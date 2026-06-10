10 જૂન 2026નું રાશિફળ: બુધવારે મીન રાશિના જાતકોને બિઝનેસમાં લાભ થશે, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિના જાતકો માટે, દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ઘરે કોઇ શુભ કાર્યક્રમનું આયોજન થઇ શકે છે.
Published : June 10, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે દિવસભર પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધશે; મૂડી રોકાણોમાં સાવધાની રાખો. પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓ કરતાં તમારા પોતાના કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપો. નાણાકીય વ્યવહારો કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમને આધ્યાત્મિકતામાં ખૂબ રસ હશે. ઝડપી લાભની લાલચ ટાળો. નિર્ણાયકતાનો અભાવ તમને મૂંઝવણમાં મૂકી શકે છે.
વૃષભ- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી આવક અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. તમે નવા, નફાકારક વ્યવસાયિક સંપર્કો સ્થાપિત કરશો. તમને પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીની ક્ષણો શેર કરવાની તક મળશે. મુસાફરી અથવા પર્યટનની સંભાવના છે. આજે તમને સ્ત્રીઓ તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધોમાં નિકટતાની ભાવના અનુભવશો. તમને ભાઈ-બહેનો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ અનુકૂળ હોવાથી, તમારા બધા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. ઘર અને કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ ખુશનુમા અને આનંદકારક રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં સુધારો થશે. ઉપરી અધિકારીઓના સહયોગથી, તમે તમારી કારકિર્દીમાં આગળ વધી શકશો. પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે, અને તમે સુખી વૈવાહિક જીવનનો આનંદ માણશો. સરકાર સંબંધિત વ્યવસાયિક બાબતોને લગતા અવરોધો - જે ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યા હતા - દૂર થશે. તમારું કાર્ય સરળતાથી આગળ વધશે. દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે.
કર્ક- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે, શુભકામનાઓના પ્રહાર સાથે, તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા મુસાફરીમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ દિવસ વિતાવશો. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે. સમયસર કામ પૂર્ણ કરવાનો સંતોષ તમારા ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળવાથી ખુશી મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ સરેરાશ છે; કાળજી રાખો.
સિંહ - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલીકારક હોઈ શકે છે; તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તમારા આહારની અવગણના કરવાથી તબીબી ખર્ચ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે, જેનાથી કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને આજે આરામ કરવાનું મન થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. ચિંતા ઘટાડવા અને આગળ વધવા માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળો. વ્યવસાયમાં વધુ પડતો નફો મેળવવાની લાલચ ટાળો.
કન્યા - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રે લાભ મળશે, અને મિત્રો ખાસ કરીને મદદરૂપ સાબિત થશે. તમારા લગ્નજીવનમાં તમને ખુશીના ક્ષણોનો અનુભવ થશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અને પહેરવાની તકો મળશે. તમે નવા લોકોને મળશો અને મિત્રતા કરશો. ભાગીદારી માટે સમય અનુકૂળ છે; તમે ભાગીદારી દ્વારા તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો, જેમાં મુસાફરીનો સમાવેશ થઈ શકે છે. નોકરી કરનારાઓ માટે પણ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે કસરત અથવા ધ્યાન જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈ શકો છો.
તુલા - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે સારી તકો આવશે. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા બંને પ્રાપ્ત કરશો, અને તમારી કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબતને લગતા ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભથી તમે ખુશ થશો. તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. ભૂતકાળના રોકાણથી તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મેળવી શકશો.
વૃશ્ચિક - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નાજુક હોઈ શકે છે; પરિણામે, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. કોઈ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આજે તમારે શેરબજાર અથવા સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અથવા સુખાકારી અંગે ચિંતા ઊભી થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, કોઈપણ મુસાફરી અથવા યાત્રા મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. બપોરે તમારી નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ નિરાશાની લાગણીઓને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
ધન - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો, કારણ કે તમને પેટ સંબંધિત બીમારીઓ અથવા સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ અંગે ચિંતાઓ રહેશે. કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં સફળતાના અભાવે તમે બેચેની અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. આજે તમે સાહિત્ય અને કલામાં રસ જાળવી રાખશો. તમે કલ્પનાની દુનિયામાં ખોવાયેલા રહી શકો છો. મિત્રો સાથે તમારો સમય આનંદદાયક રહેશે. દલીલબાજી કે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો.
મકર- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા દિનચર્યામાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ તમને સારા સ્વાસ્થ્યમાં રાખશે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે, અને મિલકત અને સંપત્તિ સંબંધિત વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. તમને વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ટેકો અને સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે; તમે તમારા અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા માટે વરિષ્ઠોની મદદ લઈ શકો છો. તમે પ્રિયજનોને મળી શકશો અને વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નવા કાર્યો શરૂ કરવા અથવા રોકાણનું આયોજન કરવા માટે આ સારો દિવસ છે.
કુંભ- બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર કાબૂ રાખીને તમે ઘણી સમસ્યાઓથી બચી શકો છો. આજે કોઈપણ વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. બપોરે બિનજરૂરી ખર્ચ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા પ્રયત્નોમાં ઇચ્છિત સફળતા મેળવી શકશો નહીં, જેના કારણે અસંતોષની ભાવના રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે, અને એકંદરે પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ લાગી શકે છે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. દિવસ ધીરજપૂર્વક વિતાવો અને નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો.
મીન - બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ઘરમાં કોઈ શુભ કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળશો અને તેમની સાથે બહાર જમવાની અથવા બહાર ફરવા જવાની તક મળી શકે છે. મુસાફરીની શક્યતા છે. નોકરી કરતા વ્યાવસાયિકો આજે સરળતાથી તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. બપોર પછીનો સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ છે.
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