી શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાનું કારણ હોઈ શકે છે. ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. તમને વિવાદોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ ચાલુ રહેશે.
સિંહ - મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભનો અનુભવ થશે, અને તમારી આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમને સારો ખોરાક મળશે, અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની તકો ઊભી થવાની સંભાવના છે. મિત્રો સહાયક અને મદદરૂપ સાબિત થશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ જોઈને તમને આનંદની લાગણી થશે. તમને વડીલો તરફથી ટેકો અને માર્ગદર્શન મળશે. શુભ ઘટનાઓ બનવાની શક્યતા છે. સ્ત્રીઓને સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ થશે. નવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ પ્રવર્તશે. સકારાત્મક માનસિકતા સાથે, તમે તમારા કાર્ય પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો.
કન્યા- મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા સાહસો માટેની યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકશો. વ્યવસાયમાં રોકાયેલા અને પગારદાર નોકરી કરનારા બંનેને લાભ મળવાની શક્યતા છે. ઉપરી અધિકારીઓ અને અધિકારીઓ તમારા પર અનુકૂળ નજર રાખશે. ઉચ્ચ પદ અથવા પ્રમોશન પ્રાપ્ત થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમને તમારા પિતા તરફથી કોઈ પ્રકારનો લાભ અથવા ટેકો મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં વાતાવરણ આનંદદાયક અને સુમેળભર્યું રહેશે. વ્યવસાય સંબંધિત ટૂંકી યાત્રા કરવાની સંભાવના છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ અને પરસ્પર સમજણ પ્રબળ રહેશે.
તુલા- મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અને સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા સમાન વિચારધારા ધરાવતા વ્યક્તિઓ સાથે જ્ઞાનની આપ-લે કરવામાં સમય પસાર કરશો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા પ્રયાસો શરૂ કરી શકશો. લાંબા અંતરની યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રા પર જવાની શક્યતા છે. તમે હાલમાં વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. જોકે, બપોરના સમયે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્ય પર તમારું મન કેન્દ્રિત કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા બાળકો અંગેની ચિંતાઓ તમારા મન પર ભાર મૂકી શકે છે. તેમ છતાં, તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો સભાન પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
વૃશ્ચિક- મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને પેટમાં દુખાવો, દમ અથવા ઉધરસ જેવી બીમારીઓનો અનુભવ થઈ શકે છે; તેથી, તમારા સ્વાસ્થ્યનું યોગ્ય ધ્યાન રાખો. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે બેચેનીની લાગણી થઈ શકે છે. આજે, તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. કાર્યસ્થળ પર અથવા સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા લાદવામાં આવેલા કડક નિયમો તમને મુશ્કેલીઓમાં મૂકી શકે છે. ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. આજે પાણીના સ્ત્રોતોથી સુરક્ષિત અંતર જાળવો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મકતા દૂર કરવા માટે, તમારા જીવનસાથીના વિચારો અને મંતવ્યોને યોગ્ય મહત્વ આપો.
ધન- મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે અનુકૂળ છે. તમે કોઈપણ પરિસ્થિતિ અથવા બાબતનું ખૂબ સ્પષ્ટતા સાથે વિશ્લેષણ કરી શકશો. મુસાફરી, મનોરંજન, મિત્રો સાથે મુલાકાત, સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવા અને સુખદ વસ્તુઓની ખરીદી કરવાથી તમને અપાર આનંદ મળશે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવેલા કામથી નફો થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત થશે, અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે. જો કે, કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
મકર – મંગળવાર, 19 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર થવાનો છે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક રહેશે; તમે નાણાકીય બાબતોને કાર્યક્ષમ રીતે સંભાળી શકશો. પરિવારમાં શાંતિ અને સંવાદિતા પ્રવર્તશે. તમને તમારા સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચારની અપેક્ષા છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. જોકે, કાનૂની બાબતોમાં થોડી સાવધાની રાખો.
કુંભ – 19 મે, 2026: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો અંગે ચિંતાઓથી પરેશાન થઈ શકો છો. વિચારોમાં ઝડપથી ફેરફાર થવાથી તમે માનસિક રીતે નાજુક સ્થિતિમાં મુકાઈ શકો છો. કોઈપણ નવા સાહસ શરૂ કરવા માટે આ શુભ દિવસ નથી. કાર્યસ્થળ પર, તમને તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે કામ બોજ જેવું લાગી શકે છે, અને તમે તમારો મોટાભાગનો સમય આરામ કરવાનું પસંદ કરશો. આજે કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા વિચારોમાં નકારાત્મકતા તમારા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મીન – 19 મે, 2026: આજે, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે બેચેનીની લાગણી અનુભવી શકો છો, જે તમારા શરીર અને મન બંનેને અસર કરે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે અભિપ્રાયમાં તફાવત અથવા વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યમાં બગાડ થવાની સંભાવના રહે છે. જો કોઈ ચોક્કસ કાર્ય અધૂરું રહે તો તમારો ઉત્સાહ ઓછો થઈ શકે છે. ઊંઘ પૂરી ન થવાને કારણે તમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. આજે પાણીના સ્ત્રોતો અથવા પાણી સંબંધિત વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ઘર, વાહન અથવા અન્ય મિલકત સંબંધિત બાબતો અંગે ચિંતા વધી શકે છે.
