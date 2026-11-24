24 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે મંગળવારે આ 4 રાશિના જાતકો પર ગણપતિ દાદાની કૃપા રહેશે, વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
મેષથી મીન સુધી તમામ 12 રાશિના જાતકો માટે 24 નવેમ્બર 2026ને મંગળવારનો દિવસ કેવો રહેશે?
Published : November 24, 2026 at 6:01 AM IST
મેષ: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજના દિવસના પ્રારંભે નવા કાર્યની શરૂઆત કરવા માટે આપ ઉત્સાહથી થનગનતા હતા. તન-મનની સ્વસ્થતા પણ અનુભવશો. મિત્રો સગાં સ્નેહીઓ સાથે મિલન સમારંભમાં જવાનું થાય પરંતુ બપોર પછી કોઇક કારણસર આપની તબિયત નાજૂક થઈ શકે છે. ખાવાપીવામાં ધ્યાન રાખવું. નાણાંકીય બાબતો અને લેવડદેવડમાં પણ ધ્યાન રાખવું પડે. મનની ઉદાસીનતા આપનામાં નકારાત્મક વિચારો પેદા ન કરે તે જોવું. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી બને.
વૃષભ: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં રહેશે. ઘરના સભ્યો સાથે આપ અગત્યની ચર્ચા કરશો. ઘરની કાયાપલટ કરવા માટે આપ રસપૂર્વક કાર્ય કરશો. માતા સાથેના સંબંધો સારા રહે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો સુધરે. બપોર પછી આપ સામાજિક કાર્યમાં વધુ રસ લેશો. મિત્ર વર્તુળથી લાભ થાય. સ્વજનો સાથે સંપર્ક અને વ્યવહાર કરવાનું બને. સંતાનોથી લાભ થાય. નવા મિત્રો બને. આકસ્મિક ધનલાભની શક્યતા છે.
મિથુન: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં રહેશે. આજના દિવસમાં આપને મિત્રો થકી લાભ મળશે. નવા મિત્રો થાય જે ભવિષ્યમાં તમને લાભદાયી પુરવાર થશે. અણધાર્યો ધનલાભ થાય. પ્રવાસ પર્યટનનું આયોજન થાય. સરકારી કાર્યોમાં ફાયદો થાય. પરંતુ બપોર પછી થોડાક સાવધાનીપૂર્વક વર્તવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કારણ કે ધરમ કરતા ધાડ પડે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. આ સમયે કોઇના જામીન ન થવાની કે પૈસાની લેવડદેવડ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કર્ક: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપનું વલણ ન્યાય ભરેલું રહે. નિર્ધારિત કાર્ય કરવા તરફ પ્રેરણા મળે પરંતુ આજે આપ જે પ્રયત્ન કરો તે ખોટી દિશામાં થતા હોય તેવું લાગે. તબિયતમાં અસ્વસ્થતા અને દિમાગમાં ગુસ્સો રહે પરંતુ મધ્યાહન પછી આપ શરીર અને મનથી હળવાશ અનુભવશો. વ્યવસાય ક્ષેત્રે કે ઓફિસમાં અધિકારીઓ સાથે જરૂરી મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા થાય. ઘરના રાચરચીલાની ગોઠવણીમાં રસ લઇ કાંઇક નવું કરવાની ઇચ્છા થાય.
સિંહ: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં રહેશે. આજે દિવસના ભાગમાં આપ શરીર અને મનથી થોડીક બેચેની અને અસ્વસ્થતા અનુભવો પરંતુ ધીરજથી કામ લેશો અને મગજમાંથી ગુસ્સો કાઢી નાખશો તો સ્થિતિ તમારા અંકુશમાં આવી શકે છે. મધ્યાહન બાદ આપની શારીરિક માનસિક હાલતમાં સુધારો થાય. પરિવારમાં પણ આનંદનું વાતાવરણ રહે. વ્યાવસાયિક સ્થળે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અગત્યની ચર્ચા થાય. કુટુંબના સભ્યો સાથે આપ મહત્વની બાબતો વિચારશો.
કન્યા: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપને નવા કાર્યો અને મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રેમ અને ધિક્કારની લાગણીઓથી દૂર રહી સમતોલ વર્તન રાખવું. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ મળવાના યોગ છે પરંતુ તબિયતમાં થાક, કંટાળો અને બેચેની અનુભવશો. મગજમાં ગુસ્સાનું પ્રમાણ વધુ રહે. તેથી આપનું કામ બગડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું. નોકરી -ધંધાના સ્થળે કોઇનું મન દુભાય નહીં તેનો ખ્યાલ રાખવો. ધાર્મિક પ્રસંગમાં હાજરી આપવાનું થાય.
