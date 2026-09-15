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15 સપ્ટેમ્બર, 2026નું રાશિફળ : મંગળવારે મેષ રાશિના જાતકો થશે આર્થિક લાભ, વાંચો ભવિષ્યફળ

આજે, આ રાશિના જાતકોને નવું કામ મળી શકે છે. તેઓ મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર કરશે.

આજે, આ રાશિના જાતકોને નવું કામ મળી શકે છે. તેઓ મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર કરશે.
આજે, આ રાશિના જાતકોને નવું કામ મળી શકે છે. તેઓ મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર કરશે. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 7:23 AM IST

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મેષ - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય લાભ અને મુસાફરી માટે આ સારો દિવસ છે. વ્યવસાય સંબંધિત પ્રયાસોની શરૂઆત નફાકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ નાણાકીય લાભ જોવા મળશે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગ યોજાશે. તમારી પત્નીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. તમે પરિવાર સાથે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. કામ પર તમને કોઈ બીજું કામ મળી શકે છે. તમે સાંજ મિત્રો સાથે ખુશીથી વિતાવશો.

વૃષભ - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓથી ભરેલો રહેશે. કેટલાક કાર્યો સફળ થશે, જ્યારે કેટલાક અધૂરા રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. આળસ અને ચિંતા ચાલુ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારોમાં લાભ થશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ તમારા પરિવારમાં આનંદ લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ પ્રવર્તશે.

મિથુન - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ દરેક રીતે લાભદાયી રહેશે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. લગ્ન માટે યોગ્ય લોકો માટે લગ્નની પુષ્ટિ થઈ શકે છે. કામ પર આવક વધી શકે છે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગો યોજાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમે સારા વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા જીવનસાથી તમારા શબ્દોને મહત્વ આપશે.

કર્ક - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો અભાવ રહેશે. તમને છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમારે મોટાભાગની જગ્યાએ મૌન રહેવું જોઈએ અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. પૈસા ખર્ચ થશે. તમને સમયસર પૂરતું ભોજન નહીં મળે. તમને અનિદ્રાનો અનુભવ થઈ શકે છે.

સિંહ - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર જઈ શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ યોગ્ય છે. સંગીત અને કલામાં તમારી રુચિ વધશે. કામ પર તમારું કામ પૂર્ણ થશે.

કન્યા - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ રહેશે. તમારા મીઠા શબ્દો અને સારા વર્તનથી તમે બધાને પ્રિય બની જશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમને મીઠાઈઓ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. મોજશોખ પર પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. આજે નિયમોનું ઉલ્લંઘન ટાળો. તમને કામ પર નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે.

તુલા - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા દરેક કાર્યમાં આત્મવિશ્વાસ અનુભવશો. તમે સરળતાથી નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. કપડાં, ઘરેણાં અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે વૈચારિક રીતે મજબૂત રહેશો અને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સારો રહેશે. વ્યવસાયિકોને પણ તે ફાયદાકારક લાગશે. બપોર પછી, તમે પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરશો.

વૃશ્ચિક - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. સંયમિત વર્તન તમને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. આ સમય દરમિયાન તમને અન્ય લોકો પાસેથી મદદ મળી શકે છે.

ધનુ - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે વ્યવસાયમાં લાભદાયી રહેશે. જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. નાણાકીય લાભ થશે. આજે બપોરે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાની રાખો. કોઈપણ ખોટું કામ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખો. આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. જો તમને શરદી કે ફ્લૂ હોય, તો બહાર જવાનું કે લોકોને મળવાનું ટાળો.

મકર - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. તમે નાણાકીય રોકાણોની યોજના બનાવી શકો છો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. સરકારી કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ સારું કરશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખૂબ ખુશ થશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા બાળકોનો અભ્યાસ સંતોષકારક રહેશે. તમારું માન અને સન્માન વધશે.

કુંભ - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં, તમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખશો. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ અકબંધ રહેશે. તમારા વડીલો સાથે દલીલો ટાળો. મનોરંજન અને મુસાફરીમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા વિરોધીઓ સાથે ચર્ચા કરવાનું ટાળો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. આજે તમે કામમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. મહેમાનોનું આગમન તમને આનંદ લાવશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીતમાં પણ વ્યસ્ત રહી શકો છો.

મીન - મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. નવો સંબંધ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. મુસાફરીની યોજનાઓ બનશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. બપોર પછી તમારે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. સરકારી કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારી સખત મહેનત છતાં, તમને ઓછા પરિણામો મળશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ રાખશો. વિદ્યાર્થીઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.

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