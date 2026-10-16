16 ઓક્ટોબર, 2026નું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોને મળી શકે છે પ્રમોશન; આર્થિક લાભના સંકેતો
આ રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી છે. વ્યવસાયમાં તમને લાભ થશે અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
Published : October 16, 2026 at 6:45 AM IST
મેષ– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમું સ્થાન છે. આજે તમે કોઈ નવા કાર્યની શરૂઆત કરી શકો છો. જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ જળવાઈ રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. બપોર પછી નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમારો રસ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. સંતાનોને લઈને તમને ચિંતા થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થઈ શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમયગાળો અનુકૂળ છે.
વૃષભ– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી સાતમું સ્થાન છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવવો તમને ગમશે. નવા વસ્ત્રો કે ઘરેણાં ખરીદવાની અથવા સારા ભોજનનો આનંદ માણવાની તકો મળશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિઓ નિયંત્રણમાં રાખવી મુશ્કેલ બની શકે છે; તેથી વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખો. પરિવારમાં કોઈ વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવા કાર્યો સોંપવામાં આવી શકે છે; જો કે, જો તમે તમારા કામને બોજ માનશો, તો ભૂલો થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ મધ્યમ છે; આજે કોઈ પણ મોટો નિર્ણય લેવાનું ટાળવું હિતાવહ છે.
મિથુન– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠું સ્થાન છે. આજે ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે શારીરિક રીતે ઊર્જાવાન અને માનસિક રીતે પ્રસન્ન અનુભવશો. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવાથી તમને ખૂબ સંતોષ મળશે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમારું ધ્યાન મનોરંજન તરફ વળી શકે છે. તમને મિત્રો કે પ્રિયજનો સાથે બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમને માન-સન્માન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સારો અને આનંદદાયક સમય વિતાવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમય સારો છે; જોકે, તમારે ચેપી રોગોથી સાવચેત રહેવું જોઈએ.
કર્ક– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પાંચમું સ્થાન છે. ભવિષ્ય માટે આર્થિક આયોજન કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે. એકાગ્રતા અને ધ્યાનપૂર્વક કામ કરવાથી ચોક્કસ સફળતા મળશે. કોઈની સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. પારિવારિક વાતાવરણ શાંત રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સ્ફૂર્તિ તથા આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં તમને તમારા સહકર્મીઓનો સારો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય અનુકૂળ છે; તમને સાંધાના જૂના દુખાવામાં રાહત મળી શકે છે.
સિંહ– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથું સ્થાન છે. આજે તમને શારીરિક કે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે. તેમ છતાં, બપોર પછી તમે રોકાણ સંબંધિત યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનત મુજબના પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રયાસોમાં સફળતા મળશે. બૌદ્ધિક કે રાજકીય ચર્ચાઓમાં પડવાનું ટાળો. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશો નહીં અને શેરબજારમાં જોખમ લેવાનું ટાળો. તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી રાખવાથી ભવિષ્યમાં ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કોઈ પણ નવું સાહસ શરૂ કરવામાં ઉતાવળ ન કરો.
કન્યા– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ત્રીજું સ્થાન છે. તમને આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ અનુભવાશે. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. તમને પ્રિયજનોને મળવાની તક મળશે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે; તમને થોડી ચિંતા કે બેચેની અનુભવાઈ શકે છે, જે કદાચ તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લગતી હોઈ શકે છે. આજે કાયમી સંપત્તિ (સ્થાવર મિલકત કે પ્રોપર્ટી) સંબંધિત કોઈપણ પ્રયાસોને મુલતવી રાખવા હિતાવહ છે. સરકારી કામકાજ અથવા દસ્તાવેજી કાર્યવાહી બાબતે આજે ખૂબ સાવચેત રહેવું. વાહનો કે વીજળીના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધાની રાખો.
તુલા– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજા સ્થાને છે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. આજે બહારનું ખાવાનું ટાળો અને મુસાફરી કરવાનું પણ ટાળો. પારિવારિક વિવાદો સમયે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી રહેશે. મનમાં નકારાત્મકતા રહી શકે છે અને કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ કે મૂંઝવણ ઊભી થઈ શકે છે. બપોર પછી મનની અશાંતિ દૂર થશે અને આનંદની લાગણી અનુભવાશે. તમે નવા કાર્યો હાથ ધરવા માટે તૈયાર રહેશો અને વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. સાંજનો સમય પરિવાર સાથે આનંદપૂર્વક પસાર થશે.
વૃશ્ચિક– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પ્રથમ સ્થાને છે. આજનો દિવસ મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. તમે આરામ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો અને પ્રિયજનો સાથે દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિવારમાં કોઈ બાબતે વિવાદ થઈ શકે છે; સંઘર્ષ ટાળવા માટે મૌન રહેવું હિતાવહ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ અનુકૂળ ન હોઈ શકે અને વ્યવસાયિક સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે જૂના દુખાવા કે બીમારીઓ ફરી ઉથલો મારી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ધન– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બારમા સ્થાને છે. આજે અકસ્માત થવાનું જોખમ છે, તેથી દરેક બાબતમાં સાવચેતી રાખો. વાહન ધીમે ચલાવો અને ઉતાવળ કરવાનું ટાળો, કારણ કે ઉતાવળ નુકસાન કરાવી શકે છે. તમારે અણધાર્યા ખર્ચાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે થોડા ચીડિયા કે આક્રમક બની શકો છો, જેના કારણે અન્ય લોકો સાથે સંઘર્ષ થઈ શકે છે. કામનું દબાણ વધારે રહેશે, જોકે બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. એકંદરે, તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા મન પર છવાયેલી ચિંતાઓ દૂર થઈ જશે.
મકર– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વેપાર કે નોકરી સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમને તમારા પુત્ર અથવા જીવનસાથી દ્વારા આર્થિક લાભ મળી શકે છે. તમારા અંગત જીવનમાં બનતી સુખદ ઘટનાઓ તમને પ્રસન્ન રાખશે. જોકે, બપોર પછી તમને થોડી માનસિક અશાંતિ અથવા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. વાતચીત દરમિયાન થોડી ગેરસમજ કે મૂંઝવણ પણ ઊભી થઈ શકે છે. તમે મનોરંજન પાછળ નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. સાવચેત રહેજો, કારણ કે જો તમે કોઈ વિવાદમાં ફસાશો તો તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાનું જોખમ છે. એકંદરે, સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમયગાળો સારો છે.
કુંભ– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને વેપારમાં લાભ થશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને બઢતી (પ્રમોશન) મળી શકે છે અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. અગાઉ ઉછીના આપેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે અને તમે નવા રોકાણોનું આયોજન પણ કરી શકો છો. તમે જૂના મિત્રો સાથે ફરી સંપર્કમાં આવી શકો છો અથવા કોઈ પ્રવાસન સ્થળે જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા સંતાનોની સંતોષકારક પ્રગતિ તમને આનંદ આપશે અને પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે. તમે તમારા પરિવારની સુખાકારી કે આનંદ માટે કેટલીક વસ્તુઓની ખરીદી કરી શકો છો.
મીન– શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ રહેશે અને તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સની શરૂઆત કરી શકશો. કોઈ ધાર્મિક યાત્રા થવાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો સાથે વાતચીત પણ કરી શકો છો. તમને ઉચ્ચ ઊર્જા અને શારીરિક થાક - બંનેનો મિશ્ર અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યો આજે કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે અને આર્થિક લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે કોઈ બાબતને લઈને થોડા ચિંતિત કે પરેશાન અનુભવી શકો છો. બપોરના સમયે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, જેના કારણે તમને થોડી પરેશાની થઈ શકે છે.
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