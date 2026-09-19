આજનું 19 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળઃ વાહન સાચવીને ચલાવે આ રાશિના જાતકો, ખાન-પાનનું પણ રાખે ધ્યાન
આજે સિંહ રાશિના જાતકોને લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં નવી પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થી અધ્યયનમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી શકશો.
Published : September 19, 2026 at 7:27 AM IST
મેષઃ આજે તમારા તમામ કાર્યો પૂરા થશે. ધાર્મિક કે માંગલિક પ્રસંગોમાં જવાનું થઈ શકે છે. તીર્થયાત્રાના યોગ છે. ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. ક્રોધના કારણે કાર્યસ્થળ કે ઘરમાં મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને કોઈ લાપરવાહી તમને મોટા નુકસાનમાં નાખી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભઃ હાથમાં લીધેલા કામ પુરા ન થવાથી હતાશા અનુભવાઈ શકે છે. કાર્ય સફળતામાં થોડો વિલંબ થશે. ખાન-પાનના કારણે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થશે. નવા કામની શરુઆત માટે સમય સારો નથી. યાત્રામાં વિઘ્ન આવી શકે છે. ઑફિસ કે વેપારમાં વધારે કામથી થાક અનુભવાશે. યોગ સાધના અને આધ્યાત્મિકતા આજે તમને માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરશે. પરિવાર સાથે વિવાદ કરવાથી બચો.
મિથુનઃ શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ થશે. પરિવારજનો તથા મિત્રો સાથે પ્રવાસ કે પાર્ટીનું આયોજન થશે. આજે તમારી પાસે મનોરંજનના તમામ સાધનો ઉપલબ્ધ હશે. સુંદર વસ્ત્ર, ઉત્તમ ભોજન અને વાહન સુખ પ્રાપ્ત થશે. કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષણ થશે. પ્રેમ જીવનમાં ખુશી છવાઈ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વેપારમાં પણ હરીફો તમારી પ્રગતિ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થશે.
કર્કઃ આજે તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે. તમે ખુશી અનુભવશો. કાર્યસ્થળ પર પણ તમારા ટારગેટ સરળતાથી પુરા થઈ શકશે. પરિવાજનો સાથે સમય વ્યતીત કરીને આનંદ પ્રાપ્ત કરશો. તમને કામમાં સફળતા મળશે. નોકરીમાં લાભ પ્રાપ્ત થશે. સાથે કામ કરતા લોકોનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારુ રહેશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે. તમારા માટે સમય લાભનો બની રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટિનો ભાવ રહેશે.
સિંહઃ લેખન અને સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું સર્જન કરવાની પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થી અભ્યાસમાં સારુ પ્રદર્શન કરી શકશે. પ્રેમમાં સફળતા અને પ્રિય વ્યક્તિઓ સાથે મુલાકાતથી મન ખુશ રહેશે. મિત્રોનો સહયોગ મળશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારુ બની રહેશે. તમે ધાર્મિક પરોપકારનું કામ કરીને ખુશી અનુભવશો. આજે કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કામ મળી શકે છે. વેપાર માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
કન્યાઃ આજનો દિવસ તમારા માટે સારો નથી. શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સમસ્યા આવી શકે છે. કેટલીક પરેશાનીઓના કારણે મન વ્યાકુળ રહશે. તાજગીનો અભાવ રહેશે. સ્વજનો સાથે અણબનાવ રહેશે. માતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા થઈ શકે છે. જમીન, મકાનના દસ્તાવેજોને સંભાળીને રાખો. સાર્વજનિક રીતે અપમાનનો ભય રહેશે. આ કારણે લોકો સાથે વધારે વાદ-વિવાદ કરવાથી બચવું.
