25 જૂન 2026નું રાશિફળ: વૃષભ રાશિને આજે સારા સમાચાર મળશે, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે આ રાશિના જાતકોનો શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું બનાવવું. કામ સમય પૂરો કરવા માટે. તમને આર્થિક લાભ થશે.
Published : June 25, 2026 at 7:09 AM IST
મેષ - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે, તમને સમાજ અને સામાન્ય લોકો તરફથી ઘણું માન-સન્માન મળશે. નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. કુટુંબ અને વૈવાહિક જીવન ખુશી અને સંતોષથી ભરેલું રહેશે. પ્રિયજનો સાથે પ્રેમભર્યા ક્ષણો વિતાવી શકશો. બપોરે તમારા વિચારો વધુ તીવ્ર બનશે, અને તમે અન્ય લોકો પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશો. બૌદ્ધિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશો, પરંતુ સરળ વર્તન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાંથી નફો મેળવી શકશે.
વૃષભ - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. જે લોકો અસ્વસ્થ છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. કાર્યસ્થળ પરના સાથીઓ તમને મદદ કરશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. વધુ નફાથી લાલચમાં ન આવો. બપોર પછી પરિવારના સભ્યોનો સમય સારો રહેશે.
મિથુન - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ માટે આ સારો દિવસ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરતા રહેશો. બપોરે ઘરનું વાતાવરણ શાંત અને ખુશ રહેશે. આજે તમે ખુશ અનુભવશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. તમારા વ્યવસાયિક સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને કામ પર સફળતા મળશે. તમારે આજે બહાર જવાનું અને બિનજરૂરી યાત્રાઓ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કર્ક - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે સવારે તમે થોડી ચિંતાને કારણે થોડા હતાશ અનુભવશો. આના કારણે તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. જમીન અને વાહનો સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. બપોરે, તમે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી સાથે મિત્રો રહેશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. આજે તમે કંઈક વધારે વિચારશો. તમારે લોકો સાથે મેળ ખાવો પડશે. તમને ભેટ પણ મળી શકે છે.
સિંહ - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. વ્યાજ, દલાલી વગેરેમાંથી આવક વધવાની સંભાવના છે. આ આવક નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર કરશે. સારા કપડાં અને સારો ખોરાક તમને ખુશ રાખશે. ટૂંકી યાત્રાઓ અથવા પર્યટન શક્ય છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે.
કન્યા - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદવા તમારા માટે રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી આનંદ થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સમય અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો આજે મજબૂત બનશે. તમારા પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત અથવા કલા અને સાહિત્યમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકશે.
તુલા - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમારે સ્થાયી સંપત્તિ અંગે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. ખાતરી કરો કે કોઈ પારિવારિક વિવાદ ન થાય. બપોરે તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારી ઉર્જા ઉચ્ચ રહેશે, જેનાથી તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમે આજે તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. કાયમી મિલકત સંબંધિત કામમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ જળવાઈ રહેશે. બપોરે કામકાજમાં મુશ્કેલીઓ વધશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી બદનામી થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે.
ધનુ - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે પ્રેમના સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. આજનો દિવસ નાણાકીય, સામાજિક અને પારિવારિક બાબતો માટે સારો છે. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને મુસાફરી પણ શક્ય છે. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે અને નફાકારક બની શકે છે. અપરિણીત યુગલો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવા માટે યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.
મકર - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં ધન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે વ્યવસાય અને પુનઃપ્રાપ્તિના હેતુઓ માટે મુસાફરી કરશો. નફો થવાની સંભાવના છે. તમને સરકાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. લાંબા સમયથી ચાલતા કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારા બાળકની પ્રગતિ તમને સંતોષની ભાવના લાવશે. આજે આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલનનો અભાવ રહેશે. તમે કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે નવા ઘરેણાં પણ ખરીદી શકો છો.
કુંભ - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. વાહન ચલાવતી વખતે અથવા નવી સારવાર શરૂ કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી, બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. માનસિક શાંતિ રહેશે. પરિવાર સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે.
મીન - આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. વ્યવસાયિકોને બાકી રહેલા ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે. આજે, તમારે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે વધુ મહેનત કરવી પડશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધુ રહેશે. નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાથી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક વિચારો અને વર્તન તમને ખોટા માર્ગે જતા અટકાવશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમારી સકારાત્મક વિચારસરણી તમને યોગ્ય કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા આપશે.
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