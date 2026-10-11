11 ઓક્ટોબર, 2026નું રાશિફળ: કન્યા રાશિના જાતકો વાદ-વિવાદથી રહે દૂર; સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
આ રાશિના જાતકો આજે પોતાની વાણી દ્વારા લાભદાયક અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરી શકશે.
Published : October 11, 2026 at 6:51 AM IST
મેષ– આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. આર્થિક લાભની સાથે સાથે તમે તમારા વ્યવસાય અને નોકરીથી સંતુષ્ટિ અનુભવશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોના સાથમાં તમને આનંદ મળશે. તમે કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. આજે તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તણાવ દૂર થવાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે.
વૃષભ– આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમાં ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોરના સમયે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. બહાર ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યમાં સફળતા તમને પ્રશંસા અપાવશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારનો સહયોગ મળશે અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. બાકી રહેલું કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી મનને શાંતિ મળશે. તમે બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો અથવા ફોન પર વાત કરી શકો છો.
મિથુન– આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમને તાજગીનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે. તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં પ્રયત્નો કરશો, પરંતુ મોટા નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના મતભેદોને કારણે તમારું મન અશાંત રહી શકે છે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત પ્રયાસો કદાચ આજે યોગ્ય દિશામાં આગળ ન વધે. અણધાર્યા આર્થિક લાભની શક્યતા છે. આજે રાજકીય અને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે.
કર્ક- આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આધ્યાત્મિક સફળતા મેળવવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે વધુ સંવેદનશીલતા અનુભવી શકો છો. બપોર પછી તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે. તમને ઊર્જાનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે; ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. વ્યવસાય માટે સમય લાભદાયક છે. નોકરીયાત વર્ગના કામની ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા પ્રશંસા થઈ શકે છે.
સિંહ- આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં તમે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશો, જોકે તમારે દલીલબાજી ટાળવી જોઈએ. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. સહકર્મીઓ તરફથી સહયોગની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો અને આર્થિક લાભની શક્યતા છે. તમને બપોર પછી વિશેષ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને તમારા ભાઈઓનો લાભ મળશે અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારાની અપેક્ષા છે.
કન્યા- આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફળદાયી છે. તમારી વાણી તમને લાભદાયક અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારી બૌદ્ધિક પ્રતિભા અન્યને પ્રભાવિત કરશે. વ્યવસાય માટે દિવસ લાભદાયક છે અને નોકરીયાત વ્યક્તિઓને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે અને આર્થિક લાભની શક્યતા છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. આજે દલીલબાજી ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય અનુકૂળ છે.
તુલા- આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમાં ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને સૌમ્ય વર્તન જાળવો. વાણીમાં સંયમ રાખવાથી તમને શાંત વાતાવરણ જાળવવામાં મદદ મળશે. નિયમો અને કાયદાઓ સાથે સંકળાયેલી બાબતો અને નિર્ણયો પર કાળજીપૂર્વક વિચાર કરો; સ્થાપિત નિયમોથી વિચલિત થવાથી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. મૂંઝવણ પેદા કરતી પરિસ્થિતિઓ ટાળો. ખર્ચ વધારે થવાની શક્યતા છે. આજે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર થોડી અસર પડી શકે છે, જોકે બપોર પછી તમે વધુ ખુશ અનુભવશો. આર્થિક લાભના સંકેતો છે.
વૃશ્ચિક– આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમાં ભાવમાં સ્થિત હશે. જીવનસાથીની શોધ કરી રહેલા લોકો માટે આજનો દિવસ શુભ છે. આવક અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો, જ્યાં તમે ખૂબ જ આનંદદાયક સમય વિતાવશો. જોકે બપોર પછી ગુસ્સો અને ચીડિયાપણું વધી શકે છે; અન્ય લોકો પ્રત્યે ગુસ્સામાં પ્રતિક્રિયા આપવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો માનસિક ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, જેની અસર તમારા કામ પર પડી શકે છે. આજે માથાનો દુખાવો કે સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
ધન – આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમાં ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારી કાર્ય-યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક અમલમાં આવશે અને તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને તમારી સખત મહેનતને કારણે બઢતી અથવા કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે, જેનાથી તમારો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રોને મળવાથી ખુશી મળશે. પ્રવાસ કે પર્યટનના સંકેતો છે. આર્થિક લાભ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમને તમારા સંતાનો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર– આજે રવિવાર, 11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. વિદેશ પ્રવાસની ઈચ્છા રાખનારાઓના પ્રયાસો આજે સફળ થઈ શકે છે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં આજે લાભના સંકેતો છે. ધાર્મિક યાત્રાનો યોગ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યોમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બઢતી મળવાની શક્યતા છે; ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ છે.
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