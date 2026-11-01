1 નવેમ્બર, 2026નું રાશિફળ: મહિનાનો પ્રથમ દિવસ આ રાશિઓ માટે લઈને આવશે સૌભાગ્ય
મકર રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરેલો રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો અને તમારું દાંપત્ય જીવન સુખમય રહેશે.
Published : November 1, 2026 at 7:25 AM IST
મેષ – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથા સ્થાને છે. સવારનો સમય નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવા માટે અનુકૂળ છે. સરકાર તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે અને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. બપોરના સમયે, તમારું મન થોડું વિચલિત થઈ શકે છે અથવા તમે વિચારોમાં ખોવાયેલા રહી શકો છો, જેના કારણે કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે; તમને થોડી અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે, થોડો આરામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમે તમારા પરિવાર સાથે શાંતિપૂર્ણ સાંજ વિતાવી શકશો.
વૃષભ – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ત્રીજા સ્થાને છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને આનંદ થશે. તમે રોકાણના આયોજનમાં સમય વિતાવી શકો છો. બપોરના સમયે, તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. સાંજે તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો; જો કે, તમારા આહાર પ્રત્યે સાવચેત રહો, કારણ કે બેદરકારી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે.
મિથુન – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજા સ્થાને છે. તમે તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો, જોકે તેમાં થોડો વિલંબ થઈ શકે છે. નાણાકીય આયોજન સફળ રહેશે અને તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાની તક મળશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જીવનસાથી સાથે થોડા મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું હિતાવહ છે.
કર્ક - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારો દિવસ આનંદદાયક રહેશે; તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો, પ્રિયજનો અને મિત્રો દ્વારા તમને ખુશી અને આનંદ મળશે અને કદાચ તેમની પાસેથી ભેટ-સોગાદો પણ મળી શકે છે. તમે ક્યાંક બહાર ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો અથવા સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે, જેનાથી તમને દાંપત્ય જીવનમાં સુખ અને સંતોષ મળશે. પ્રેમ જીવનમાં તમારા સાથી સાથે સમય વિતાવવાથી તમારા હૃદયને આનંદ થશે.
સિંહ - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમે ભાવનાત્મક રીતે પરેશાન અનુભવી શકો છો; ધ્યાન રાખો કે તમે કોઈ અનૈતિક કાર્યમાં સામેલ ન થાઓ. નવા લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધ રહો અને તમારા શબ્દો સમજી-વિચારીને બોલો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કાયદાકીય બાબતો અંગેના નિર્ણયો ખૂબ જ વિચાર-વિમર્શ કર્યા પછી જ લો. પ્રેમ જીવનમાં તમારા સાથીના વિચારો અને શબ્દોને યોગ્ય મહત્વ આપો.
કન્યા - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. તમને વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી ખ્યાતિ, માન-સન્માન અને લાભ પ્રાપ્ત થશે. આર્થિક લાભ માટે આ એક શુભ દિવસ છે અને મિત્રો દ્વારા પણ લાભ થવાના સંકેતો છે. પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમારા વ્યવસાયિક આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે અને તમને તમારા સંતાનોને લગતા સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. કામના સંદર્ભમાં તમારે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. જોકે તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે સારું રહેશે, તેમ છતાં સાવચેત રહેવું જરૂરી છે, કારણ કે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
તુલા - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે સવારે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત કે બેચેન અનુભવી શકો છો. તમને શારીરિક સુસ્તી અને આળસનો અનુભવ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે. તમારા સંતાનો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે; જોકે, બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરવાની શક્યતા છે. કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારીની કૃપા તમારા માટે લાભદાયી સાબિત થશે. સામાજિક ક્ષેત્રે માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની તકો પણ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે સાંજનો સમય તમારા પરિવાર સાથે વિતાવશો.
વૃશ્ચિક – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી નવમો ભાવ છે. આજે તમે ખૂબ થાકેલા અને સુસ્ત અનુભવી શકો છો, જેમાં ઉત્સાહનો અભાવ સ્પષ્ટપણે જણાઈ શકે છે. આ તમારી વ્યાવસાયિક જીવન પર અસર કરી શકે છે, અને અમુક કાર્યો પૂરા ન થવાને કારણે તમને માનસિક પરેશાની થઈ શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રત્યે નકારાત્મક વલણ અપનાવી શકે છે, અને તમારા સંતાનો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું મુલતવી રાખવું હિતાવહ રહેશે. મૌન રહેવાથી તમે સંઘર્ષો કે વિવાદોથી બચી શકશો.
ધન – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી આઠમો ભાવ છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે કફ અથવા પેટને લગતી સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. સર્જરી જેવી મોટી તબીબી પ્રક્રિયાઓને અન્ય કોઈ સમય માટે મુલતવી રાખો. આજે તમે ખૂબ બેચેની અનુભવી શકો છો, અને સ્વાસ્થ્યને લગતી જૂની સમસ્યા ફરી ઉભરી શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો અત્યંત આવશ્યક છે.
મકર – રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી સાતમો ભાવ છે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક દિવસ વિતાવશો, કદાચ તેમની સાથે બહાર જવાનો પણ મોકો મળે. તમારું દાંપત્ય જીવન સુખમય રહેશે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે, અને તમને આર્થિક લાભની સાથે માન-સન્માન પણ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે પ્રિયજનો સાથે કોઈ પ્રવાસ કે બહાર ફરવા જવાનો આનંદ માણી શકશો. જોકે, તમારા કામને લઈને તમને હજુ પણ થોડી ચિંતા થઈ શકે છે.
કુંભ - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવવા માટે ઉત્તમ છે; તમારા પ્રયાસો તમને ખ્યાતિ અને માન-સન્માન અપાવશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે અને તમે શરીર તથા મનથી તાજગી અને સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરશો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે અને તમારા મોસાળ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જે લોકો અસ્વસ્થ છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે અને એકંદરે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધ્યાન અને કસરત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
મીન - રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. કળા ક્ષેત્રે તમારી રુચિ વધશે અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત તમને ખુશી આપશે. તમને કોઈ મિત્ર કે સંબંધી તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. બપોર પછી આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારામાં ક્રોધની ભાવના જાગી શકે છે, તેથી તમારા મન અને વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો અને તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
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