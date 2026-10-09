9 ઑક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે સારો રહેશે આજ નો દિવસ, આદર-સન્માન મળશે
આજે આ રાશિના જાતકો મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને ખુશી અનુભવશે. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે
Published : October 9, 2026 at 8:12 AM IST
મેષ- આજે રોજ કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક રીતે પ્રસન્ન રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરીને કંઈક નવું કરવામાં સફળ રહેશો. સાહિત્ય અને કળા પ્રત્યે તમારી રુચિ વધશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. રોજિંદા કાર્યોમાં તમારે કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વ્યવસાય અથવા નોકરી સંબંધિત વાતચીત દરમિયાન સાવચેતી રાખો. જોકે, તમારી મહેનતનું ફળ અપેક્ષા કરતા ઓછું મળી શકે છે, જેનાથી તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો.
વૃષભ- આજે કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જળાશયોથી દૂર રહો. જમીન અને મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર સહી કરતી વખતે સાવચેત રહો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કલ્પનાશક્તિ તમને નવા અનુભવો તરફ દોરી જશે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન- આજે કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે તમારી માતા અને સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓ પ્રત્યે વધુ ભાવુકતા અનુભવશો. વધુ પડતા વિચારોમાં ખોવાયેલા રહેવાને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. ઊંઘના અભાવને કારણે થાક લાગી શકે છે, જેનાથી તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. જો તમે આજે કોઈ મુસાફરીનું આયોજન કર્યું હોય, તો તેને મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે જમીન કે મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ ટાળો.
કર્ક - આજે, કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કાર્યમાં સફળતા મેળવવા અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાત તમને ખુશી આપશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની સંભાવના છે. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. પ્રિયજનના સાથમાં તમે આનંદ અનુભવશો. આર્થિક લાભ અને માન-સન્માન મળવાના સંકેતો છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. આજે તમે કોઈ રોમેન્ટિક સંબંધમાં જોડાઈ શકો છો; આ સંબંધ ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
સિંહ - આજે, કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી યોજનાઓ વિશેના વારંવાર આવતા વિચારો થોડી મૂંઝવણ ઊભી કરી શકે છે. જોકે, પરિવારના સભ્યોનો સાથ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. દૂરના વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે, જે લાંબા ગાળે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે વધુ પડતો ખર્ચ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આયોજિત કાર્યોમાં તમને પ્રમાણમાં ઓછી સફળતા મળી શકે છે; દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો રહેશે.
કન્યા - આજે, કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા બૌદ્ધિક ક્ષેત્રનો વ્યાપ વધશે. તમારી મધુર વાણી તમને લાભદાયી અને સુમેળભર્યા સંબંધો બાંધવામાં મદદ કરશે. તમે ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો અને તમને ભેટ તથા નવા વસ્ત્રો પ્રાપ્ત થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. જીવનસાથી સાથેની નિકટતા અને મુસાફરી કે બહાર ફરવા જવાથી તમારો દિવસ આનંદદાયક બનશે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં તમને લાભ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે; તેનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવો.
તુલા - શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયક સાબિત થશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે અને સંતાનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોરના સમયે તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ બાબતે વધુ પડતા ભાવુક થવાનું ટાળો; કોઈપણ મૂંઝવણ દૂર થઈ જશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ છે. કાર્યસ્થળ પર કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યોના સહયોગથી તમને આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. તમને પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે શુભ પ્રસંગોમાં ભાગ લઈ શકો છો. લગ્ન કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે લગ્નનો સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં સારી તકો મળશે અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જઈ શકો છો, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને વડીલોનો સહયોગ મળશે અને તમે પ્રગતિ કરશો.
ધન - આજ રોજ કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ખ્યાતિ, પ્રસિદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે, જેનાથી તમારા પ્રમોશનની શક્યતાઓ વધશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને પિતા અને સરકારી બાબતોથી લાભ થશે. નાણાકીય આયોજન સફળતાપૂર્વક અમલમાં આવશે. તમે વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટેની કોઈ બેઠકમાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે અન્યને મદદરૂપ થવાનો પ્રયાસ કરશો અને તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુમેળ જળવાઈ રહેશે.
મકર - શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં એક નવો અભિગમ અપનાવશો, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે લેખન અને સાહિત્ય સંબંધિત કાર્યોમાં આગળ વધી શકો છો. થાકની સાથે સાથે, અજાણ્યા ભયની લાગણી તમને પરેશાન કરી શકે છે. સંતાનોને લઈને તમને ચિંતા થઈ શકે છે. લાંબી મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. કોઈપણ પ્રકારની સ્પર્ધામાં ઉતરવાનું ટાળો. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. તમારા જીવનસાથીના વિચારોને પણ મહત્વ આપો. પ્રેમ સંબંધોમાં પ્રગતિ કરવા માટે તમારે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે.
કુંભ - આજે કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. અનૈતિક કે નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. વધુ પડતા વિચારો અને ગુસ્સો તમારી માનસિક શાંતિને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારમાં મતભેદ થવાની શક્યતા છે. વધતા ખર્ચને કારણે આર્થિક તણાવ ઊભો થઈ શકે છે. તમારા આરાધ્ય દેવની પૂજા-અર્ચના કરવાથી રાહત મળશે. જોકે, બપોર પછીનો સમય તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે; તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે તમારામાં પૂરતી ઊર્જા રહેશે.
મીન - આજે કન્યા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મનોરંજન અને આરામદાયક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. કલાકારો, લેખકો અને તેવા ક્ષેત્રના લોકોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. ભાગીદારીના વ્યવસાયો લાભદાયક સાબિત થશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણી શકશો. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં નિકટતા અને સુમેળ વધશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે કોઈ રોમેન્ટિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ લાભની અપેક્ષા છે.
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