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20 જૂન 2026નું રાશિફળ: મકર રાશિ વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ

આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓમાં ડૂબી જશે. ભાગીદારી લાભ લાવશે. એક સુખદ યાત્રા શક્ય છે.

20 જૂન 2026નું રાશિફળ
20 જૂન 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 7:28 AM IST

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મેષ - આજે, શનિવાર 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસભર શારીરિક અને માનસિક થાકનો અનુભવ કરશો. તમારી મહેનતની સરખામણીમાં સફળતાનો અભાવ તમને નિરાશ કરશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. સતત કામના ભારણને કારણે તમારા પરિવારની અવગણના થશે. મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવી શ્રેષ્ઠ છે. પેટની સમસ્યાઓ તમને મુશ્કેલીમાં મુકશે. તમારી જીદને કારણે કોઈને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજનો સમય તમારા પ્રેમ જીવન માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે.

વૃષભ - આજે, શનિવાર 20 જૂન, 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બધા કાર્યો મજબૂત નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરી શકશો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમારા બાળકો માટે ખર્ચ અથવા રોકાણ કરવાની શક્યતા છે. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની કુશળતા સારી રીતે દર્શાવી શકશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થઈ શકે છે. આજે તમને કામ પર નવું કામ પણ મળી શકે છે. બપોરે અચાનક તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.

મિથુન - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે, તમે ગુસ્સે થશો. તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. બિનજરૂરી રીતે પૈસા ખર્ચ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અપેક્ષિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરશે નહીં. બપોરે તમે કોઈ પ્રિય મિત્રને મળી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ સંબંધો વધશે. ભાગ્યની તકો ઉભી થશે. કાર્યમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરી શકે છે.

કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ખુશીનો રહેશે. તમે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી કેટલીક ચિંતાઓ દૂર થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે, પરંતુ તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. સાંજે નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે.

સિંહ - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ઘરમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. બપોરે મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. થોડો નાણાકીય લાભ શક્ય છે.

કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે તેમના પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. કોઈ નાની જગ્યાએ પ્રવાસ શક્ય છે. બપોરે તમારું મન મૂંઝવણમાં રહેશે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ પણ થઈ શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈની સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉપર-નીચે રહેશે.

તુલા - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ડૂબી જશો અને કોઈ દેવતાના દર્શન કરી શકો છો. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ શક્ય છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. પ્રમોશન શક્ય છે, અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય છે. મુસાફરી શક્ય છે. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ તેમના સંબંધોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકશે.

વૃશ્ચિક - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે. ભાગીદારી સફળ થશે. તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. આજે, તમે કોઈ પ્રિયજન અથવા મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ દિવસ રોમેન્ટિક સંબંધો માટે શુભ છે.

ધન - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહેવાની શક્યતા છે. તમે શારીરિક રીતે આળસ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવી શકો છો. વ્યવસાયમાં અનેક અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો પર પણ વધારાના કામનો બોજ રહેશે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. કોઈપણ કાર્ય સાવધાનીથી શરૂ કરો. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. મોટાભાગનો સમય મૌન રહો. સાંજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સફળ થશે.

મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિત્રો સાથે આનંદનો રહેશે. તમને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. સુખદ યાત્રા શક્ય છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે.

કુંભ - આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ રહેશે. વ્યવસાયિકોને અનુકૂળ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને તમારા માતાપિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે સંબંધ વિકસાવી શકો છો.

મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 20 જૂન 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ તમારા કાર્યમાં સફળતા તરફ દોરી જશે. તમારા પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા વાણી અને વર્તનમાં ગુસ્સાને આક્રમકતા ન આપવાનું ધ્યાન રાખો. કામ પર તમારું વર્ચસ્વ વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વ્યવસાયિકોને નોંધપાત્ર નફો નહીં થાય.

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