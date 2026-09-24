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24 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: મેષથી મીન સુધીના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? વાંચો દૈનિક રાશિફળ

આજે, આ રાશિના જાતકોને પરિવારના સભ્યો સાથેની ગેરસમજને કારણે અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.

24 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ
24 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:27 AM IST

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મેષ- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. મિત્રોને મળી શકો છો અને નાણાંનો ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. અણધાર્યો આર્થિક લાભ તમને ખુશી આપશે. વ્યાવસાયિક મોરચે દિવસ અનુકૂળ રહેશે; સરકારી કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. આજે તમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિને મળી શકો છો. સંતાનો અંગે સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. લગ્નલાયક લોકોને લગ્નના પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં તમારી ધીરજની કસોટી થઈ શકે છે; જીવનસાથી સાથે વધુ પડતી મજાક-મસ્તી નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની બેદરકારી ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે.

વૃષભ- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નવા કાર્યો શરૂ કરી શકશો. નોકરીયાત વર્ગ માટે દિવસ શુભ છે. પગાર વધારા અથવા બઢતીના સમાચાર મળી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે અને તેમનું પ્રોત્સાહન તમારો ઉત્સાહ વધારશે. સરકારી બાબતોમાં લાભ મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ દિવસ લાભદાયક છે. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. દાંપત્ય જીવન સુમેળભર્યું રહેશે અને પ્રેમ સંબંધોમાં સંતોષ મળશે. જીવનસાથીનો સાથ તમને ખૂબ આનંદ આપશે. આર્થિક દૃષ્ટિએ દિવસ સારો છે; આવક વધારવાના પ્રયાસો ભવિષ્યમાં લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે.

મિથુન- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. માનસિક રીતે દિવસ દ્વિધા અને મૂંઝવણથી ભરેલો રહેશે. થાક અને આળસને કારણે તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પેટના દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં અવરોધો આવી શકે છે અને સહકર્મીઓનો સહયોગ ન પણ મળે. સંતાનોને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. સરકારી કાર્યોમાં અવરોધો આવી શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો અને વિરોધીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલો કે ગહન ચર્ચાઓમાં પડવાનું ટાળો.

કર્ક- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. બહારનું ભોજન લેવાથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિપરીત અસર પડી શકે છે. ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને નવા સંબંધો મુશ્કેલીભર્યા સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અકસ્માતનું જોખમ અથવા શસ્ત્રક્રિયાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ શકે છે, તેથી કૃપા કરીને સાવચેતી રાખો. ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ તમને રાહત આપશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ થોડો પડકારજનક બની શકે છે. ઉતાવળમાં કામ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

સિંહ - 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે અને બંનેમાંથી કોઈ એકના સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. વેપારી ભાગીદારો સાથે ધીરજપૂર્વક ચર્ચા કરો. જાહેર જીવનમાં બદનામી ટાળવા માટે સાવચેત રહો. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો બહુ આનંદદાયક ન પણ હોય. નોકરીયાત લોકોએ એવા કાર્યો સંભાળવા પડી શકે છે જે તેમને પસંદ ન હોય. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.

કન્યા - 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ મનોબળને ઊંચું રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને બીમાર વ્યક્તિની સ્થિતિમાં સુધારો થવાથી રાહત મળશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા અને પ્રશંસા મળશે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. વેપારમાં વિરોધીઓ ઝૂકવા માટે મજબૂર થશે. મોસાળ પક્ષ તરફથી શુભ સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. કોઈ અટકેલું કામ આજે પૂર્ણ થઈ શકે છે.

તુલા- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિઓ અને ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ માણશો. સંતાનો અંગે શુભ સમાચાર મળશે અને તેઓ પ્રગતિ કરશે. મહિલા મિત્રોનો સહયોગ મળશે અને કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. વધુ પડતા વિચારને કારણે માનસિક બેચેની થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.

વૃશ્ચિક- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને આજનો દિવસ શાંતિથી પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે અને માનસિક રીતે પણ તમે સારું અનુભવશો નહીં. માતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો તમને પરેશાનીમાં મૂકી શકે છે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનોના દસ્તાવેજો બાબતે સાવચેતી રાખો, કારણ કે નુકસાન થવાનું જોખમ છે. પાણીવાળી જગ્યાઓથી ભય રહેશે.

ધન- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં ઊંડો રસ લેશો. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો ખૂબ સારા રહેશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. કાર્યમાં સફળતા તમને ઉત્સાહી રાખશે અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. કોઈ યાત્રા પર જઈ શકો છો. ભાગ્યોદયની સાથે સાથે તમને સામાજિક માન-સન્માન પણ પ્રાપ્ત થશે.

મકર- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત વાણી તમને ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચાવશે; સમજી-વિચારીને બોલો. પરિવારના સભ્યો સાથેની ગેરસમજ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. શેરબજારમાં રોકાણ થઈ શકે છે. ગૃહિણીઓ માનસિક અસંતોષ અનુભવી શકે છે અને વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

કુંભ- 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફળદાયી છે અને તમે પ્રસન્ન રહેશો. ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી તમને સકારાત્મક અનુભવ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે અને મિત્રો તરફથી મળતી ભેટ તમને આનંદ આપશે. આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા હૃદય અને મનને સ્પર્શી જશે. નોકરીયાત વર્ગ પોતાના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે અને વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી લાભ થશે.

મીન – 24 સપ્ટેમ્બર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. કાનૂની વિવાદો અથવા સ્થાવર મિલકતને લગતી બાબતોમાં પડવાનું ટાળો. આજે એકાગ્રતા જાળવી રાખવી ફાયદાકારક રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પ્રિયજનોથી દૂર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. વધુ પડતા લાભની લાલચમાં નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. નાણાકીય વ્યવહારો અંગે સમજી-વિચારીને નિર્ણય લો. અકસ્માતનું જોખમ છે અને અન્ય લોકો સાથે વાતચીત દરમિયાન ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. ધીરજપૂર્વક દિવસ પસાર કરો.

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