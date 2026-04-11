11 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: કર્ક રાશિના લોકોનો શનિવારે દિવસ મજાથી ભરેલો રહેશે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર જવાની શક્યતા છે. તમે સારું ભોજન માણશો.
Published : April 11, 2026 at 7:11 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને પરિવાર તરફથી ખુશી અને સંતોષ મળશે. તમે આજે મિત્રો અને સંબંધીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમે કામ અથવા વ્યવસાય માટે બહાર જવાની શક્યતા છે. આગામી યાત્રા નફાકારક રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પૈસા અને સન્માન બંને મળશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન શક્ય છે. જોકે, આજે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે, તેથી સાવચેત રહો. ધીમે વાહન ચલાવો. કામનો બોજ ભારે રહેશે. બપોર પછી તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના વ્યવસાયમાં પૈસા રોકાણ કરી શકશે અને નવા સાહસો શરૂ કરી શકશે અને ભવિષ્ય માટે યોજના બનાવી શકશે. વિદેશમાં વ્યવસાય કરતા લોકો નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તમે તમારા કામમાં નવું અને ઇચ્છનીય કામ શોધીને ખુશ થશો. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા તમારી આધ્યાત્મિકતામાં વધારો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી કામનો ભાર થોડો વધારે રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
મિથુન - ચંદ્ર શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. ગુસ્સો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. બીમાર લોકોએ નવી સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા ટાળવી જોઈએ. કોઈપણ ખોટું કામ ટાળો, નહીં તો તમને માન ગુમાવવાનો ડર લાગી શકે છે. કોઈની સાથેના વિવાદોનું નિરાકરણ કરવાથી ખુશી મળશે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી થોડી તકલીફ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. માનસિક હતાશા પ્રબળ રહેશે. મંત્રોનો જાપ અને પૂજા કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
કર્ક - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મનોરંજન અને આનંદનો રહેશે. તમે પરિવાર કે મિત્રો સાથે બહાર જવાની શક્યતા છે. તમને સારું ભોજન મળશે. સુંદર કપડાં કે નવું વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સાથીદારોના સહયોગથી પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. પ્રેમ સંબંધો સફળ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કોઈ બાબતમાં શંકા તમારા મનને અશાંત બનાવશે. દૈનિક કાર્યો મોડા પૂર્ણ થશે. તમે ખૂબ પ્રયત્નો કરશો, પરંતુ પરિણામો ઓછા મળશે. કામ પર સાવધાની રાખો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી ઓછો સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં મોટા નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી ચિંતાજનક સમાચાર મળી શકે છે. તમારે દુશ્મનોનો સામનો કરવો પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંઘર્ષ ટાળવો સમજદારીભર્યું રહેશે. તમને સમાજમાં માન-સન્માન મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા બાળકની સમસ્યાઓ વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે અપચો અથવા પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં વિક્ષેપ પડશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અને વાતચીતમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. તમને પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા પ્રિયજનને મળશો. તમે થાક અનુભવશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં સાવચેત રહો. તમે આજે મોટાભાગનો સમય આરામ કરવાનું પસંદ કરશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
તુલા - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમારા મનને નબળું પાડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. મુસાફરી માટે આ સારો સમય નથી, તેથી તમારી મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેત રહો. આજે દસ્તાવેજીકરણ સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કામમાં સફળતાનો અનુભવ થશે. તમે નાણાકીય લાભ અને તમારા ભાગ્યમાં વધારો અનુભવી શકો છો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પણ શરૂ કરી શકશો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી ભાવનાત્મક ટેકો મળતો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો અને ખૂબ ખુશ થશો. તમારે કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં મુલાકાત માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે.
ધન - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. મૂંઝવણને કારણે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કામમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળતા નિરાશા તરફ દોરી જશે. કામ પર કામનો ભાર વધી શકે છે, જેના કારણે બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે. મૌન રહેવાથી વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. નકારાત્મકતા ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વ્યવસાયમાં વધુ પડતા નફાની લાલચ ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મકર - શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારા દિવસની શરૂઆત ભક્તિ અને પ્રાર્થનાથી થશે. પરિવારમાં શુભ વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો આનંદ લાવશે. કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. ભાગીદારો સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. અકસ્માતોનું જોખમ છે, તેથી ધીમે ધીમે કામ કરો. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય વ્યવહારો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. એકાગ્રતાના અભાવથી માનસિક બીમારી વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારા પૈસા ખોટી જગ્યાએ ન રોકો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. ગેરસમજ ટાળો. કોઈનું ભલું કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહી શકે છે. તમારા પ્રિયજનો તમારાથી ગુસ્સે થઈ શકે છે.