18 મે 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે આ રાશિઓનું ભાગ્ય ખુલશે, વાંચો ભવિષ્યફળ
સોમવારે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આની અસર બધી રાશિઓ પર પડશે.
Published : May 18, 2026 at 6:57 AM IST
મેષ - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમારે નાણાકીય બાબતો અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વિવાદો ટાળો; નહીં તો, ઝઘડો વધી શકે છે. તમારા આહાર અને ખાવાની આદતો પ્રત્યે સાવચેત રહો, કારણ કે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે તમને સમયસર ભોજન પણ નહીં મળે. બિનજરૂરી બાબતોને લઈને ખર્ચ થઈ શકે છે. જોકે, ઘર અને કાર્યસ્થળ બંનેનું વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. એકંદરે, દિવસ તમારા માટે સરેરાશ રહેશે.
વૃષભ - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો તમારો દિવસ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, તાજગી અને જોમનો અનુભવ કરશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો અને નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. તમે તમારા પરિવારના સાથમાં આનંદથી ભરેલો ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકો છો. તમારો દિવસ મનોરંજન અને મનોરંજનમાં પસાર થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમને એવા કાર્યો સોંપવામાં આવશે જે તમને ગમશે.
મિથુન - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને બેચેની અનુભવી શકો છો; તેથી, તમારી વાણી અને વર્તનમાં સાવધાની રાખો. આંખમાં તાણ અથવા દુખાવો થવાની પણ શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો અથવા સંબંધીઓ સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. તમારી બોલવાની રીત અથવા વર્તનને કારણે ગેરસમજ થઈ શકે છે. એવી પરિસ્થિતિઓ ટાળો જે અકસ્માતો તરફ દોરી શકે છે. ચિંતા વધી શકે છે કારણ કે તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી જવાની શક્યતા છે. તમારી ઉર્જા નિરર્થક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. કોઈની સાથે સંઘર્ષમાં ન પડવાનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ દ્વારા તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
કર્ક - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં આજનો દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. તમારી આવક વધવાની શક્યતા છે. તમારા વ્યવસાયમાં, તમે નફાકારક વ્યવહારો અને સોદાઓ કરી શકશો. તમને તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી લાભ મળશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. લગ્ન ઇચ્છતા લોકો માટે, લગ્ન નક્કી થવાની સંભાવના છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સાંસારિક સુખોનો આનંદ માણી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે; જોકે, બપોર પછી તમારું મન બેચેન થઈ શકે છે.
સિંહ- સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારા દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ અને ઉચ્ચ મનોબળને કારણે તમે તમારા બધા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં, તમે તમારી પ્રતિભા દ્વારા વિશેષ લાભ મેળવી શકશો. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેતો છે. તમે તમારા કાર્યથી તમારા ઉપરી અધિકારીઓને પ્રભાવિત કરી શકશો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. મિલકત અને વાહન સંબંધિત કાર્યો ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સરકાર સંબંધિત કામમાં સફળતા મળશે. તમે ઘરેલું સુખનો અનુભવ કરશો, અને તમારા જીવનસાથી સાથેનો પ્રેમનો બંધન વધુ મજબૂત બનશે.
કન્યા– સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત દ્વારા આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયો માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થશે. તમારા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળતાં તમે ખુશ થશો. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે સમય અનુકૂળ છે; આજે તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રવર્તશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો પણ દૂર થશે.
તુલા – સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરશો નહીં. બીજાઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. ગુપ્ત દુશ્મનો દ્વારા ગોઠવાયેલા ફાંદામાં ન ફસાવાનું ધ્યાન રાખો. આસક્તિ અને અણગમોથી દૂર રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો છે. તમે રહસ્યમય વિષયો તરફ આકર્ષિત થશો. આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમે ઊંડા ચિંતન અને ધ્યાન દ્વારા માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - સોમવાર, 18 મે, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમને કંઈક ખાસ કરવાની ઇચ્છા થશે. તમે તમારા માટે થોડો સમય કાઢવાની ઇચ્છા રાખશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવા અથવા ભોજનનું આયોજન કરી શકો છો. તમારો ઉત્સાહ આનંદ, મનોરંજન, ઉત્તમ ભોજન અને નવા પોશાકથી ભરેલો રહેશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતાની ભાવના અનુભવશો.
ધન - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ખ્યાતિ, કીર્તિ અને ખુશી મેળવશો. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદથી સમય પસાર કરશો. તમે વિરોધીઓ અને શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. કાર્યસ્થળ પર, તમને તમારા સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદોનો ઉકેલ આવશે.
મકર - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમારું મન ચિંતાઓ અને અનિર્ણાયકતામાં ફસાયેલું રહેશે. પરિણામે, તમે કોઈપણ બાબતમાં મક્કમ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. આજે તમને કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ભાગ્યનો સહયોગ ન મળવાથી હતાશા થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા ઘરના વડીલોના સ્વાસ્થ્ય અંગે તમારી ચિંતા વધી શકે છે. ઓફિસમાં, તમારે તમારા ઉપરી અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનઉત્પાદક બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે.
કુંભ - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે તમારા મનમાં ભય અને સુસ્તીને કારણે નિરાશાની લાગણી અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારી ગતિ ખૂબ ધીમી રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો મેળવવા માટે તમારે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે. પરિવારમાં સંઘર્ષ અને નજીકના સાથીઓ સાથે મતભેદ શક્ય છે. સમયસર ભોજનનો અભાવ ચીડિયાપણું વધારી શકે છે. તમને યોગ્ય ઊંઘ લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારી જાહેર પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન અકબંધ રહે તેનું ધ્યાન રાખો.
મીન - સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા કાર્યો શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો. તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જેનાથી તમે યોગ્ય નિર્ણયો લઈ શકશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી બનશો. કોઈની સાથે પ્રેમ સંબંધ બાંધવાની શક્યતા છે. તમારા ભાગ્યના તારા તેજસ્વી રીતે ચમકી રહ્યા છે. સન્માન અને આદર પ્રાપ્ત થતાં તમે ખુશ અને સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમે તમારા લક્ષ્યોને સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં હશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ અનુકૂળ છે.
