10 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે સિંહ રાશિના જાતકોને માનસિક ચિંતા સતાવશે, વાદવિવાદથી દૂર રહો
આજે 10 નવેમ્બર 2026 મંગળવારે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં રહેશે, સિંહ રાશિના જાતકોને માનસિક ચિંતા સતાવશે, વાદવિવાદથી દૂર રહો.
Published : November 10, 2026 at 6:45 AM IST
મેષ: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે આધ્યાત્મિક કામમાં વધુ ધ્યાન આપશો. ઊંડા ચિંતનથી માનસિક થાક દૂર થશે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ મેળવવા માટે યોગસાધના અનુકૂળ છે. બોલવામાં સંયમ રાખો. ગુપ્ત શત્રુઓ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આજે કોઈ નવા કામની શરૂઆત ન કરો. ભાઈ-બહેનો સાથે સંબંધો મધુર રાખો. મનપસંદ ભોજન મળવાથી આનંદ થશે. પરિવારજનો સાથે સાંજ સારી વિતશે.
વૃષભ: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે ગૃહજીવનમાં સુખ-શાંતિનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રો સાથે ઉત્તમ ભોજનનો પ્રસંગ બનશે. નાની મુસાફરી થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને ધનલાભ થશે. દૂર રહેતા સ્નેહીજનોના સમાચારથી ખુશી થશે. ભાગીદારીના કામમાં લાભ અને જાહેર જીવનમાં માન-સન્માન મળશે. કોઈને ભેટ પણ આપી શકો છો. તમારી પ્રગતિથી કેટલાક લોકો ઈર્ષ્યા કરી શકે છે.
મિથુન: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. અધૂરાં કામ પૂરાં કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કામમાં સફળતાથી પ્રતિષ્ઠા વધશે. અન્ય લોકો સાથે વાત કરતી વખતે ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. વાણીમાં સંયમ રાખવાથી મનદુઃખ નહીં થાય. ધનલાભ થશે, પરંતુ જરૂરી વસ્તુઓ પાછળ ખર્ચ પણ થશે. વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નોકરી કરતા લોકોને લાભ થશે. જીવનસાથી સાથે સમય સારો પસાર થશે અને પ્રેમજીવનમાં સંતોષ રહેશે.
કર્ક: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ લાભદાયી છે. સહકર્મીઓનો સહકાર મળશે. પરિવારજનો સાથે આનંદથી સમય પસાર કરશો. માનસિક રીતે સ્વસ્થતા અનુભવશો. વિરોધીઓ પર વિજય મળશે અને કામમાં યશ પ્રાપ્ત થશે. ખર્ચ વધુ થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. અવિવાહિતો માટે લગ્નની વાત આગળ વધી શકે છે.
સિંહ: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક અને માનસિક ચિંતા સતાવી શકે છે. પરિવારજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. જમીન, વાહન કે મકાનની ખરીદી તથા તેના દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક વિચારોને કારણે નિરાશા થઈ શકે છે. કોઈની સાથે વધુ વાદવિવાદ ન કરો. લક્ષ્ય પૂરું કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય મધ્યમ રહેશે.
કન્યા: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મન પ્રસન્ન હોવાથી કામ પૂરાં થશે. પ્રેમભર્યા સંબંધોનો આનંદ માણશો. પ્રિયજનને ભેટ આપી શકો છો. ભાઈ-બહેનો સાથે સારો સમય પસાર થશે અને તેમનો લાભ પણ મળશે. વિરોધીઓની ચાલ નિષ્ફળ જશે. ભાગ્યવૃદ્ધિનો યોગ છે, પરંતુ ઉતાવળ નુકસાન કરાવી શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે.
તુલા: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે મન દ્વિધામાં રહેશે. કોઈ મહત્ત્વનો નિર્ણય ન લો અને નવા કામની શરૂઆત ટાળો. કાર્યસ્થળે કામમાં મન નહીં લાગે. ભાગીદારીના કામમાં ધીરજ ગુમાવવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખો અને પરિવારજનો સાથે વાદવિવાદ ન કરો. કોઈ બાબતે જીદ ન રાખો. બપોર પછી આર્થિક લાભની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અને માનસિક આનંદ મળશે. પરિવારજનો અને મિત્રો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન તથા મુસાફરીનો આનંદ માણશો. પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવા બહાર જવું પડી શકે છે. આનંદના સમાચાર મળશે અને ભાગ્ય સાથ આપશે. કાર્યસ્થળે અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
ધનુ: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલીભર્યો હોઈ શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખો. પરિવારજનો સાથે મનદુઃખ થઈ શકે છે. સ્વભાવમાં ઉગ્રતા અને આવેશને કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. વાણી પર સંયમ રાખો. અકસ્માતનો ભય છે અને ખર્ચ વધી શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સાવચેતી રાખો. બિનજરૂરી કામોમાં પડવાથી મનની શાંતિ ભંગ થઈ શકે છે.
મકર: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. મિત્રો અને સ્નેહીજનોને મળવાથી આનંદ થશે. પ્રિયજનો સાથે રોમાંચક પ્રવાસે જઈ શકો છો. થોડા પ્રયત્નોથી લગ્ન ઇચ્છુક જાતકોનું સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવક વધશે. પરિણીત જીવનમાં રોમાન્સ રહેશે. નવી વસ્તુની ખરીદી થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં પણ મન લાગશે. સહકર્મીઓના સહકારથી નોકરી કરતા લોકોને લક્ષ્ય પૂરું કરવામાં સરળતા રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય લાભદાયી છે.
કુંભ: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. બધા કામ સરળતાથી પૂરાં કરી શકશો. વ્યવસાય અને નોકરીમાં પ્રગતિ થશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂરાં થઈ શકશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહકાર મળતો રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઈ ચિંતા દૂર થતાં મન પ્રસન્ન રહેશે. આર્થિક પ્રગતિ થશે. વૈવાહિક જીવન સુખી રહેશે અને લોકોમાં તમારું માન વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ શુભ છે.
મીન: આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તબિયત નરમ રહી શકે છે અને શરીરમાં સ્ફૂર્તિનો અભાવ અનુભવશો. કોઈ કામમાં વિલંબ થવાથી નિરાશા થઈ શકે છે. તમને લાગશે કે ભાગ્ય સાથ નથી આપતું. કાર્યાલયમાં અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. સંતાનની ચિંતા રહેશે અને બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે. દિવસ ધીરજપૂર્વક પસાર કરો. જોકે, સાંજ પછી સ્થિતિ સુધરશે અને મનમાં સકારાત્મક વિચારો આવશે.
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