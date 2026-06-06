6 જૂન 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાનો છેલ્લો દિવસ આ રાશિઓના નસીબ ખોલશે
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર કોઈપણ રાશિમાં બે દિવસ રહે છે.
Published : June 6, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે ઘરના મુદ્દાઓ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બેસશો અને મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો. તમે ઘરના આંતરિક ભાગમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આજે તમને તમારા કામમાં સંતોષનો અનુભવ થશે. તમને મિત્રો તરફથી માન મળી શકે છે. તમારી માતા સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે દરેક કાર્ય ઉત્સાહથી પૂર્ણ કરશો. ઘરે મહેમાનનું આગમન આનંદ લાવશે. તમે આજે કામ પર તમારું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકશો, જોકે તમારે ઉતાવળ ટાળવી જોઈએ.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી સમાચાર મળતાં તમને આનંદ થશે. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા લોકો માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થશે. લાંબા અંતરની મુસાફરીની તકો ઊભી થશે. ઓફિસ અથવા વ્યવસાયમાં કામનો ભાર વધશે, જેના કારણે થાક લાગી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે મધ્યમ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું તમારા હિતમાં રહેશે. ખર્ચાઓ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી શકે છે. પરિવાર અને સાથીદારો સાથે મતભેદ અથવા વિવાદ શક્ય છે, જેના કારણે હતાશા થઈ શકે છે. કામ પર સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરવાથી તણાવ થઈ શકે છે. આજે સર્જરી કરાવવી યોગ્ય રહેશે નહીં. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી આ સમય થોડો ચિંતાજનક છે. ભગવાનની પૂજા, જપ અને આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે વૈભવી જીવનશૈલી અને મનોરંજનના કાર્યોથી ખુશ થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વલણ ભૂતકાળના મતભેદોને દૂર કરશે. વ્યવસાય તમને નફો લાવશે. નોકરી કરતા લોકો પણ તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. આજે તમે તમારા કામ અથવા વ્યવસાયમાં ઉર્જાવાન રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, તમે તણાવમુક્ત રહેવા માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળી શકો છો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો દિવસ વિતાવશો. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો દૂર થશે. તમે રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સરેરાશ રહેશે. ઘરમાં શાંતિ રહેશે. તમને સાથીદારો તરફથી ઓછો સહયોગ મળશે. દૈનિક કાર્યોમાં કેટલીક અવરોધો આવશે. દુશ્મનો અને વિરોધીઓ મુશ્કેલી ઊભી કરશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ ટાળો. સ્ત્રીઓ તેમના માતાપિતાના ઘર વિશે ચિંતા કરી શકે છે. આજે તમને કોઈ નવું કાર્ય કરવામાં રસ નહીં રહે. બપોર પછી તમારું કંઈ કરવાનું મન થશે નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય સરેરાશ રહેશે. સખત મહેનત છતાં, બપોર પછી તમને ઓછી સફળતા મળશે. તમારે કોઈ બીમારીની સારવાર માટે પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સંતાન સંબંધિત બાબતો વિશે ચિંતિત રહેશો. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. શિક્ષણવિદો માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. આજે તમારે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ ટાળવી જોઈએ, જોકે પ્રેમીઓને પ્રેમમાં સફળતા મળશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. શેર સટ્ટામાં સાવધાની રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને કામ પર નવું કામ પણ મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નફો જોવા મળશે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આ સમય તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક રહેશો. તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા વિચારો શેર કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. તમે સંપત્તિ અને ખ્યાતિ ગુમાવી શકો છો. આજે તમારે કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ ટાળવું જોઈએ. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સંબંધીઓ સાથે દલીલો થઈ શકે છે. મૌન રહેવાથી સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમને નસીબમાં પણ વધારો જોવા મળશે. તમે ભવિષ્ય તરફ જોતા મોટી રકમનું રોકાણ કરવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો પ્રેમથી ભરેલા રહેશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયમાં નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. તમારે વ્યવસાયિક મીટિંગ માટે ટૂંકી યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ કામ પર તમને ટેકો આપશે.
ધનુ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં હશે. જો તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ થયા હોય, તો આજે જ તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને તેનું નિરાકરણ લાવો. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા સોંપાયેલ કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર છો. આજે કામ બોજ જેવું લાગશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ મધ્યમ સમય છે. કાળજી રાખો.
મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે ભગવાનનું સ્મરણ કરીને દિવસ પસાર કરશો. તમે ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. આજે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને માન અને સન્માન મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમનું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ટીમવર્કમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને નવા લક્ષ્યો પણ મળી શકે છે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષકારક રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમારું પારિવારિક જીવન સારું રહેશે, જોકે તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. અકસ્માતને કારણે ઈજા થવાનું જોખમ છે. નાણાકીય મોરચે, સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન રહેશો, પરંતુ તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. કોઈ બાબતની બિનજરૂરી ચિંતાઓ તણાવનું કારણ બનશે. કોર્ટ કેસ ટાળો. તમે અયોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરી શકો છો, તેથી નિષ્ણાતની સલાહ લો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ગુસ્સાવાળી વાતચીત ટાળો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. વધારાના પ્રયત્નો છતાં, વ્યવસાયમાં નફો સામાન્ય રહેશે.
મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને મિત્રોથી લાભ થશે અને તેમના પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ હશે. તમારી કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે રોમાંચક મુલાકાત થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે. અપરિણીત લોકો સંબંધો સ્થાપિત કરી શકે છે. તમે એવા લોકો સાથે જોડાઈ શકશો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને ઘરેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકોથી લાભ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. તમારે વ્યવસાયિક લાભ માટે ટૂંકી યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
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