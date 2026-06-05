5 જૂન 2026નું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોને શુક્રવારે બઢતી મળશે, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા કામ માટે કરેલા પ્રયત્નો તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે.
Published : June 5, 2026 at 6:57 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સરેરાશ ફળદાયી રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બેસશો અને મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં ફેરફાર કરવા માંગતા હશો. તમે તમારા ઓફિસ અથવા વ્યવસાયના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરી શકો છો. સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારે ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમારા કામનો બોજ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં, તમે શારીરિક થાક અને થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
વૃષભ - શુક્રવાર,5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિકો માટે સારો લાગે છે. તેઓ નવી યોજનાઓ બનાવી શકશે. નવા વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આનંદ આવશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વધુ પડતા કામના ભારણથી તમે થાક અનુભવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મિથુન - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ પ્રતિકૂળ છે, તેથી દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. કંઈપણ નવું શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખો કે ગુસ્સાને કારણે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને. દર્દીઓએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર અથવા સર્જરી ટાળવી જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. વધુ પડતો ખર્ચ તમને ચિંતા કરાવી શકે છે. ઘરે કે ઓફિસમાં તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. કોઈ કારણોસર, તમે સમયસર ખાઈ શકશો નહીં. ભગવાનની પૂજા કરવાથી શાંતિ મળશે.
કર્ક - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સામાજિક માન-સન્માન અને વ્યવસાયિક લાભ મળશે. તમે કપડાં અને વાહન ખરીદી શકશો. મનોરંજન, રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાતનો આનંદ માણશો. તમારું લગ્નજીવન ખૂબ જ ખુશ રહેશે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય લાભ લાવશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. જોકે, સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાતી કે પીતી વખતે તમારે બેદરકારી ટાળવી જોઈએ.
સિંહ - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમ રાખો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબતની ચર્ચા કરવામાં દિવસ વિતાવી શકો છો. દૈનિક કાર્યમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. ઘણા પ્રયત્નો કરવા છતાં, તમને મર્યાદિત પરિણામો જોવા મળશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમે બપોરે ધીરજથી આગળ વધશો, તો તમારા કાર્યો પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે.
કન્યા - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ચિંતા અને ભય તમારા મનમાં છવાઈ જશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમને અપચોની ફરિયાદ થઈ શકે છે. મોસમી બીમારીનું જોખમ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય છે. તમને સ્ટોક-સટ્ટાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. મુસાફરી ન કરવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. જોકે, પ્રેમ માટે આજનો દિવસ સારો હોઈ શકે છે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ સમય વિતાવવાની તક મળશે.
તુલા - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. વિચારોનો ધસારો તમને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે તમારી માતા અને અન્ય સ્ત્રીઓ વિશે ચિંતા કરી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા જાળવવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની વાતને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર પડશે. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. પૂરતું ખોરાક અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમે ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. કૌટુંબિક મિલકત પ્રત્યે સાવધ રહેવું શ્રેષ્ઠ છે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. નવા કામ શરૂ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળી શકે છે. ઘરમાં ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળ રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાત કરી શકો છો. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે. આજે તમારા બધા પ્રયાસો સફળ થશે. ભાગ્યમાં ફાયદાકારક પરિવર્તન થશે. દુશ્મનો અને વિરોધીઓ તેમની યોજનાઓમાં નિષ્ફળ જશે. તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ પણ ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટ રહેશો.
ધન - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારમાં કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા કામમાં પણ અવરોધ આવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. વ્યવસાય કે નોકરીમાં રહેલા લોકોને મતભેદ કે ગેરસમજનો સામનો કરવો પડી શકે છે. દૂરના મિત્રો કે સંબંધીઓ સાથે સંપર્ક ફાયદાકારક સાબિત થશે. આજે ધીરજ રાખો. કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ન કરો.
મકર - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારા પ્રયત્નો તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટનો હવાલો પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. પ્રેમ જીવન સામાન્ય હોવા છતાં, પરિણીત યુગલો તેમના ઘરેલુ જીવનમાં ખુશ વાતાવરણનો અનુભવ કરશે. વાહનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. ઈજા થવાનું જોખમ છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમે માનસિક શાંતિ જાળવી રાખશો. આજે તમે તમારા ખર્ચાઓ પર પણ નિયંત્રણ રાખી શકશો.
કુંભ - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય વ્યવહારો અને રિયલ એસ્ટેટના સોદાઓ અંગે કાળજીપૂર્વક વિચારણા કરવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે આ એક સામાન્ય દિવસ છે. તમારે પૈસા ઉધાર લેવાનું કે ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં સામાન્ય કરતાં વધુ નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. આજે તમે માનસિક રીતે કેન્દ્રિત રહેશો, પરંતુ ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખાતરી કરો કે તમારી મૂડી ખોટી જગ્યાએ રોકાઈ ન જાય. તમારા પરિવારના સભ્યો તમારા વિચારો સાથે અસંમત થઈ શકે છે. બીજાના કામકાજમાં દખલ ન કરો, કારણ કે આ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મૂંઝવણ ટાળો અને તમારા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખો.
મીન - શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે કૌટુંબિક અને સામાજિક બાબતોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રોને મળશો. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય તમારા પ્રિય મિત્ર સાથે વિતાવશો. તમારે તમારા મિત્રોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવા પડશે. તમારે કોઈ ખાસ જગ્યાએ મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમને દરેક પ્રયાસથી ફાયદો થશે. લગ્નયોગ્ય લોકો લગ્ન કરી શકે છે. તમે ઉત્સાહથી તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને નવી યોજના સાથે આગળ ધપાવી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. તેમના કામની પ્રશંસા પણ થઈ શકે છે. જોકે, વધુ પડતા ઉત્સાહી કામથી નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો રહે છે.
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