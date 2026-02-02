2 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: સોમવારનો દિવસ કઈ રાશિના જાતકોને ફળશે? કોન થશે ધનલાભ? વાંચો તમારું રાશિફળ
આ રાશિના જાતકોએ આજે શાંતિથી કામ કરવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ મધ્યમ સમય છે.
અમદાવાદ: 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક રહેશો. કોઈના શબ્દો કે વર્તનથી તમારી લાગણીઓ દુભાય છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે તમારે કામ પર મૌન રહેવાની જરૂર પડશે. તમારે મોટાભાગનો સમય વ્યસ્ત રહેવું જોઈએ. બિનજરૂરી દલીલો શક્ય છે. અનિયમિત ખાવા-પીવાની અને ઊંઘવાની આદતો ઉદાસીનું કારણ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે. માનસિક શાંતિ માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ ટાળો.
વૃષભ - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારી ચિંતાઓ ઓછી થતાં તમને ઘણી રાહતનો અનુભવ થશે. તમે આજે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને સંવેદનશીલ રહેશો, જે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાને બહાર લાવશે. તમે આજે સાહિત્યિક લેખન અને કલામાં યોગદાન આપી શકશો. પરિવારના સભ્યો, ખાસ કરીને તમારી માતા સાથે તમારી આત્મીયતા વધશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે નાણાકીય બાબતો પર ધ્યાન આપશો. તમારો આખો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે.
મિથુન - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ, આ દિવસ ફાયદાકારક છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, તમારા મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારા ખોરાક અને કપડાંની વૈભવી સુવિધા પણ મળશે. જો તમે નકારાત્મક વિચારો રાખશો, તો કંઈ પણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. બપોર ઉત્સાહી અને તાજગીભર્યો સમય લાવશે, તેથી તેનો આનંદ માણો. નોકરી કરનારાઓ હળવા મૂડમાં રહેશે.
કર્ક - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમે પ્રેમ અને ભાવનાના પ્રવાહમાં રહેશો. તમને મિત્રો, પરિવાર અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમે તેમનો દિવસ ખુશીથી વિતાવી શકશો. મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને પ્રિયજનોનો સાથ તમને રોમાંચિત કરશે. તમારી પત્નીનો ખાસ સાથ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતા મતભેદો પણ ઉકેલાઈ શકે છે. આજે તમને કામ પર નવું કામ મળી શકે છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક લોકો માટે ખાસ ફળદાયી નથી.
સિંહ - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં છે. આજે તમે ગુસ્સો અને જુસ્સાનો અનુભવ કરશો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો નથી. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી તમે ખુશ અનુભવશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. જો શક્ય હોય તો, સવારે મોટાભાગે મૌન રહો, નહીં તો તમારી કોઈ સાથે દલીલ થઈ શકે છે.
કન્યા - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ ઘર, પરિવાર અને વ્યવસાય સહિત ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવશે. મિત્રો સાથે આનંદપ્રદ ફરવાથી તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં પણ નજીક આવશે. તમને ખાસ કરીને સ્ત્રી મિત્રોથી ફાયદો થશે. નાણાકીય લાભ માટે પણ આ શુભ સમય છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ ખાસ સ્થળે મુસાફરી કરી શકે છે. કુંવારા લોકોને જીવનસાથીની શોધમાં સફળતા મળી શકે છે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે.
તુલા - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. ઘર અને કાર્યસ્થળ પર સારું વાતાવરણ તમને ખૂબ ખુશીઓ લાવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને બઢતી મળવાની શક્યતા છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. પરિવારમાં આનંદ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળશે. આજે તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનની પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમે સાંજે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો.
ધન - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે, તમારે તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ નિરાશા લાવશે. કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. કામનો બોજ ભારે રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારું મન બેચેન અને ચિંતાતુર રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ટાળવા માટે, મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
મકર - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ આર્થિક રીતે ખૂબ સારો રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની શક્યતા છે. વધુમાં, દલાલી, વ્યાજ અને કમિશન દ્વારા કમાયેલા પૈસા તમારી સંપત્તિમાં વધારો કરશે. પ્રેમીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ખોરાક, કપડાં અને વાહનનો આનંદ માણશો. આજે તમારા ઘરે મહેમાનો પણ આવી શકે છે. બપોર પછી તમે મિત્રો સાથે ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.
કુંભ - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજે તમને કામમાં સફળતા મળશે. આનાથી તમારી ખ્યાતિ વધશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોર પછી, તમે મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ ધરાવો છો. તમે મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. તમે પરિવાર સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે આ સમયનો આનંદ માણશો. જોકે, તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. વધુ પડતા કામને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો.
મીન - 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. તેમને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા અને પ્રગતિની નવી તકો મળશે. તમે સાહિત્યિક લેખનમાં નવું કાર્ય બનાવવા માટે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રેમીઓને ટેકો મળશે. તમે સ્વભાવે વધુ લાગણીશીલ રહેશો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે નવા સંબંધો વિકસાવશો. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે સાંજ પરિવાર સાથે આનંદ માણવામાં વિતાવશો.
