ETV Bharat / spiritual

15 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: બુધવાર આ રાશી માટે અનુકૂળ, જાણો અન્ય રાશીના જાતકો માટે કેવો રહેશે દિવસ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 6:48 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ - બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. સામાજિક રીતે, તમને ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. વ્યવસાયિક સાહસો નફાકારક બનશે. યોગ્ય વ્યક્તિઓ માટે લગ્ન જોડાણો અંતિમ સ્વરૂપ લઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી પણ સાવધ રહેવું જોઈએ. કોઈપણ મૂડી રોકાણ કરતા પહેલા તમારે સાવધાનીપૂર્વક અને સારી રીતે વિચારીને પગલાં લેવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યો સાથે અમુક મુદ્દાઓ પર વિવાદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. કાર્યસ્થળ પર, તમારા પોતાના કામ પર સખત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને સાથીદારોના કામમાં સામેલ થવાનું ટાળો.

વૃષભ - બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ શુભ પરિણામોનું વચન આપે છે. તમારા વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. તમારા કાર્યને યોગ્ય પ્રશંસા મળશે. તમે જે પ્રકારનું કાર્ય ઇચ્છો છો તે પ્રાપ્ત થતાં તમે કાર્યસ્થળ પર આનંદનો અનુભવ પણ કરશો. સામાજિક રીતે, તમારા માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભના સંકેત છે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ખીલશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. સામાજિક અને આર્થિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી લાભના મજબૂત સંકેતો છે. મનોરંજન માટે સુખદ સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપૂર્વક પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.

મિથુન - બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, વિરોધીઓ અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારની દલીલો અથવા વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો. સાથીદારો તરફથી સહયોગના અભાવને કારણે તમે કાર્યસ્થળ પર નિરાશા અનુભવી શકો છો. મનોરંજન સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદવામાં તમને નોંધપાત્ર ખર્ચ થઈ શકે છે. વ્યવસાય ક્ષેત્રે વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે. માનસિક રીતે, આજે તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તેમ છતાં, બપોરે તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં અનુકૂળ પરિવર્તન આવવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભના મજબૂત સંકેતો છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે.

કર્ક - બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, નકારાત્મક વિચારો તમને ઘેરી શકે છે અને ડૂબી શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો; નહીં તો, કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ થવાનું જોખમ રહેલું છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે. તમને વિરોધીઓ સાથે દલીલો કે વાદવિવાદમાં ભાગ લેવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારમાં નાની નાની બાબતો પર પણ વિવાદ થઈ શકે છે. બપોરે, તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો ભોગ બની શકો છો. જો કે, આ સમયગાળા દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા બાળકો અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો.

સિંહ - બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર - હાલમાં કુંભ રાશિમાં છે - તમારા સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજે તમે ખુશ અને આનંદિત અનુભવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો અને આનંદપ્રદ પ્રવાસ પણ કરી શકો છો. તમને સામાજિક માન્યતા અને સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાં, તમે તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સકારાત્મક ચર્ચામાં જોડાઓ છો. પગારદાર વ્યાવસાયિકો તેમના કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. જોકે, બપોરે, તમને માનસિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને ગુસ્સાની વૃત્તિ વધી શકે છે; તેથી, તમારે આ સમય દરમિયાન કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

કન્યા- બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર - હાલમાં કુંભ રાશિમાં છે - તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમે તમારા સ્વભાવમાં સંવેદનશીલતાની ભાવના વધારી શકો છો. તમારા કાર્યની સફળતા તમને માનસિક રીતે ઉત્સાહિત કરશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. પગારદાર વ્યાવસાયિકો સફળતાપૂર્વક તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. મહિલાઓને તેમના માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા પ્રેમનું બંધન મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ પ્રવર્તશે. આજે તમે જે કંઈ પણ કરો છો તેમાં દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસની ભાવના સ્પષ્ટ થશે. તમે મુસાફરી અને પર્યટનમાં પણ રસ લેતા જોઈ શકો છો.

