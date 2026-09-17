17 સપ્ટેમ્બર 2026 રાશિફળ: આજે ગુરુવારના દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે મિથુન રાશિના જાતકો કોઈ ખાસ ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહી શકે છે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરીને કંઈક નવું સર્જન કરી શકશો.
Published : September 17, 2026 at 7:11 AM IST
મેષ- આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજેનો દિવસ પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે આનંદમાં વિતાવશો. નવાં કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી કરી શકો છો. સામાજિક માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. બપોરના સમયે તમારા વર્તનમાં સંયમ રાખો. નવા સંબંધો બાંધતા પહેલાં સારી રીતે વિચારજો. ખર્ચ વધારે રહેશે. નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા લોકોથી સાવધ રહો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો; બહારનું ખાવા-પીવાથી અથવા મુસાફરી કરવાથી તબિયત પર વિપરીત અસર પડી શકે છે. વાણી અને વર્તનમાં સંયમ જાળવો.
વૃષભ- આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. વેપાર માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ લાભદાયક છે; આવકમાં વધારો થશે. પારિવારિક વાતાવરણ શાંત અને ખુશનુમા રહેશે. લાંબા સમયથી ચાલતા પારિવારિક વિવાદો ઉકેલાઈ જશે. વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને સહકર્મીઓ તરફથી વિશેષ સહયોગ મળશે. બપોરના સમયે તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો અને કદાચ બહાર ફરવા પણ જઈ શકો છો. ભાગીદારીના કામકાજમાં સાવચેતી રાખો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય અનુકૂળ છે.
મિથુન- આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં દિવસ વિતાવી શકો છો. કલ્પનાશક્તિ તમને કંઈક નવું સર્જન કરવામાં મદદરૂપ થશે. કાર્યસ્થળ પર કામની પ્રશંસા થશે. વેપારમાં નવા ગ્રાહકો મળવાથી આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. બપોરના સમયે વેપારને લગતી નાની-મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. સ્વાસ્થ્ય માટે સમય અનુકૂળ છે.
કર્ક- આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે ચિંતાઓમાં ઘેરાયેલા રહી શકો છો. મુસાફરીના કોઈપણ આયોજનને મુલતવી રાખો. સ્થાવર મિલકતને લગતી બાબતોમાં ખૂબ સાવચેતી રાખો. આજે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. અમુક બાબતોને લઈને તમને મૂંઝવણ પણ અનુભવાઈ શકે છે. બપોર પછી તમે શારીરિક રીતે સારું અનુભવશો, જોકે નવા કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા ઓછી છે. આજે તમારું ધ્યાન મુખ્યત્વે બાકી રહેલા કાર્યોને પૂર્ણ કરવા પર રહેશે.
સિંહ – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે ધાર્મિક યાત્રા થવાની શક્યતા છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકશો. વિદેશથી લાભદાયક સમાચાર મળવાની સંભાવના છે. મૂડી રોકાણ કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ અનુકૂળ સમય છે. બપોર પછી તમે અમુક બાબતોને લઈને ખૂબ ભાવુક થઈ શકો છો અને ચિંતા અનુભવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું નરમ-ગરમ રહી શકે છે. આજે સ્થાવર મિલકત (જમીન-મકાન) સંબંધિત બાબતોમાં કોઈ પ્રયાસ કરવાનું ટાળો.
કન્યા – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે કોઈ નિર્ણય લેવામાં અસમર્થ અનુભવી શકો છો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવું હિતાવહ નથી. મોટાભાગે મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ રહેશે; અન્યથા, કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે બેસીને મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર નિર્ણયો લઈ શકશો. પ્રવાસ કે ફરવા જવાનું આયોજન થઈ શકે છે. આજે મૂડી રોકાણ કરવું તમારા હિતમાં રહેશે. આ દિવસ સૌભાગ્યશાળી સાબિત થશે.
તુલા – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે. જો તમે દ્રઢ નિશ્ચય સાથે તમારા કાર્યો શરૂ કરશો, તો તમને સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. નવા કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. બપોર પછી માનસિક રીતે નબળાઈ અનુભવી શકો છો; નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો ઉકેલી લો. સાંજના સમયે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. કામ કરતી વખતે તમારા અહંકાર પર નિયંત્રણ રાખો.
વૃશ્ચિક – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ આજે તમારા મનને શાંતિ આપશે. તમારામાં ઉદ્ભવતી નકારાત્મક લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેતી રાખો. શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. મનોરંજન પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો.
ધન – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે આવક અને લાભમાં વધારો જોવા મળશે. સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા લક્ષ્યાંકો સરળતાથી પૂરા કરી શકશો. આ સમય દરમિયાન તમને માન-સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારું વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો. બપોર પછી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થવાની શક્યતા છે. ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને કોઈની સાથે વિવાદ કરવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રાખો.
મકર – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતો માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે કોઈ નવી યોજના પર કામ કરી શકો છો. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. આજે પ્રમોશન મળવાના સંકેતો છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. ભૂતકાળમાં કોઈને આપેલી રકમ આજે પાછી મળી શકે છે. તમને સામાજિક અને આર્થિક એમ બંને ક્ષેત્રોમાં લાભ થશે. મિત્રો તરફથી પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. આજે તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ અનુકૂળ છે.
કુંભ – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વેપારીઓએ આજે સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારા સંતાનોના સ્વાસ્થ્ય કે શિક્ષણ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. લાંબી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે અને કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. બપોર પછી કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ બનશે. પારિવારિક જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. ભાગીદારીના વ્યવસાયમાં તમને સહયોગ મળશે. દિવસ સફળ અને શુભ રહેશે.
મીન – આજે 16 સપ્ટેમ્બર 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. કોઈની સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો. આજે ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. ધાર્મિક કે જ્યોતિષીય બાબતોમાં તમારી રુચિ જળવાઈ રહેશે. ઊંડા ચિંતનથી મનને શાંતિ મળશે. બપોર પછીનો સમય અનુકૂળ રહેશે. લેખન કાર્યમાં સક્રિયપણે જોડાઈ શકશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને ખુશી થશે. વેપાર-ધંધાની બાબતોમાં આજે સાવચેતી રાખો. નોકરી કરતા લોકોએ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કે વાદ-વિવાદ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહી શકે છે.
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