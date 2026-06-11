11 જૂન 2026નું રાશિફળ: મેષ રાશિને ગુરુવારે આર્થિક લાભ થશે, અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિના લોકોએ આજે પોતાની વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ. તેઓ નકામા ખર્ચથી પરેશાન રહેશે.
Published : June 11, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : June 11, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પ્રિયજનો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આવક કરતાં ખર્ચ થશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. થોડો નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયક છે. તમને વ્યવસાયમાં ફાયદો થશે. તમારા બાળકો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. આજે બપોરે તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ બાબતમાં વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો. મૂંઝવણ દૂર થશે. કાનૂની બાબતોમાં તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમે નવા મિત્રો બનાવવામાં ખુશ થશો. આ સંબંધો ભવિષ્યમાં તમને મદદ કરશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર,11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઘરમાં આનંદી વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા સરકારી કામ સફળ થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે. જોકે, આજે તમને રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ રહેશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો, નવી રચનાઓ અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભની તકો મળશે. આજે તમારે તમારા કાર્યાલય અને વ્યવસાયમાં થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી પારિવારિક જીવન આનંદ અને ખુશીથી ભરેલું રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમને ખૂબ ખુશીનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમને જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિકતામાં રસ રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. આજે તમે વ્યવસાયમાં નવા સાહસો હાથ ધરશો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. ભાગ્ય મિશ્ર રહેશે. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોની રાહ જોવી પડી શકે છે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં હશે. તમે સવાર શોધખોળ, ભોજન અને મિત્રોનું મનોરંજન કરવામાં વિતાવી શકો છો. ભાગીદારીના કામમાં ધ્યાન રાખો. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. બપોર પછી તમારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. દવા અથવા હોસ્પિટલ ફી માટે અણધાર્યા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે, તમે દરેક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે આક્રમક બની શકો છો, તેથી તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. બપોરે, તમે મનોરંજન તરફ વધુ ઝુકાવ રાખશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુસાફરી અથવા મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. કોઈપણ જૂની ચિંતાઓ દૂર કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે ભાવનાત્મક રીતે ઝુકાવ રાખશો. કોઈ પણ બાબતમાં વધુ પડતું વિચલિત ન થાઓ. વિદ્યાર્થીઓ આજે તેમના અભ્યાસ અને કારકિર્દીમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તમારી કલ્પનાશક્તિ તમને તમારા સાહિત્યિક સર્જનોમાં નવીનતા લાવવામાં સક્ષમ બનાવશે. ઘરમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમને મિત્રો તરફથી પણ સહયોગ મળશે અને તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મળશે.
ધનુ - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર,11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક શાંતિ જાળવવા માટે, બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં નુકસાન થઈ શકે છે. બપોર પછી તમારા સ્વભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. તમારી સર્જનાત્મકતામાં સકારાત્મક વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. પ્રિયજનો સાથે તમારી નિકટતા વધશે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો.
મકર - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. ભાઈઓ સાથેના સંબંધો ગાઢ બનશે. બપોરે અપ્રિય ઘટનાઓ તમને અસ્વસ્થતા અનુભવશે. બપોર પછી તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો નહીં. પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખો. નકારાત્મક વિચારો તમને દુઃખી કરી શકે છે. તમારી ખાવાની આદતો પર પણ સંયમ રાખો. આજે બપોરે, તમે વૈચારિક સ્થિરતા સાથે બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને નવા માર્ગે કામ કરવા સક્ષમ બનાવશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. જોકે, દિવસભર તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.
મીન - ચંદ્ર આજે, ગુરુવાર,11 જૂન, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે ઘરમાં ધાર્મિક કાર્યો થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નવા સાહસો માટે દિવસ શુભ છે. બપોરે તમે વધુ ગુસ્સે થઈ શકો છો. તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ મીટિંગમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે.
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