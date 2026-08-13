13 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ, આજથી શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ; આ રાશિના જાતકો માટે શુભ દિવસ
આ પવિત્ર મહિનામાં શિવભક્તો ભગવાન ભોલેનાથની પૂજા-અર્ચના અને ઉપવાસ કરે છે.
Published : August 13, 2026 at 7:12 AM IST
મેષ - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમારે સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. લોકો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. અનિદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ આનંદ લાવી શકે છે, પરંતુ આજે આવી ચર્ચાઓ ટાળો. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. કામ પર તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડશે. આજે તમે જે કરી શકો તે જ કરો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે ભાવનાત્મક રીતે બંધાયેલા અનુભવશો. દિવસ દરમિયાન તમારું કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ થોડી પ્રતિકૂળ બની શકે છે. પૈસાનો ખર્ચ વધશે. કોઈપણ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા બદનામી તરફ દોરી જશે. તમારે આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ.
મિથુન - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે સવારે, તમે ગુસ્સે થશો. તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. પરિણામે, તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પૈસાનો બગાડ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અપેક્ષિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. બપોરે તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ વધશે. ભાગ્યની તકો ઉભી થશે. કામમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલો રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી કેટલીક ચિંતાઓ દૂર થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે, જોકે, તમારે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે ધ્યાન અથવા મનપસંદ સંગીત દ્વારા પોતાને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારા પ્રિયજનો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરી શકો છો. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. કેટલાક નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તેમ છતાં, તમે શારીરિક અને માનસિક સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિ અનિર્ણાયક રહેશે, જે તમને કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં અવરોધ લાવશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોર્ટના મામલાઓમાં નિર્ણય લેતી વખતે સાવધાની રાખો. નાણાકીય નુકસાનની સાથે, પ્રતિષ્ઠામાં પણ નુકસાન થઈ શકે છે.
તુલા - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે અને કોઈ દેવતાના દર્શનથી લાભ થશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે, અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય છે. મુસાફરીની યોજનાઓ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુવાનો અને સ્ત્રીઓ લગ્ન કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય ફાયદાકારક છે.
વૃશ્ચિક - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. નોકરી કરતા લોકો તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. વ્યવસાયમાં નફો લાવી શકે છે. ભાગીદારીનું કામ સફળ થશે. તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. આજે, તમે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો ઉત્સાહ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે કોઈ બાબતમાં દોષિત અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિકતાનું સ્મરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
મકર - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મિત્રો સાથે મજા કરવાનો રહેશે. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. સુખદ યાત્રા શક્ય છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ થશો. પરિવારમાં તકરાર થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસ વિશે ચિંતિત હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ શુભ છે. ઉદ્યોગપતિઓને અનુકૂળ રહેશે. તમે કામ પર સમયસર કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવશો. તમને તમારા માતાપિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. અપરિણીત લોકો લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ મનોરંજનમાં રસ લેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ સકારાત્મક છે.
મીન - આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. કોઈ બાબતમાં થોડી અસ્વસ્થતા રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. પરિણામે, તમે આજે સવારે કામ પર કોઈ પણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આ સમય દરમિયાન કોઈની સાથે વિવાદ થવાની પણ શક્યતા છે. બપોરે, ઘરમાં આનંદ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને કામ પર ખ્યાતિ મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદપૂર્વક સમય વિતાવશો. વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
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