તુલા- બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર - હાલમાં કુંભ રાશિમાં છે - તમારા પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. લેખન અને સાહિત્યિક કાર્યો માટે આજનો દિવસ શુભ અને ફળદાયી છે. તમને કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. પગારદાર વ્યાવસાયિકો તેમની જન્મજાત પ્રતિભાને કારણે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી શકશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્ય માટે તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારી ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં એકંદર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી વ્યૂહરચનાઓ પર કામ કરી શકો છો. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ પ્રવર્તશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો; આમ કરવાથી પાછળથી પ્રતિકૂળ પરિણામો આવી શકે છે. આવક સ્થિર રહેશે, તમારા ખર્ચ સાથે તાલમેલ રાખશે.

વૃશ્ચિક- બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર (કુંભ રાશિમાં) તમારા ચોથા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે કોઈપણ મુદ્દા પર હઠીલા બનવાનું ટાળો. તમારી લાગણીઓને કાબૂમાં રાખો. તમે તમારા પ્રિયજનોની સંગતમાં ખુશ થશો. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂની ગેરસમજો દૂર થશે. તમે નાણાકીય બાબતોમાં લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. કપડાં, ઘરેણાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમારી માતા દ્વારા તમને લાભ થશે. બપોર પછી, તમારા વિચારો અને મૂડમાં ઝડપથી પરિવર્તન આવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખવું સમજદારીભર્યું રહેશે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે; તેથી બહારનો ખોરાક અને પીણાં લેવાનું ટાળો.

ધન– બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર (કુંભ રાશિમાં) તમારા ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતાનો અંત આવતાં રાહતનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા સંબંધીઓ સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ કૌટુંબિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે, અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે તારાઓ તમારા ભાગ્યમાં વધારો કરવા માટે સંરેખિત છે. જો કે, બપોર પછી તમે થોડો થાક અનુભવવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોઈપણ બેદરકારી ટાળવી જોઈએ. સ્ત્રીઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ કરે તેવી શક્યતા છે. જમીન, મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત વ્યવહારો કરતી વખતે સાવધાની રાખો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે.

મકર – બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર (કુંભ રાશિમાં) તમારા બીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે વધુ પડતા દલીલોમાં ભાગ લેવાનું ટાળો; નહીં તો, કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને પૂજા સંબંધિત ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે અમુક મુદ્દાઓ પર વિવાદ શક્ય છે. બપોર પછી, તમે પ્રસન્નતા અને ઉન્નતિનો અનુભવ કરશો.

કુંભ – 15 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર આજે તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખુશખુશાલ અનુભવશો. તમે આધ્યાત્મિકતા દ્વારા આંતરિક શાંતિ જાળવવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા એ તમારા હિતમાં છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બિનજરૂરી પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે તમે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં અસમર્થ અનુભવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યોમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે; જોકે, તમે યોગ અને ધ્યાન દ્વારા તમારા માનસિક ધ્યાનને વધારી શકશો. આજે એક સમયે એક કાર્ય પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો; આ તમને વધુ પડતા કામના ભારણથી બચાવશે.

મીન – 15 એપ્રિલ, 2026 (બુધવાર): કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર આજે તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈની સાથે કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહારમાં જોડાવાનું ટાળો. દિવસના શરૂઆતના ભાગમાં તમને માનસિક ધ્યાન જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે. આજે તમારા ખર્ચાઓ અંગે સંયમ રાખો. સંબંધીઓ સાથે વિવાદો થઈ શકે છે, જેનાથી તમે નિરાશ થઈ શકો છો. ભારે કામના ભારણને કારણે તમને કાર્યસ્થળ પર પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બપોર દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. ચિંતા અથવા ચિંતાનો મુખ્ય સ્ત્રોત દૂર થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ વધશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ લાંબા સમયથી ચાલતા મતભેદો અથવા મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે.

TAGGED:

TODAY RASHIFAL
HOROSCOPE FOR 15 APRIL 2026
ZODIAC SIGNS
RASHIFAL
Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.