28 ઑક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે કન્યા રાશિના જાતકોને ભાઈ-બહેન તરફથી થશે આર્થિક લાભ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે તમારી ફરવાની મજા માણવા જેવી રહેશે
Published : October 28, 2026 at 7:31 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે સમય પસાર કરી શકશો. તમે ભવિષ્ય માટે વધુ સારી નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. આવક વધશે. કલાકારો અને કારીગરોને તેમની કલા દર્શાવવાની અને સન્માનિત થવાની તક મળશે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમે સમયસર કામ કરવા માટે પોતાને પ્રોત્સાહિત કરશો.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે વિચારની દૃઢતા સાથે કાળજીપૂર્વક કામ કરશો. તમે નાણાકીય બાબતોને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી શકશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાને નિખારી શકશો. કપડાં, ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ પ્રવર્તશે. તમે સારા લગ્નજીવનનો અનુભવ કરશો. તમે નાણાકીય લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનથી ગેરસમજ થવાની શક્યતા છે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીતમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. અકસ્માતનું જોખમ છે. વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ ખૂબ કાળજીથી કરો. તમારી પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થઈ શકે છે. મનોરંજન અને આનંદ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે શાંત માનસિક સ્થિતિ જાળવવાની જરૂર છે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશે. તમે મિત્રોને મળશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. નિયમિત આવક વધશે, સાથે સાથે નાણાકીય લાભ પણ થશે. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકો લગ્ન કરી શકે છે. લગ્નજીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. સુંદર પર્યટન સ્થળની યાત્રા તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકોથી લાભ થશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થવાથી તમે ખુશ રહેશો. તમારું વર્ચસ્વ અને પ્રભાવ વધશે. સરકારી કામ અને તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાના સંકેતો છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય તમને ખુશ રાખશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો. તમને ઘર માટે મોટી વસ્તુ ખરીદવાનું મન થશે.
કન્યા - આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે તમારી ફરવાની મજા આવશે. તમારે ધાર્મિક હેતુ માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં પણ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. વિદેશમાં રહેતા મિત્ર અથવા પ્રિયજન પાસેથી સાંભળીને તમને ખુશી થશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થશે. તમારી પાસે પૂરતું ભંડોળ હશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આ અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો દિવસ છે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જોકે, નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. મિત્રો સાથે પણ તમારા વિચારો શેર કરશો નહીં. ભગવાનની ભક્તિ અને ધ્યાન તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. આજે ફક્ત તમારા કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ઉતાવળને કારણે નુકસાન થવાનું જોખમ છે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે ઘટનાઓના દૈનિક ચક્રમાં પરિવર્તન આવશે. આજે તમે આનંદ અને મનોરંજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો અને પરિવારનો સહયોગ મળશે. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે નવા કપડાં અને વાહન મેળવશો. ભાગીદારી લાભ લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો અને નાણાકીય લાભ મેળવશો.
ધન - આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. કામ પર નફો અને આવક વધશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળતો રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારા વિરોધીઓની કોઈપણ યોજના તમારા વિરુદ્ધ સફળ થશે નહીં. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે, જોકે બપોરે તમારું મન વિચલિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન સકારાત્મક વિચારો રાખો.
મકર - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. કલા અને સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા લોકો પોતાની પ્રતિભા સારી રીતે પ્રદર્શિત કરી શકશે. તમે તમારી સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાને અન્ય લોકો સમક્ષ અસરકારક રીતે રજૂ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક રહેશો. આજે તમને નવી ઉર્જાનો અનુભવ થશે. તમને શેરબજારમાંથી નફો થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવામાં ખુશ થશો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ સમય વિતાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો હતાશાનું કારણ બનશે. આ સમય દરમિયાન તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. આજે તમે ગુસ્સે થશો. ખર્ચ વધશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ન હોવાને કારણે, પરિવારમાં મતભેદ અને સંઘર્ષ થવાની સંભાવના રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. આજે ખાવા-પીવાનું કે બહાર મુસાફરી કરવાનું ટાળો. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિકતા યાદ રાખવાથી મનને શાંતિ મળશે.
મીન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. તમારી વૈચારિક સ્થિરતાને કારણે તમારું કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ થશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. મિત્રો સાથેની યાત્રા સફળ થશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થશે. તમને કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને માન અને સન્માન મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો.
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