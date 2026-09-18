18 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: કર્ક રાશિના જાતકોને થશે આર્થિક લાભ, વાદ-વિવાદથી બચો
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોનો દિવસ ચિંતા અને મૂંઝવણ સાથે શરૂ થશે. તેઓ પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ પણ કરી શકે છે.
Published : September 18, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ સાવધાનીથી કરો. સરકાર વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ટાળો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી વાહનોનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક કરો. તમારી ખાવાની આદતોને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. કામ સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે. વ્યવસાયમાં પણ સાવધાની રાખો. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી નાખુશ હોઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
વૃષભ - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. તમને સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને ખોરાકનો આનંદ માણવાની તક મળશે. બપોરે વસ્તુઓ નિયંત્રણ બહાર થઈ શકે છે. વાહન ધીમે ચલાવો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આ પરિસ્થિતિ તમારા નિયંત્રણ બહાર રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. આજે રોકાણ યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.
મિથુન - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદ રહેશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે. ખર્ચ થશે, પરંતુ તે બિનજરૂરી નહીં હોય. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે કામ પર સફળતા મેળવશો. તમે મિત્રોને મળશો. બાકી રહેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ગુસ્સો વધારે રહેશે. બિનજરૂરી આક્રમકતા ટાળો, નહીં તો વસ્તુઓ ખોટી થઈ શકે છે. તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો.
કર્ક - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત ચિંતા અને મૂંઝવણથી થશે. તમે પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ પણ કરી શકો છો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. પ્રેમીઓ વચ્ચે દલીલો મતભેદ તરફ દોરી જશે. મુસાફરી મુશ્કેલ રહેશે. જો શક્ય હોય તો, આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. ઘરે નાના લોકો સાથે દલીલો ટાળો. તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.
સિંહ - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. જોકે, તમે બપોરે રોકાણ યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનત અનુસાર પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ સફળ થશે. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચાઓ ટાળો. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. શેરબજારમાં કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિ સકારાત્મક રહેશે.
કન્યા - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સમય શુભ છે. તમે પ્રિયજનોને મળશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. બપોરે પરિસ્થિતિઓ બદલાશે. તમે માનસિક અને શારીરિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે કાયમી મિલકત મેળવવાના પ્રયાસો મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે.
તુલા - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદો દરમિયાન તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મૂંઝવણ ચાલુ રહેશે. બપોરે, તમારી અપરાધભાવની લાગણીઓ દૂર થશે અને તમે આનંદ અનુભવશો. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે તૈયાર હશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમે તમારા મિત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવશો. નોકરી કરતા લોકોને તેમનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદથી દિવસ પસાર કરશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. બપોરે કૌટુંબિક સંઘર્ષની શક્યતા હોઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ પર સંયમ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર સમયસર પૂર્ણ થશે, પરંતુ તમારે બીજાના કામમાં દખલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો મુશ્કેલીભર્યો રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદો તમને દુઃખી કરશે. પરિણામે, તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. અકસ્માતોનું જોખમ છે. સાવધાની રાખો. કોર્ટ કેસોને ખૂબ કાળજીથી સંભાળો. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે પૈસાની અછત થશે. આજે કામ પર કંઈ કરવાનું મન નહીં થાય. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
મકર - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વેપારીઓ અને નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. તમારા સાંસારિક જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ તમને ખુશ રાખશે. બપોરે માનસિક અશાંતિ અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરી શકે છે. ઉપરી વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરતી વખતે મૂંઝવણ ઊભી થઈ શકે છે. મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. વિવાદમાં તમારું માન ગુમાવવાનો ભય છે.
કુંભ - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમને વ્યવસાયમાં ફાયદો થશે. પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા મળી શકે છે. તમે જૂના મિત્રોને મળશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરશો. તમે તમારા બાળકની સંતોષકારક પ્રગતિથી પણ ખુશ થશો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે.
મીન - શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમે તમારા શરીરમાં આનંદ અને થાક બંનેનો અનુભવ કરશો. જો કે, તમારું કાર્ય કોઈપણ અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના વિવાદો ઉકેલાશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે.
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