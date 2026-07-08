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8 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી, આવકમાં થઇ શકે છે વધારો

આજે આ રાશિના જાતકોના ઘરે અને સંતાન સંબંધી સારા સમાચાર મળશે. જૂના અને બાળપણના મિત્રો સાથે મુલાકાત થઇ શકે છે.

8 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ
8 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 6:43 AM IST

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મેષ- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને ઝડપી લાભના વિચારથી લલચાઈ શકે છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતોને પણ મુલતવી રાખવી જોઈએ. તમને માનસિક એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવી શકાય છે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહો અને નાણાકીય વ્યવહારો દરમિયાન ધ્યાન આપો. અકસ્માતનું જોખમ છે; કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

વૃષભ- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને તમારા ઘર અને બાળકો સંબંધિત શુભ સમાચાર મળશે. તમે જૂના અથવા બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો અને નવા પરિચિતો પણ બનાવી શકો છો. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. બપોર પછી તમારા સંબંધોમાં સાવધાની રાખો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. રોકાણોમાં સાવધાની રાખો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે કાગળકામ અંગે વધુ પડતો ઉત્સાહ ન બતાવો. બહાર ફરવાની યોજના બની શકે છે.

મિથુન- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી ખુશ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ આવકમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદથી લાભ થશે. બપોર પછી તમને મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમારે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે.

કર્ક- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના વ્યવહારમાં સાવધાની રાખો. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. વ્યવસાયમાં અવરોધો આવી શકે છે. બપોરે, વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિઓ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ થશે. દિવસના અંતમાં તમારી સ્થિતિમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે.

સિંહ - આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. સરકારી નિયમો અથવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમે માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમારા મનને શાંત રાખવામાં મદદ મળી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ અથવા વિરોધીઓ સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.

કન્યા - આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શાંતિ અને ખુશીમાં દિવસ પસાર કરી શકશો. તમે રોજિંદા કામકાજમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તમારા ઉત્સાહને ઉંચો રાખવા માટે તમે મનોરંજન તરફ વળશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનાવી શકાય છે. બપોરે, તમે ચિંતા અથવા ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમે ખૂબ ભાવનાત્મક રહેશો; તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે વાહન ચલાવતી વખતે કે વાહનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારા પ્રિયજનો શું કહે છે તેને મહત્વ આપો.

તુલા - આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારી આવક વધારવાના પ્રયાસો સફળ સાબિત થઈ શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં રોકાણ માટેની યોજનાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકશો. પૈસા યોગ્ય કાર્યો પર ખર્ચ થશે. વિદેશી સંબંધો સંબંધિત કામથી લાભ થવાની સંભાવના છે. ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ભાગીદારી સાહસોમાં આંતરિક મતભેદો હોઈ શકે છે, છતાં એકંદર પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ખીલશે.

વૃશ્ચિક - આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આજનો દિવસ શુભ અને ફળદાયી છે. તમે વાર્તા અથવા કવિતા લખવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે આજે સામાજિક અથવા રાજકીય ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો સારા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભથી ઉત્સાહ આવશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.

ધન- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર નકારાત્મક વિચારો તરફ દોરી શકે છે, જેના કારણે તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. શરૂઆતમાં નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર સુધીમાં, તમારું મન સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષિત થશે, જે ખુશી લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ શુભ દિવસ છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે.

મકર- આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા જીવનસાથી સાથેની તમારી વાતચીત વધુ પ્રેમાળ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ભાઈઓ સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. જો કે, બપોરે કોઈ અણધારી ઘટના ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખો અને રહેઠાણ અને સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતો પર ધ્યાન આપો.

કુંભ - આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારે તમારા ખર્ચાઓ અંગે સંયમ રાખવાની જરૂર છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમે વિવાદો ટાળી શકો છો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. જોકે, બપોર સુધીમાં, તમારા વિચારો સ્થિર થશે, અને તમે સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં વધુ પડતા નફાની લાલચ ટાળો. તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરશો.

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