તુલાઃ વર્તમાન સમય ભાગ્યયવૃદ્ધિનો છે. એવામાં નવું કામ શરુ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ લાભદાયક રહેશે. પરિવારમાં ભાઈ-બંધુઓ સાથે આત્મીયતા અને મિલાપ રહેશે. નાની ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરી શકાશે. વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ કરવાની પ્રશંસા થઈ શકે છે. વેપારીઓને ફાયદો મળશે. આજે સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય સારો છે.
વૃશ્વિકઃ આજે સાધારણ લાભનો દિવસ છે. વ્યર્થના ખર્ચ પર રોક લગાવવી પડશે. પરિવારમાં વિવાદ ન થાય, તેના માટે તમારી વાણી પર કંટ્રોલ રાખો. કુંટુંબના સભ્યો વચ્ચે ગેરસમજ થઈ શકે છે. શારીરિક પરેશાની સાથે મનમાં ચિંતા રહેશે. આ કારણે તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. જીવનસાથી સાથે કોઈ વાતને લઈ મતભેદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક માનસિકતા ન રાખો. ખોટા કામ કે નિયમ વિરુદ્ધ કામથી દૂર રહો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ઉચિત નથી.
ધનઃ શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે કામ સમયે પુરૂ કરી શકશો. આર્થિક લાભની પ્રાપ્તિ થશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. કોઈ સંબંધીના ઘરે માંગલિક પ્રસંગમાં હાજર આપી શકો છો. સ્વજનોના મિલનથી મન આનંદિત રહેશે. વિવાહિત કપલ વચ્ચે સુખ અને આનંદનો માહોલ રહેશે. આજે તમારો વ્યવહાર સામાન્ય રહેશે. રૂચિકર ભોજન મળી શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં યશ વધશે.
મકરઃ આજે પરિશ્રમ પ્રમાણે ફળ ન મળવાથી હતાશા થશે. પારિવારિક વાતાવરણ ઉદાસીન રહેશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. દુર્ઘટના થવાનો ભય રહેશે. વ્યવસાયિક કામોમાં સરકારી હસ્તક્ષેપ થશે. કાયદાકીય મામલે સાવધાની રાખવી. કોઈ પણ પ્રકારના સરકારી દસ્તાવેજો સાથે જોડાયેલા કામો આજે ન કરવા. તમે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યોમાં રુચિ લેશો તથા તેમા પૈસા ખર્ચ કરી શકશો. પ્રેમ સંબંધોમાં આગળ વધવાની ઉતાવળ ન કરો. ધૈર્યથી કામ લો.
કુંભઃ આજનો દિવસ શુભ છે અને કોઈ પણ નવા કામ કરવા યોગ્ય રહેશે. અવિવાહિતોનો સંબંધ પાક્કો થઈ શકે છે. વેપારમાં આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. નોકરીમાં પણ સહકર્મી તમને સહયોગ આપશે. સંતાન અને પત્ની તરફથી સારા સમાચાર મળશે. પારિવારિક અને દાંપત્ય જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ પ્રાપ્ત કરી શકશો. મિત્રો સાથે મોડા સુધી વાતચીત થશે. ઘરમાં વૃદ્ધોનું ધ્યાન રાખશો. તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે સમયે કામ કરવાની સ્થિતિમાં રહેશો.
મીનઃ આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ ફળદાયી રહેશે. તમે કામકાજમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી મળતા પ્રોત્સાહનથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. વેપાર અને આવકમાં વૃદ્ધિ થશે. કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. પિતા અને વૃદ્ધો પાસેથી લાભ થશે. તમારુ સ્વાસ્થ્ય સારુ રહેશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ બની રહેશે. પદોન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. સરકારી લાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટિનો ભાવ રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ
ગણેશોત્સવમાં જીવન બચાવવાનો સંદેશ; 15.59 મીટરની ‘ઓર્ગન ઓફ હોપ’ કૃતિએ રચ્યો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વાપીમાં ગણેશ પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર, દમણના દરિયા કિનારા અને જેટીની થીમએ જીત્યા લોકોના દિલ