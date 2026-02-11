11 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ, જાણો અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સુખદ મુલાકાત કરશે. લગ્ન કરવા માંગતા લોકોને તેમનો ઇચ્છિત જીવનસાથી મળશે અને તેમની ખુશીમાં વધારો થશે.
Published : February 11, 2026 at 6:45 AM IST
મેષ - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વધુ રસ રહેશે. તમે ખાસ કરીને ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. ઊંડા ચિંતનથી દિવ્ય અનુભવો થશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી ઘણી ગેરસમજો ટાળવામાં મદદ મળશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સમય છે.
વૃષભ - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવાર અને નજીકના સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ આજનો દિવસ સારો રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મિથુન - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો. તમને નવા કપડાં ખરીદવા અને પહેરવાની તક મળશે. આજનો દિવસ પ્રેમ માટે સારો છે. તમે મીઠાઈઓનો આનંદ માણી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદ માણશો.
કર્ક - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ભવિષ્ય માટે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્ર કાર્ય ચોક્કસપણે સફળતા તરફ દોરી જશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. કૌટુંબિક વાતાવરણમાં શાંતિ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. તમે આજે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.
સિંહ - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કામ પર કોઈની સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થશે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમે વૈચારિક રીતે નકારાત્મક અનુભવી શકો છો. મિલકતના દસ્તાવેજો પર કાળજીપૂર્વક સહી કરો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કન્યા - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચાર્યા વિના કોઈપણ કાર્ય હાથ ન લો. નોકરી કરતા લોકોએ નવા કાર્ય હાથ ધરવાને બદલે જૂના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા જોઈએ. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહેશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મળશો. તમે ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો અને તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકોનો હિંમતભેર સામનો કરશો. આજે, તમે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરશો અને તેમની સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવશો.
તુલા - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા જીદ્દી વર્તન અને કાર્યને બાજુ પર રાખો. તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. કામ પર કોઈ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મૂંઝવણભર્યું મન તમને કોઈ મક્કમ નિર્ણય પર પહોંચતા અટકાવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
વૃશ્ચિક - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. બપોર પછી, તમે શરીર અને મનથી ખુશ રહેશો. તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમે પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો આનંદ લાવશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ થશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. સુખદ સફર થવાની સંભાવના છે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
ધન - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલીભર્યો હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. આના કારણે તમે હતાશ થઈ શકો છો. તમારા કુદરતી આક્રમકતાને નિયંત્રિત કરો. અકસ્માતોનું જોખમ રહેલું છે. વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરો. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારે કામ પર કેટલાક બિનરસપ્રદ કામ પણ કરવા પડી શકે છે.
મકર - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમારી સગાસંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાતો થશે. લગ્ન ઇચ્છનારાઓને તેમનો ઇચ્છિત જીવનસાથી મળશે અને તેમની ખુશી વધશે. વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ આ દિવસ નફાકારક છે. ભાગીદારીના કામમાં તમને સંતોષનો અનુભવ થશે. આવકમાં વધારો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે ક્યાંક રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. નવી વસ્તુઓ ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુસાફરી કરતી વખતે સાવધાની રાખો. શક્ય હોય તો, પ્રવાસ મુલતવી રાખો.
કુંભ - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, જે તમારા માટે આનંદપ્રદ રહેશે.
મીન - બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં તણાવ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. શારીરિક નબળાઈ અને માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. વૈચારિક સ્તરે નકારાત્મકતાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખો. મુસાફરીની યોજનાઓ સફળ થશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં અવરોધોથી સાવધ રહેશે. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. જોકે, સ્વાસ્થ્યનું ભવિષ્ય મધ્યમ રહેશે. બેદરકારી ભવિષ્યમાં નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: