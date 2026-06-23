23 જૂન 2026નું રાશિફળ: મીન રાશિના લોકોએ મંગળવારે શાંતિ જાળવી રાખવી જોઈએ, વિવાદો ટાળવા જોઈએ
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો ચિંતિત રહેશે. કાર્યસ્થળ પર સફળતા અવરોધાશે. કાર્યસ્થળ પર તમને સાથીદારો તરફથી કોઈ મદદ મળશે નહીં.
Published : June 23, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક અને વ્યવસાયિક રીતે સારો છે. ઓફિસમાં બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. તમે લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નવા લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દાનમાં તમારી રુચિ વધશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો અને પ્રભાવિત કરી શકશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમે ચર્ચાઓ અથવા વાદવિવાદમાં સફળ થઈ શકો છો. લેખનમાં તમારી રુચિ વધશે. બપોર પછી, તમને તમારી મહેનત કરતાં ઓછા પરિણામો દેખાશે. પાચન સમસ્યાઓ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકો પાસે ઘણું કામ હશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારે જમીન, મકાન અથવા વાહન સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી દલીલો શક્ય છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ શક્ય છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન વારંવાર બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ, જોકે તમે આજે કંઈક ખાસ ખરીદી પણ કરી શકો છો. તમે બપોરે પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણશો.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલતામાં વધારો અનુભવશો. બપોરે તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. તમને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. પૈસા ખર્ચ થશે. તમે આજે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરશો અને નવા કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશી અને શાંતિથી દિવસ પસાર કરશો. નવા પ્રયાસોમાં તમને બધાનો સહયોગ મળશે. દૂરના મિત્રો અને પરિવાર સાથેના સંપર્કો અથવા સંદેશાઓ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી અસરકારક વાણી તમને બીજાઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવામાં મદદ કરશે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારા સોંપાયેલ કાર્યોમાં સફળતા મેળવવામાં સમય લાગશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારા શબ્દો તમને લાભદાયી અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક રહેશે. તમે ખુશ થશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. દલીલો ટાળો. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખાસ સફળતા મળશે. તમે તમારા ઘર માટે જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો.
તુલા - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમને માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. આજે ખર્ચ આવક કરતાં વધી શકે છે. કોઈ કારણોસર કામ અધૂરું રહી શકે છે. આજે કોઈપણ લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અને ખ્યાતિનો અનુભવ થશે. આર્થિક લાભ માટે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ છે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમને પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક મળશે. સાંજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમે આ માટે તહેવારોની થાકને જવાબદાર ગણી શકો છો. પૂરતો આરામ મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કોઈની સાથે અહંકારના સંઘર્ષને ટાળો, નહીં તો તમે જ નુકસાન ભોગવશો. આજે તમે તમારા માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો.
ધનુ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય આયોજન અને વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે અને તમને સફળતા મળશે. નોકરી કરતા લોકો પણ આજે ખુશ રહેશે. તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે. તમને જન કલ્યાણની ભાવના રહેશે. તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમને ઉત્સાહિત કરશે.
મકર - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ છે. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. મિત્ર કે સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર તમને આનંદ આપશે. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. આજે કોઈ જૂનો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. તમે ભવિષ્યમાં કોઈ મોટા રોકાણની યોજના પણ બનાવી શકો છો. તમે તમારા બાળકોની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે પ્રિયજનો માટે ખાસ ભેટ પણ ખરીદી શકો છો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. સામાન્ય બાબતોમાં વૈવાહિક વિવાદો થઈ શકે છે. તમને સાંસારિક બાબતોમાં ભાગ લેવાનું મન નહીં થાય. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. સામાજિક કાર્યક્રમમાં કોઈની સાથે વિવાદ શક્ય છે. કંઈપણ નવું શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.
મીન - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર 23 જૂન 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન થોડી ચિંતામાં ડૂબેલું રહેશે. કામમાં સફળતા મેળવવામાં તમને અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી તમને ટેકો મળશે નહીં. પરિણીત યુગલો વચ્ચે વિવાદો થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જાળવો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખો. વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો. તમારે કામ અથવા વ્યવસાયિક મીટિંગ માટે બહાર જવું પડી શકે છે. મુસાફરી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. બપોરે નકારાત્મકતાથી પોતાને બચાવો.
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