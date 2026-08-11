11 ઑગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આજે સિંહ રાશિના જાતકો વ્યર્થ વાદ-વિવાદથી બચે, વિદેશથી મળી શુભ સમાચાર
આજે આ રાશિના જાતકોએ મન પર કાબુ રાખવો પડશે. ફાયનાન્સ સંબંધિત બાબતોને કારણે ચિંતિત રહેશો
Published : August 11, 2026 at 7:13 AM IST
મેષ
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. લાગણીઓનું અતિરેક તમારા મનને સંવેદનશીલ બનાવશે, જેના કારણે કોઈની વાત કે વર્તનથી તમને દુઃખ થઈ શકે છે. માતાની અસ્વસ્થતાને કારણે ચિંતા રહેશે. તમારા માન-સન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. પાણીવાળી જગ્યાએ જવાનું જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય લાભદાયક રહેશે. માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે ધાર્મિક કાર્યોમાં મન પરોવો. મિલકત સંબંધિત બાબતોને લઈને વધુ ચિંતા ન કરો.
વૃષભ
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ચિંતામાં ઘટાડો થવાથી રાહતનો અનુભવ થશે. તમારું મન પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિમાં પણ વધારો થશે. કલા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તમારી કુશળતા દર્શાવી શકશો. પરિવારજનો સાથે નિકટતા વધશે. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા છે. આર્થિક બાબતોમાં તમારે સાવચેત રહેવું પડશે. તમારો દિવસ આનંદમય રહેશે.
મિથુન
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. કામ પૂર્ણ થવામાં વિલંબ થઈ શકે છે, તેથી પ્રયાસો ચાલુ રાખો. તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ થશે. આર્થિક આયોજનમાં કેટલીક અડચણો આવી શકે છે, પરંતુ સમયસર મુશ્કેલી દૂર થઈ જશે. નોકરી તથા વ્યવસાયમાં સહકર્મીઓ અને બિઝનેસ પાર્ટનર સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થશે. મિત્રોનો સાથ મળવાથી તમને આનંદ થશે. આજે સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય સારો છે. ગૃહસ્થ જીવન પણ સુખપૂર્વક પસાર થશે.
કર્ક
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. મિત્રો અને સ્નેહીજનો સાથે આજનો દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ખરીદીનું આયોજન કરી શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. કોઈ બાબતને લઈને આજે તમે ભાવુક બની શકો છો. નોકરી કરતા લોકોને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. વેપારમાં આર્થિક લાભની શક્યતા છે. પરિવારજનોની જરૂરિયાત માટે પૈસા ખર્ચવામાં તમને આનંદ મળશે. દિવસભર ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. પ્રેમજીવનમાં રોમાન્સ યથાવત્ રહેશે.
સિંહ
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે મન પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. નાણાકીય બાબતોને લઈને તમે ચિંતિત રહી શકો છો. ચિંતાને કારણે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. બિનજરૂરી વાદ-વિવાદથી દૂર રહો. કોર્ટ-કચેરી સંબંધિત કામકાજમાં સાવધાની રાખો. વિદેશથી કોઈ સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. અસંયમિત ભાષાનો ઉપયોગ ન કરો. કોઈપણ મૂંઝવણને તાત્કાલિક દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. કાર્યસ્થળે માત્ર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. જીવનસાથીના વિચારોનું સન્માન કરો.
કન્યા
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહમાં પસાર થશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ મળવાની શક્યતા છે. તેમાં મિત્રો મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકો પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશે. અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળશે. પરિવારજનો સાથે સમય આનંદપૂર્વક પસાર થશે. આજે કોઈ નવા કામની શરૂઆત પણ કરી શકો છો. પ્રેમજીવન સારું રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ સારો રહેશે.
તુલા
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. નોકરી અથવા વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં તમારા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે. અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થશે. પ્રમોશનની પણ શક્યતા છે. વેપારમાં નવા ગ્રાહકો મળવાથી અથવા આર્થિક લાભ થવાથી તમારી ખુશી બમણી થશે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળશે. માતા તરફથી લાભ થશે. સરકારી કામકાજમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક થાક, આળસ અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. વેપારમાં અડચણો ઊભી થશે. સંતાન સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા રહેશે. આજે વિરોધીઓ સાથે વાદ-વિવાદ ન કરો. બિનજરૂરી ખર્ચ વધશે. અધિકારીઓનું વર્તન નકારાત્મક રહી શકે છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લો. સરકારી કામકાજમાં વિલંબ થશે. બપોર બાદ સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તણાવથી બચવા માટે યોગ અથવા ધ્યાનનો સહારો લો.
ધન
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. બિનજરૂરી ચિંતા, બીમારી અને ગુસ્સાને કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ હતાશાપૂર્ણ રહી શકે છે. પોતાના ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. સરકારવિરોધી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. આજે કાર્યસ્થળે સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરી શકવાને કારણે નિરાશા થશે. કોઈ કારણસર સમયસર ભોજન મળી શકશે નહીં. વધુ પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. ઝઘડા અને વિવાદોથી દૂર રહો. પરિવારજનો સાથેનો નાનો વિવાદ લાંબો ચાલી શકે છે, તેથી મૌન રહેવું યોગ્ય રહેશે. પ્રસન્ન અને ઊર્જાવાન રહેવા માટે ધ્યાનનો સહારો લો.
મકર
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળવાથી મિત્રો અને સગાં-સંબંધીઓ સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ અનુભવાઈ શકે છે. ઉત્તમ વૈવાહિક સુખ પ્રાપ્ત થશે. વેપારીઓ પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. આર્થિક લાભ અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થશે. ટૂંકી મુસાફરીથી લાભ થઈ શકે છે. પ્રેમજીવનમાં પ્રિય સાથીના સકારાત્મક વર્તનથી તમને ખુશી મળશે.
કુંભ
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કામમાં સફળતા મેળવવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. આજે કરેલા કામના સારા પરિણામોથી તમે ખુશ રહેશો. પરિવારજનો સાથે સારો સમય પસાર થશે. ઘરમાં વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. તમે તન-મનથી પ્રસન્ન રહેશો. આજે તમારી ખુશી અન્ય લોકો સાથે પણ વહેંચી શકશો. નોકરીમાં સહકર્મીઓનો સહયોગ મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરી શકે છે. વેપારીઓને વ્યવસાય વિસ્તાર સંબંધિત કામ માટે નાણાં ખર્ચવા પડશે.
મીન
આજે 11 ઓગસ્ટ, 2026 મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા કામમાં ખૂબ જ સર્જનાત્મક રહેશો. સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તમારી ઊંડી રુચિ રહેશે. હૃદયની કોમળતા તમને પ્રિયજનોની વધુ નજીક લાવશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ભાવુક રહી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ દિવસ સામાન્ય રહેશે. ચેપી રોગોથી પોતાને બચાવવું પડશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકશે. માનસિક સંતુલન જાળવવું અને વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. બપોર બાદ પરિવારજનો સાથે સારો સમય પસાર થશે.
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