તુલા: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં રહેશે. વર્તમાન સમયમાં આપ સામાજિક અને જાહેર જીવનના ક્ષેત્રે સરાહના મેળવશો. પ્રિયપાત્રના મિલનથી આપનું મન પુલકિત થશે. દાંપત્યજીવનમાં સુખ- સંતોષ અનુભવાય પરંતુ મધ્યાહન પછી સાંજે આપે વાણી અને વર્તન પર સંયમ રાખવો પડે. હિતશત્રુઓની ચાલથી સાવધ રહેવું પડશે. બપોર પછી કાર્યની શરૂઆત કરવી યોગ્ય નથી. શક્ય હોય તો પ્રવાસ નિવારવો. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ મળવાનો યોગ છે.
વૃશ્ચિક: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપનો સમગ્ર દિવસ ખૂબ જ પ્રવૃત્તિમય અને ખુશખુશાલ રહેશે. આપ નોકરી- વ્યવસાયના કામમાં વ્યસ્ત રહો અને તેમાં આપને લાભ પણ મળશે. વધારે લોકો સાથે મળીને આપ વિચારોનું આદાનપ્રદાન કરી શકશો. ગૃહસ્થ અને દાંપત્યજીવનમાં આનંદ છવાયેલો રહેશે. જાહેરક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થાય. પ્રિયપાત્ર સાથે પ્રેમનો સુખદ અનુભવ થાય. વાહનસુખ મળે.
ધન: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં રહેશે. આજે સવારના ભાગમાં આપ તન અને મનથી થોડો થાક મહેસૂસ કરો માટે પૌષ્ટિક આહાર. કામની વધુ પડતી ભાગદોડ રહે, તથા પરિશ્રમના પ્રમાણમાં ઓછી સફળતા મળે, પરંતુ બપોર પછી આપ શરીર અને મનથી સ્વસ્થતા અનુભવશો. મિત્રો સ્વજનો સાથે આનંદપૂર્વક સમય પસાર થાય. આપના હાથે કોઇ ધાર્મિક કે પુણ્યનું કામ થાય. આર્થિક લાભ થવાના સંજોગો છે. નાણાકીય આયોજનો હાથ ધરી શકો.
મકર: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં રહેશે. આજે આપને વધુ પડતા લાગણીશીલ અને સંવેદનશીલ ન બનવાની સલાહ છે. જળાશયોથી દૂર રહેવું. જમીન જાયદાદના દસ્તાવેજો આજે ન કરવા. માનસિક સ્વસ્થતા જાળવી રાખવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં રુચિ લઈ શકો છો. તબિયત સંભાળવી. જિદ્દી વલણ ટાળવું. સંતાનો અંગેની બાબતોમાં વધુ ધ્યાન આપવાની સલાહ છે. સરકાર તેમજ ઉપરી અધિકારીઓના સંબંધમાં કાર્ય સફળતા મળે. આજે મુસાફરી ટાળવી.
કુંભ: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં રહેશે. આપને આજે નવું કામ કરવાની પ્રેરણા મળશે, પરંતુ વિચારોમાં ઝડપી ફેરફાર આવવાને કારણે મહત્વના કાર્યોમાં કોઇ અંતિમ નિર્ણય લઇ શકો. લેખન કાર્ય માટે સારો દિવસ છે. પરંતુ બપોર પછી સંજોગોમાં પલટો આવશે. આપનું મન અજંપો અને બેચેની અનુભવશે. કોઇના વાણી વર્તનથી આપને ઠેસ પહોંચશે. મકાન જમીન વગેરેના દસ્તાવેજો આજે ન કરવા. માનસિક વ્યગ્રતા દૂર કરવા આધ્યાત્મિકતા યોગનો સહારો લેવો.
મીન: 24 નવેમ્બર, 2026 મંગળવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં રહેશે. વર્તમાન દિવસે આપને સ્વાર્થી વલણ છોડીને બીજાનો વિચાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઘર, કુટુંબ કે નોકરી-વ્યવસાયમાં સમાધાનકારી વલણ અપનાવવાથી બાજી નહીં બગડે. વાણી પરનો સંયમ જ વિવાદ તેમજ મનદુ:ખ ટાળી શકાશે. થોડો સુધારો જણાશે. આપ નવું કામ કરવા પ્રેરાશો અને તેની શરૂઆત પણ કરી શકો પરંતુ દ્વિધાયુક્ત પરિસ્થિતિ વચ્ચે મહત્વના નિર્ણય લેવાનું ટાળવું. અંગત કારણસર નાનકડી મુસાફરીનો યોગ છે.
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