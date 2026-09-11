Rashifal 11th september 2026: આ રાશિના જાતકોને દરેક કામમાં મળશે સફળતા, માન-સન્માનમાં પણ થશે વધારો
આજે આ રાશિના લોકો આનંદ-ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. અને ઉર્જાવાન અનુભવશે.
Published : September 11, 2026 at 8:44 AM IST
મેષ – તમને તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમને માનસિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. અને કદાચ તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં ન હોવ. કરેલી મહેનત મુજબનું ફળ કદાચ ન મળે. તમને તમારા સંતાનોની ચિંતા થઈ શકે છે. કામના વધુ બોજને કારણે તમે પરિવારને ઓછો સમય આપી શકો છો; જોકે, બપોર પછી સરકારી કામકાજમાં તમને સફળતા મળશે. પેટના દુખાવાને કારણે તમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે.
વૃષભ – આજે તમે દ્રઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કોઈપણ કાર્ય પૂર્ણ કરશો, તેમાં સફળતા મેળવશો. બાકી રહેલા કામો પૂરા થવાથી તમને રાહત મળશે. તમને પિતા તરફથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે. સરકારી કામકાજથી તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો માટે રોકાણ કરશો. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
મિથુન – દિવસની શરૂઆત એક નવી ઊર્જા સાથે થશે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. જોકે, માનસિક સ્થિરતાના અભાવે તમે થોડી મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકશો. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પડોશીઓ સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. ભાગ્યની અનુકૂળતાને કારણે તમને આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. તમે પોતાના પર નાણાં ખર્ચશો.
કર્ક – આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા કે ડર અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે. તમારા અહંકારને કારણે કોઈની લાગણી દુભાઈ શકે છે, તેથી વાણી પર સંયમ રાખો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે અને તમે અસંતોષ અનુભવી શકો છો. નિયમો કે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાનું ટાળવું જોઈએ. સરકારી કામકાજમાં તમને કેટલીક અડચણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સિંહ – આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થવાથી તમે ઝડપી નિર્ણયો લઈ શકશો. તમારા માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. જોકે, તમારા આક્રમક વર્તન અને વાણીને કારણે મતભેદ થઈ શકે છે. તમને પિતા અથવા કોઈ વડીલ વ્યક્તિ તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. દાંપત્ય જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે. સરકારી કામકાજ ઝડપથી પૂર્ણ થશે. વેપારીઓ માટે આ દિવસ મધ્યમ રહેશે. જોકે, વેપારને વધારવા માટે કરેલી મહેનતનું પરિણામ તમને ટૂંક સમયમાં જોવા મળી શકે છે.
કન્યા – તમને શારીરિક અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા અહંકારને કારણે કોઈની સાથે વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. નોકરીમાં સહકર્મીઓ તમારા વલણ પર સવાલ ઉઠાવી શકે છે અને તમને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ સાથે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી કે અયોગ્ય બાબતોમાં અણધાર્યા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આજે અન્ય લોકો સાથે ધીરજપૂર્વક વાત કરવી. જો જરૂર જણાય તો, મોટાભાગે મૌન રહેવું હિતાવહ છે.
તુલા – આજે તમને શુભ પરિણામો મળી શકે છે. દરેક કાર્યમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. તમને મિત્રોને મળવાની અને બહાર ફરવા જવાનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમે પરિવાર સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવશો. તમને તમારા સંતાનો અને જીવનસાથી અંગે સારા સમાચાર સાંભળવા મળશે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. લગ્ન માટે યોગ્ય વ્યક્તિઓના લગ્ન-પ્રસ્તાવો નક્કી થઈ શકે છે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક – તમે પારિવારિક જીવનની વાસ્તવિકતાઓને સમજી શકશો. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. જીવનસાથી સાથેનો તમારો રોમેન્ટિક સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે અને વ્યવસાયમાં સારી તકો પ્રાપ્ત થશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. તમને વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે સંતાનોને લગતી ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશો.
ધન – કોઈપણ નવું પગલું તમને જોખમમાં મૂકી શકે છે, તેથી સાવધાન રહો. આજે કોઈપણ કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહ નહીં રહે. તમારા તન-મનમાં ચિંતા અને ભયનું વાતાવરણ રહેશે. તમને નોકરી કે વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારી સાથેના વિવાદને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહીને તમારા કામ પર ધ્યાન આપો. આજે કામથી કામ રાખવું. અન્ય લોકો સાથે હળવા-મળવાનું ટાળો.
મકર – આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે તમારે શાંત સ્વભાવ જાળવી રાખવો પડશે. ભાગીદારો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. અચાનક મુસાફરીના યોગ છે, જેમાં ખર્ચ થશે. આ સમયે કોઈ નવા સંબંધોની શરૂઆત ન કરો. તમારા આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. નહીંતર, તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. સરકારી કામકાજ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમને અચાનક આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે છે.
કુંભ – આજે તમે આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલા રહેશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમે ખૂબ જ ઊર્જાવાન અને ઉત્સાહી અનુભવશો. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળી શકો છો અને રોમેન્ટિક ક્ષણો માણી શકો છો. બહાર ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે. સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન તથા સુંદર વસ્ત્રોનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન – દ્રઢ મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસને કારણે તમારા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળભર્યું વાતાવરણ રહેશે. તમારો ક્રોધ વાણી અને વર્તનમાં જોવા મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને કાર્યસ્થળ પર માન-સન્માન મળશે. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. અસ્વસ્થ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરી શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકશો. આજે કોઈ બાકી રહેલું કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી આનંદની અનુભૂતિ પણ થઈ શકે છે.
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