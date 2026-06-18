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18 જૂન 2026નું રાશિફળ: વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ ગુરુવારે વિવાદો અને બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવા જોઈએ

આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો લેખન અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે કામ કરી શકશે. જોકે, કાર્યસ્થળ પર પરિસ્થિતિઓ પ્રતિકૂળ રહેશે.

18 જૂન 2026નું રાશિફળ
18 જૂન 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 7:18 AM IST

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મેષ - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહેશો. પરિણામે, લોકોના નાના મજાક પણ તમને નારાજ કરી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે કોઈપણ મિલકત અથવા જમીનનું દસ્તાવેજીકરણ કરવાનું ટાળો. માનસિક ચિંતા દૂર કરવા માટે, આધ્યાત્મિકતા અને યોગનો આશરો લો. નદીઓ, તળાવો અથવા સમુદ્રની નજીક જવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે. નોકરી કરતા લોકોએ પણ ધીરજ રાખવી જોઈએ અને આજે પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવું જોઈએ.

વૃષભ - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં હશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક રહેશો, જે તમને પ્રેરિત કરશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. કેટલીક જૂની ચિંતાઓ દૂર થશે, જે તમને આનંદ આપશે. તમે સર્જનાત્મક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેવા માટે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમને પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે સારા ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. અચાનક પ્રવાસ શક્ય છે. તમને કોઈ નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં. તમારી આવક અને ખર્ચ સંતુલિત રહેશે.

મિથુન - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં હશે. શરૂઆતની મુશ્કેલીઓ પછી, તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આનાથી તમને ખૂબ આનંદ થશે. યોગ્ય નાણાકીય આયોજન તમારી ઘણી સમસ્યાઓને હળવી કરશે. તમને કામ પર અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે, જેનાથી સકારાત્મક વાતાવરણ બનશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. પરિવારમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.

કર્ક - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પરિવાર સાથે તમારો દિવસ ખૂબ જ સુંદર રહેશે. તેમની પાસેથી ભેટો તમારી ખુશીને બમણી કરશે. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો, અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને સારા સમાચાર મળશે, તેમજ નાણાકીય લાભ પણ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે આનંદનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ પણ ભાગ્યશાળી છે.

સિંહ - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોર્ટ કેસથી દૂર રહેવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારું મન અશાંત રહેશે, અને વિવિધ ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો તમે દલીલમાં ફસાઈ શકો છો. આજે તમે ખૂબ ભાવનાશીલ રહેશો. ખર્ચ વધારે રહેશે. ગેરસમજને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.

કન્યા - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ, માન્યતા અને લાભ મળશે. પૈસાનો સારો પ્રવાહ રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીથી દિવસ વિતાવશો. તમે ક્યાંક પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમે તમારી પત્ની અને બાળકો સાથે સમય વિતાવી શકશો. તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી મળશે. તમને તમારા બાળકોના સમાચાર મળશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાની શક્યતા છે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.

તુલા - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. ઘરમાં અને ઓફિસમાં અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશનની તકો મળશે. પારિવારિક જીવન આનંદ અને પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે આ સારો સમય છે.

વૃશ્ચિક - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પ્રતિકૂળતાઓ અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બંનેથી ભરેલો રહેશે. તમે લેખન અને સાહિત્યમાં કામ કરી શકશો. જોકે, કામકાજમાં પરિસ્થિતિઓ પ્રતિકૂળ રહેશે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ ખાસ પ્રયાસ કરવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો નકારાત્મક રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મુસાફરી શક્ય છે. તમે બિનજરૂરી ખર્ચ વિશે ચિંતિત રહી શકો છો.

ધનુ - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારી વાણી અને ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. નહિંતર, તમે દલીલમાં ફસાઈ શકો છો. શરદી અને ખાંસી તમારા સ્વાસ્થ્યને નબળું પાડશે. તમે માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. ખર્ચ વધશે. અવજ્ઞા અને અનૈતિક કાર્યો તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ઓછો લાભદાયક છે.

મકર - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા રોજિંદા કામકાજ ઉપરાંત, તમે આજનો દિવસ મનોરંજન અને સામાજિકતામાં વિતાવશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને મિત્રો સાથે ફરવાનો આનંદ માણશો. તેમની સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. ભાગીદારી લાભ લાવશે. દલાલી, કમિશન અથવા વ્યાજ દ્વારા પૈસા કમાવવાથી નાણાકીય લાભ થશે. જાહેર જીવનમાં તમારું માન વધશે. તમને કામ પર સફળતા મળશે.

કુંભ - ગુરુવાર,18 જૂન 2016ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને ઘણા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. તમે ખ્યાતિ અને માન્યતા પ્રાપ્ત કરશો. આજે તમારો સ્વભાવ વધુ ભાવનાત્મક રહેશે. મહિલાઓને તેમના માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી પણ તમને ટેકો અને સહયોગ મળશે. ભાગીદારીનું કામ આજે લાભ લાવશે. તમે શરીર અને મન બંનેમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદ અને શાંતિથી ભરેલું રહેશે.

મીન - ગુરુવાર, 18 જૂન 2026ના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી કલ્પનાશક્તિ ચરમસીમાએ રહેશે. સાહિત્ય સર્જન માટે આ સારો દિવસ છે. વિદ્યાર્થીઓ સારું પ્રદર્શન કરશે. તમે વધુ ભાવનાત્મક અને વિષયાસક્ત રહેશો. પેટમાં દુખાવો શક્ય છે. ડર રહેશે. માનસિક સંતુલન જાળવી રાખો. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કામ અધૂરું રહી શકે છે.

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