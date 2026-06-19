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19 જૂન, 2026 નું રાશિફળ: શુક્રવારે ધન રાશિ માટે નાણાકીય લાભ અને મુસાફરીના સંકેતો

આજે, આ રાશિના વ્યક્તિઓના સ્વાસ્થ્યમાં વધઘટ થઈ શકે છે. તમે નકારાત્મક વિચારોથી પરેશાન થઈ શકો છો.

19 જૂન, 2026 નું રાશિફળ
19 જૂન, 2026 નું રાશિફળ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 8:34 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે 19 જૂન 2026 ને શુક્રવાર છે. આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે, જે દરેક રાશિ પર અલગ અલગ અસર કરે છે. ધનુ રાશિ માટે આ દિવસ ખાસ છે, કારણ કે તેમને આકસ્મિક નાણાકીય લાભ અને યાત્રાના યોગ છે. આ ઉપરાંત અન્ય રાશિઓ માટે પણ આજનો દિવસ અલગ-અલગ પરિણામો લાવી શકે છે.

મેષ - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલોને કારણે તમારું મન ચિંતાથી ભરેલું હોઈ શકે છે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતાને કારણે તમે નબળાઈ અનુભવી શકો છો. બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ટાળો. આજે વ્યવસાયમાં અને કામ પર સાવધાની રાખો. તમે કાર્યસ્થળ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. જો કોઈ યાત્રાની યોજના છે, તો આજે તેને મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે. વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓથી દૂર રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સરેરાશ પરિણામ આપે છે.

વૃષભ - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને દરેક કાર્યમાં સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરીને, તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મેળવશો. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમને સામાજિક માન અને સન્માન મળશે. બપોરે સંઘર્ષનું વાતાવરણ ઉભું થઈ શકે છે, અને તમારા ઉર્જા સ્તરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. સુસ્તીની ભાવના પ્રવર્તી શકે છે. સાવચેત રહો, કારણ કે વિવાદોથી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી શકાય છે; મોટાભાગે મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.

મિથુન - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ પણ બાબતમાં નકારાત્મક વિચારો ન રાખો. અસંતોષની ભાવના ટકી શકે છે. પરિવારમાં ચોક્કસ બાબતોને લઈને વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ ન અનુભવી શકો છો, અને વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. બપોરે તમે ખુશ અનુભવશો. જોકે, આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી બનશો. મિત્રોને મળવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. આજે આનંદદાયક પ્રવાસની પણ શક્યતા છે.

કર્ક - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી લાગણીઓમાં ડૂબી ન જવાનું ધ્યાન રાખો. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે ખુશ મનમાં રહેશો. જોકે, જો બધું આયોજન મુજબ નહીં થાય તો બપોરે તમે ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. આજે કોઈપણ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાનું ટાળો. ખર્ચ વધારે થશે. તમારા માતાપિતા સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. તમે આજે પરિવારના સભ્યો માટે પૂરતો સમય ફાળવી શકશો નહીં.

સિંહ - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કૌટુંબિક બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં ગૂંચવણો ઉકેલવા માટે તમારે વડીલોની મદદની જરૂર પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ પેદા થઈ શકે છે. બપોરે મિત્રોને મળવાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. આજે તમારા કાર્યસ્થળ પર તમને નવું લક્ષ્ય પણ મળી શકે છે. વ્યવસાય અને વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે.

કન્યા - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વ્યવસાય ક્ષેત્ર સહિત વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રવાસ અથવા પર્યટન શક્ય છે. બપોરે તમારું મન અશાંત લાગી શકે છે, અને તમારા કામની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈની સાથે દલીલ થવાનું જોખમ છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે.

તુલા - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વર્તન તમારા સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં ફેરફાર કરશો, તમારા જીવનમાં તાજગીનો અનુભવ લાવશો. તમે વ્યવસાયિક ભાગીદાર દ્વારા નાણાકીય રીતે લાભ મેળવશો અને સારી રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી મળશે.

વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા માટે ભાગ્ય ઉન્નતિનો દિવસ છે. તમને વિદેશમાં પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ પણ થવાની શક્યતા છે, અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિના સંકેતો છે. તમે હાથ ધરેલા દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. આજે તમને તમારી માતા તરફથી વિશેષ આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમે માન અને સન્માન મેળવશો, અને તમારું ઘરેલું જીવન આનંદમય રહેશે.

ધન - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું વધઘટ થઈ શકે છે, અને તમે નકારાત્મક વિચારોથી પરેશાન થઈ શકો છો; તમારા વિચારોમાં સંયમ રાખવો જરૂરી છે. તમે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરી શકો છો. જોકે, બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયમાં અણધાર્યા નાણાકીય લાભ અને નફો થવાની શક્યતા છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. યાત્રાનો પણ સંકેત છે.

મકર- શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. સવારે તમે ખુશખુશાલ અનુભવશો, જોકે બપોર પછી ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. વધારે ખર્ચ નાણાકીય તંગી તરફ દોરી શકે છે. સરકારી કાર્યોમાં અવરોધો આવી શકે છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમારા ઘરેલું જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે. તમારું વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે, તેથી તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

કુંભ- શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. દિવસ શાંતિ અને ખુશીથી પસાર થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ ભરાઈ જશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ અને વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણશો. તમને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો દૂર થશે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર પણ લાભ થશે.

મીન - શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં અચાનક સુધારો દેખાશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. નાણાકીય રોકાણોમાં ઉતાવળ ન કરો. આજે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાથી તમારું મન ખુશ રહેશે.

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