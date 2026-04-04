4 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોને શનિવારે નોકરીમાં લાભ થશે, મતભેદો દૂર થશે
મકર રાશિના જાતકો માટે આજે વ્યવસાયિક લાભના સંકેતો છે. આ દિવસ રિકવરી, મુસાફરી અને આવક માટે પણ શુભ છે.
Published : April 4, 2026 at 7:39 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે 4 એપ્રિલ, 2026, શનિવાર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રમાં ખ્યાતિ મેળવશો. તમે તમારા પરિવાર અને દામ્પત્ય જીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે આખો દિવસ રોમેન્ટિક રહેશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા શક્ય બનશે. તમારા જીવનસાથી સાથે સુમેળ સારો રહેશે. તમે મોજ-મસ્તી અને મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીનું કાર્ય લાભ લાવશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા પણ મળશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે 4 એપ્રિલ, 2026, શનિવાર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને કારણે, તમે તમારા કાર્યો નિર્ધારિત રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં આજે સુધારો થશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. આજે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનના શબ્દોનું પણ સન્માન કરવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ દિવસ અનુકૂળ નથી. કામ પર અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરો. વ્યવસાયિક લોકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમારે તમારા જીવનસાથી અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ચર્ચા અને ચર્ચા દરમિયાન બદનક્ષી ટાળો. મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ થશે. શારીરિક અને માનસિક બીમારી ઉત્સાહમાં ઘટાડો લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે સારો સમય પસાર કરી રહ્યા છે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કોઈ અજાણ્યો ભય અનુભવી શકાય છે. છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યોમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમે કોઈ વાતને લઈને દિલ તૂટી શકો છો, જોકે, બપોરે પરિસ્થિતિ અચાનક બદલાઈ જશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે તમારા ઘરને સજાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. આજે તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન પણ આવી શકે છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ફરવા જવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. વ્યવસાયિકોનો દિવસ સામાન્ય કરતાં વધુ સારો રહેશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. પડોશીઓ અને ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. નિર્ધારિત કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે. તમે ટૂંકી યાત્રા કરશો. ભાગ્યમાં વધારો થવાની તક મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિની નિકટતાથી ખુશ થશો. પ્રેમ સંબંધો ગાઢ બનશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. નકારાત્મક વિચારો માનસિક બીમારીનું કારણ બનશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થશે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. બૌદ્ધિક ચર્ચા દરમિયાન દલીલો ટાળો. યાત્રા શક્ય છે. આયાત-નિકાસનું કાર્ય સફળ થશે. બપોરનો સમય તમારા માટે સારો છે. આ સમય દરમિયાન, તમારું ધ્યાન ફક્ત તમારા કામ પર રહેશે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારી સર્જનાત્મક શક્તિઓ પ્રગટ થશે. તમને સર્જનાત્મક કાર્યમાં રસ રહેશે. વૈચારિક શક્તિને કારણે તમારું કાર્ય સફળ થશે. તમે આજે નવા ઘરેણાં, કપડાં, મનોરંજનની વસ્તુઓ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારા જીવનસાથી અને પ્રિયજનોનો સાથ તમને ઉત્સાહિત કરશે. આ સમય દરમિયાન તમે ખુશ રહેશો. ઉદ્યોગપતિઓને પણ થોડો નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં રહેશે. તમે આજે મનોરંજન અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. થાક તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ગેરસમજ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. કોર્ટના મામલામાં સાવચેત રહો. સંયમિત વર્તન આપત્તિ ટાળવામાં મદદ કરશે. તમારે આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ.
ધન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. નાણાકીય લાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા તમને તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી અને સંતોષ લાવશે. આવક વધશે અને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમે તમારા મનપસંદ વ્યક્તિ સાથે સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. તમને મિત્રો સાથે સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. કુંવારા લોકો લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે. તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાનો સંકેત છે. રિકવરી, મુસાફરી, આવક વગેરે માટે દિવસ શુભ છે. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા બાળકના અભ્યાસ અંગે સંતોષની ભાવના અનુભવશો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આજે, પરિવારના સભ્યો સાથે કેટલાક જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે, જે તમારા મનને હળવું કરી શકે છે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે, પરંતુ રોકાણની યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ઘરમાં રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શારીરિક બીમારી રહી શકે છે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. સંઘર્ષ ટાળવા માટે મોટાભાગે મૌન રહો. વ્યવસાયમાં, તમારા હરીફો તમારાથી આગળ નીકળી શકે છે. પૈસા આનંદ અને મનોરંજન પર ખર્ચ થઈ શકે છે. બાળકો વિશે ચિંતાઓ ચાલુ રહેશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે વાત કરવાની તક મળશે.
મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે શારીરિક અને માનસિક થાક અને અસ્વસ્થતા અનુભવશો. પેટમાં અસ્વસ્થતા, શરદી, દમ અને ખાંસી થવાની સંભાવના છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે, તમે આજે કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને સકારાત્મક વિચારો તમને માનસિક રાહત આપશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ તમારી સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદ કરશે.