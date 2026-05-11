11 મે 2026નું રાશિફળ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
ચંદ્ર રાશિ બદલીને આજે 11 મે 2026 સોમવારના દિવસે કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે.
Published : May 11, 2026 at 6:36 AM IST
મેષ - 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને તેમની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જોકે, અચાનક નાણાકીય લાભ પણ તમને ખુશ કરશે. વ્યાવસાયિક મોરચે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સરકારી કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. આજે તમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. લગ્ન માટે લાયક લોકોને લગ્ન પ્રસ્તાવ મળવાની શક્યતા છે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ધીરજની કસોટી થશે. તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ પડતી મજાક કરવી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારી ગંભીર બીમારી તરફ દોરી શકે છે.
વૃષભ - 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તેમને આવકમાં વધારો અથવા પ્રમોશનના સમાચાર મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. સરકારી લાભો વધશે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાની અને વધુ નફો મેળવવાની તક મળી શકે છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. લગ્નજીવન મધુર રહેશે. પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. તમારા પ્રિયજનના સહયોગથી તમારી ખુશીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. નાણાકીય મોરચે આજનો દિવસ સારો છે. તમારી આવક વધારવા માટે કરવામાં આવેલ કાર્ય તમને ભવિષ્યમાં લાભ અપાવી શકે છે.
મિથુન - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ માનસિક મૂંઝવણથી ભરેલો રહેશે. શારીરિક થાક અને આળસ તમને કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. પેટમાં દુખાવો એક સમસ્યા રહેશે. પૈસાનો બગાડ થશે. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે નહીં. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. સરકારી કામમાં અવરોધ આવી શકે છે. આજે કોઈપણ કાર્ય શરૂ કરવાનું અથવા વિરોધીઓ સાથે ઉગ્ર ચર્ચા કરવાનું ટાળો.
કર્ક - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને હતાશ કરશે. બહાર ખાવા-પીવાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. નવા સંબંધો મુશ્કેલીકારક સાબિત થશે. તમને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. અકસ્માતો અને શસ્ત્રક્રિયાઓનું જોખમ છે, તેથી સાવચેત રહો. ભગવાનની ભક્તિ રાહત લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય થોડો મુશ્કેલ રહેશે. ઉતાવળથી નુકસાન થવાની સંભાવના છે.
સિંહ - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા લગ્નજીવનમાં નાની-નાની બાબતો પર તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. જીવનસાથીમાંથી કોઈ એકનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ધીરજપૂર્વક ચર્ચા કરો. જાહેર જીવનમાં બદનામી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મિત્રો સાથેની તમારી મુલાકાતો ખૂબ આનંદપ્રદ નહીં રહે. નોકરી કરતા લોકોએ કેટલાક બિનરસપ્રદ કામ પણ કરવા પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સામાન્ય છે.
કન્યા - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. તમારો ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ તમને આનંદ આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, જેનાથી રાહત મળશે. તમને કામ પર સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં વિરોધીઓને હાર માનવી પડશે. તમારા માતા-પિતા તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. આજે કોઈ બાકી રહેલું કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે.
તુલા - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. તમારો ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમને બૌદ્ધિક કાર્યો અને ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ મળશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે, જે પ્રગતિનું વચન આપે છે. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા પ્રિયજન સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. વધુ પડતું વિચાર તમને વિચલિત કરી શકે છે. એકંદરે, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિથી વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડશે જ નહીં, પરંતુ તમારી માનસિક સુખાકારી પર પણ અસર પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો પરેશાન કરશે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનોના દસ્તાવેજીકરણમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. નુકસાનનું જોખમ છે. તમને પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોનો ડર રહેશે.
ધન - 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં ખૂબ રસ રહેશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. કાર્યમાં સફળતા તમને ઉત્સાહિત કરશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. વૃદ્ધિ નસીબની સાથે, તમને સામાજિક માન પણ મળશે.
મકર - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત અવાજ તમને ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચાવશે. બોલતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો.
કુંભ - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને રીતે તમને સારો અનુભવ થશે. તમે પરિવાર સાથે ફરવાની યોજના બનાવશો. મિત્રો તરફથી ભેટો મળવાથી તમને આનંદ થશે. આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા હૃદય અને મનને સ્પર્શશે. નોકરી કરતા લોકો પણ પોતાનું કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે.
મીન - ચંદ્ર 11 મે, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. કોર્ટ કેસ કે સ્થાવર મિલકતના વ્યવહારથી બચો. આજે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં એકાગ્રતા ફાયદાકારક રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારે તમારા પ્રિયજનોથી દૂર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. વધુ નફાના લોભને કારણે નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. વ્યવહારોમાં કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. કોઈની સાથે વાતચીતમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. આજનો દિવસ ધીરજથી વિતાવો.
