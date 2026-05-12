12 મે 2026નું રાશિફળ: વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ આજે ઓછા પ્રયત્નો સાથે વધુ ફળ મેળવશે. તેમને કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.
Published : May 12, 2026 at 6:33 AM IST
મેષ – 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આજે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં દિવસ ખૂબ જ આનંદદાયક રીતે પસાર થશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો, અને તમને તેમનાથી લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. તમે કોઈ યાત્રા અથવા બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે. જોકે, વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો સારા નફાની આશા રાખી શકે છે. ઘરમાં અને પરિવારમાં વાતાવરણ સુમેળભર્યું રહેશે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. તમારા માટે આવકની નવી તકો ઉભી થશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. તમે રોકાણ માટે યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો.
વૃષભ – 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ ખાસ કરીને નફાકારક રહેશે. તમને ઓછામાં ઓછા પ્રયત્નો સાથે નોંધપાત્ર પુરસ્કાર મળશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેતો છે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ અને ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં પણ ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમે આજે ખાસ કરીને રોમેન્ટિક અનુભવી શકો છો. નાણાકીય મોરચે, દિવસ સરેરાશ કરતાં સારો છે. રોકાણ માટેની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, દિવસ અનુકૂળ છે; જોકે, મોસમી બીમારી થવાની સંભાવના રહે છે.
મિથુન - 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. કોઈપણ નવા સાહસ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ નથી. શારીરિક થાક અને સુસ્તીને કારણે, તમને કોઈપણ કાર્ય પર તમારું મન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે પેટ સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાઈ શકો છો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કામથી નારાજ થઈ શકે છે. ખર્ચ પણ વધુ થવાની શક્યતા છે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. જો શક્ય હોય તો, આજે ફક્ત તમારા પોતાના કામમાં જ રહેવું અને પોતાને મર્યાદિત રાખવું શ્રેષ્ઠ છે.
કર્ક - 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. ગુસ્સો અને નકારાત્મક વિચારોથી તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે; તેથી, આત્મસંયમ રાખો. તમારા આહાર અને ખાવાની આદતો પર ખૂબ ધ્યાન આપો, કારણ કે અન્યથા તમારા સ્વાસ્થ્ય બગડવાની પ્રબળ સંભાવના છે. પરિવારમાં વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે તમે નાણાકીય તણાવનો અનુભવ કરી શકો છો. નવા સંબંધો બનશે. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. કાર્યસ્થળ પર, અન્ય લોકો સાથે વધુ પડતી વાતચીત કરવાનું ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
સિંહ - 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આજનો દિવસ મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવશો. જોકે, સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે તમારું વલણ થોડું અલગ અથવા ઉદાસીન રહી શકે છે. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. નવા પરિચિતો સાથે મુલાકાત ખાસ આનંદદાયક ન સાબિત થઈ શકે. વ્યવસાયિકોએ તેમના ભાગીદારો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે સામાજિક કાર્ય અથવા સમુદાય પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે, આજનો દિવસ સરેરાશ છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપો.
કન્યા - 12 મે, 2026 (મંગળવાર): આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને સારી સ્થિતિમાં રહેશે. તમે કોઈપણ હાલની બીમારીઓથી રાહત અનુભવશો. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને સુમેળભર્યા વાતાવરણને કારણે તમે ખુશી અને સંતોષની ભાવના અનુભવશો. તમે તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં નાણાકીય લાભ અને સફળતાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારા વ્યવસાયિક સાહસો નફાકારક સાબિત થશે. તમને તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ અને સમર્થન મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. વર્તમાન સમય તમારા માટે અનુકૂળ અને નફાકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે. તમે આજે મિત્રો સાથે બહાર જવા અથવા ખરીદી કરવા જવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો.
તુલા – 12 મે, 2026: આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમારા બાળકો તેમના પ્રયત્નોમાં પ્રગતિ કરે તેવી શક્યતા છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ અથવા રોમેન્ટિક જીવનસાથી સાથેની મુલાકાત ઉત્તેજક અને આનંદદાયક રહેવાની અપેક્ષા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે તાજગી અને જોમનો અનુભવ કરશો. જો કે, વિચારોના ભારણને કારણે તમારું મન બેચેન અથવા વિચલિત થઈ શકે છે. આજે, તમે કોઈની સાથે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. જો તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ ન થાય તો તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. તમારે જમવા અથવા સામાજિકતા માટે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક– મંગળવાર, 12 મે, 2026: આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. દિવસ શાંતિથી વિતાવો, કારણ કે તમારું મન ચોક્કસ ચિંતાઓથી પરેશાન રહેવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો અથવા સંબંધીઓ સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. નાણાકીય નુકસાન અને પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. તળાવ અથવા નદી કિનારાની મુલાકાત લેવાનું ટાળો. સરકારી કામકાજ સાથે સંકળાયેલી બાબતોમાં બેદરકારી ન રાખો. વાહનો, મિલકત અને જમીન સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો.
ધન – મંગળવાર, 12 મે, 2026: આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ મજબૂત ઝુકાવ અનુભવશો. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. મિત્રો અને સંબંધીઓનું આગમન તમારા ઘરમાં આનંદ અને ઉલ્લાસ લાવશે. તમે હાથ ધરેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. યાત્રા થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમે તમારા નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધોનો આનંદ માણશો. તમારું સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમનું બંધન મજબૂત બનશે. લોકો તમારી લાગણીઓની કદર કરશે અને તેનું મૂલ્ય રાખશે.
મકર – 12 મે, 2026: આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. જો તમે આજે તમારી વાણી પર સંયમ રાખશો, તો તમે ઘણી સંભવિત દુર્ઘટનાઓ ટાળી શકશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મર્યાદિત સફળતા મળી શકે છે. નકારાત્મક વિચારોને નિયંત્રણમાં રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; આંખ સંબંધિત અસ્વસ્થતાની શક્યતા છે. અણધાર્યા અથવા અનિચ્છનીય ખર્ચાઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે, આજનો દિવસ સરેરાશ છે. આજે ક્યાંય પૈસા રોકાણ કરવાની કોઈ યોજના ન બનાવો. મિત્રો પર બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે.
કુંભ – 12 મે, 2026: આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉર્જાવાન અનુભવશો. આર્થિક રીતે, આ એક નફાકારક દિવસ છે. તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જઈ શકો છો. તમે આધ્યાત્મિકતામાં રસ લેશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળવાની શક્યતા છે. તમારા લગ્નજીવનમાં સુમેળ રહેશે. જૂના મતભેદોનું નિરાકરણ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનથી દૂર રાખો. આજનો દિવસ વ્યવસાયિકો માટે અનુકૂળ છે.
મીન - 12 મે, 2026: આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. લોભ કે લાલચનો શિકાર ન બનો. નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખો. ફક્ત બીજાની સલાહ કે પ્રભાવના આધારે મૂડી રોકાણ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે; આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો. તમારી એકાગ્રતાનું સ્તર પણ ઓછું હોઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા રહે છે. તમારા આહાર અને બહાર જમતી વખતે સાવધાની રાખો. જો શક્ય હોય તો, આજે થોડો આરામ કરો.
