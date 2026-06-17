17 જૂન 2026નું રાશિફળ: તુલા રાશિના જાતકો આજે ચિંતિત રહેશે, આળસ પ્રબળ રહેશે
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ તેમના કામમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તેઓ કામ કરી શકશે નહીં.
Published : June 17, 2026 at 7:37 AM IST
મેષ - આજે, બુધવાર, 17 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. સવાર નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ રહેશે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. બપોરે તમારા મનમાં કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ થઈ શકે છે, જેના કારણે ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી જશે. તમે સાંજ તમારા પરિવાર સાથે શાંતિથી વિતાવી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક અનુભવો થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવી શકશો.
વૃષભ - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય રોકાણોનું આયોજન કરવામાં વિતાવશો. જોકે, તમારે કાળજીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. તમને વ્યવસાયમાં તમારી મહેનતનું ફળ પણ મળશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ લાભદાયી છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક અને કપડાં પણ મળશે. જો તમે નકારાત્મક વિચારો રાખશો, તો કંઈ પણ પૂર્ણ થશે નહીં. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ તેમના કામને બોજ માનવાને બદલે આનંદથી કરવું જોઈએ. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ ખુશી લાવશે. આ એક રોમાંચક અને તાજગીભર્યો દિવસ છે, તેથી તેનો આનંદ માણો.
કર્ક - આજે, બુધવાર, 17 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર સુધીમાં તમારી સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. દિવસ તમારા પરિવાર સાથે ખુશીથી પસાર થશે. નકારાત્મકતાને દૂર રાખો. તમને ઓફિસનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.
સિંહ - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ગુસ્સો અને જુસ્સો અનુભવશો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો નથી. તમે ચિંતા અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે, પરંતુ બપોરે તમે ખુશ અનુભવશો. આજે કામ પર કામનો ભાર વધુ હોઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો પણ આદર કરવાની જરૂર પડશે.
કન્યા - આજે, બુધવાર, 17 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવાર સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. નોકરી કરનારાઓ તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી ખુશ થશે. બપોરે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે, પરંતુ વધુ પડતા લોભી બનવાનું ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
તુલા - આજે, બુધવાર, 17 જૂન 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. સવારે તમારું મન કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રહેશે. તમે શારીરિક રીતે નબળા અને સુસ્ત અનુભવશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉપરી અધિકારીની કૃપાથી તમને ફાયદો થશે. તમે તમારા સાથીદારો સાથે તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. સામાજિક ઓળખાણની તકો ઉભી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનની પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયિક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના ટાળો. ભાગીદારીના કામમાં સાવચેત રહો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. ખાતરી કરો કે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે.
ધનુ - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. સવારે, તમે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. બપોરે, નકારાત્મક વિચારો તમને કામ પર અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, જૂની કામ સંબંધિત ચિંતા અચાનક ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈ પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ લાવશે.
મકર - આજે, 17 જૂન, 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા પ્રિય મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે મુસાફરી કરવાનું મન થશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો અને માન પણ મેળવશો. બપોરે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં થોડો ઘટાડો થશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. કામ પર સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. આજે ધીરજ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.
કુંભ - આજે, બુધવાર, 17 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. આનાથી તમારી ખ્યાતિ વધશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોરે, તમે મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ ધરાવો છો. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે પરિવાર સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મીન - આજે, બુધવાર, 17 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. બપોરે નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. બપોરે ગુસ્સો પણ વધી શકે છે. મન અને વાણી પર સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમને તમારા વિરોધીઓ સામે સફળતા મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.
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