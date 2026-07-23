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23 જુલાઈનું રાશિફળ: મિથુન રાશિએ ગુરુવારે પૈસા ખર્ચવાનું ટાળવું, મતભેદો ઉકેલાઈ જશે, વાંચો તમારું રાશિફળ

આ રાશિના જાતકો લોકો માટે આજનો દિવસ શુભ અને લાભદાયી છે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિનો વાસ રહેશે.

23 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ
23 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 7:10 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:25 AM IST

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મેષ - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. લગ્નજીવન મધુર બનશે. તમને બહાર જવાની અને ભવ્ય ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. આયાત-નિકાસના વેપારીઓ સારો નફો મેળવી શકશે. ખોવાયેલી વસ્તુઓ મળી શકે છે. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથે સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. નાણાકીય લાભ અને વાહનની વૈભવી શક્યતા છે. આજે તમારે કોઈપણ સંઘર્ષ ટાળવો જોઈએ.

વૃષભ - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ, 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવાની જરૂર છે. કોઈની સાથે મજાક કરવાનું ટાળો. ગેરસમજ શક્ય છે. શોખ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી આજે ધીમેથી વાહન ચલાવો. માનસિક ચિંતા સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મક લાગણીઓ પ્રવર્તશે, જેના કારણે તમે હતાશ થશો. કામ પર, તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં.

મિથુન - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ અને લાભદાયી છે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ પ્રવર્તશે. ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે. અપરિણીત યુવાઓના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં આવક વધશે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગો યોજાશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.

કર્ક - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમારામાં આનંદ અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે હતાશ અનુભવશો. કોઈ કારણસર તમને છાતીમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે અનિદ્રાથી પીડાશો. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. પૈસા ખર્ચ થશે. આજે તમારે કામ પર વધુ મહેનત કરવી પડશે. તમારે કોઈ અપ્રિય કામ પણ કરવું પડી શકે છે.

સિંહ - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. તમે મિત્રો સાથે વધુ નિકટતા અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુસાફરીનું આયોજન કરવામાં આવશે. નાણાકીય લાભ પણ તમારી રાહ જોશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી મનમાં આનંદ આવશે. નસીબમાં વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. નવા કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ્સ સ્વીકારવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. સંગીતમાં તમને ખાસ રસ રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળી શકે છે.

કન્યા - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી મીઠી વાણી અને ન્યાયી વર્તન તમને લોકપ્રિયતા અપાવશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. નિયમો વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડશે.

તુલા - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ, 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમે નાણાકીય કાર્યો અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરશો. તમારી કલાત્મક અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ ઉત્તમ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મજબૂત નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા ભાગીદારો સાથે સુમેળભર્યા રહેશો. શોખ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતાનો અનુભવ કરશો.

વૃશ્ચિક - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે આનંદ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચાશે. માનસિક ચિંતા અને શારીરિક અસ્વસ્થતા મુશ્કેલીનું કારણ બનશે. અસંયમી વાણી અથવા વર્તન સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થશે. આજે કામ પર દલીલો ટાળો. હરીફો તમને વ્યવસાયમાં નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વધુ નફાની શોધમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ દુ:ખનું કારણ બનશે.

ધનુ - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથે મુલાકાત કરશો. તમે પ્રેમના સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તમે મિત્રો સાથે કોઈ ખાસ સ્થળે પ્રવાસનું આયોજન કરશો. તમને મળતા સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી તમે સંતુષ્ટ થશો. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. અવિવાહિત લોકો ક્યાંક લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે.

મકર - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. ધન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી મહેનત તમારા કામમાં પણ રંગ લાવશે. તમે તમારા ઘર, પરિવાર અને બાળકો સાથે આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થશે, અને તમને પ્રમોશન મળશે. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમને સરકાર અને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.

કુંભ - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે બેચેની અને થાકનો અનુભવ કરશો, જોકે માનસિક ચિંતા ઓછી થશે. તમારા શરીરમાં તાજગીનો અભાવ રહેશે, જેના કારણે કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ પર તમને ઉપરી અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે લાંબા સમય સુધી મુસાફરી કરશો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતોમાં મૂંઝવણ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો.

મીન - આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં હશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશે. તમારે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ વધશે. નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાથી તમારી સમસ્યાઓ વધી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તમને ખોટા માર્ગથી દૂર રાખશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા માટે વધુ પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.

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Last Updated : July 23, 2026 at 7:25 AM IST

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