10 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે કઈ રાશિના જાતકોને દિવસ ફળશે, કોને રહેવું સાવધાન? વાંચો તમારું રાશિફળ
આ રાશિના જાતકોએ આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું અને પોતાના આહાર પર ધ્યાન આપવું. સ્વાસ્થ્ય બાબતે બેદરકારી આજે ભારે પડી શકે છે.
Published : September 10, 2026 at 7:28 AM IST
મેષ- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવનારો રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે અને તમને શારીરિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. શક્ય હોય તો મુસાફરી કરવાનું ટાળો. કોઈપણ બાબતે હઠીલા ન બનો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો; પેટને લગતી બીમારીઓની શક્યતા છે. તમારા સંતાનોને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. કામના વ્યસ્ત સમયપત્રક વચ્ચે તમને પરિવાર માટે ઓછો સમય મળી શકે છે, જેના કારણે પ્રિયજનો સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે; રોકાણની યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.
વૃષભ- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવનારો રહેશે. કોઈપણ કાર્ય મજબૂત મનોબળ અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે હાથ ધરો. પિતા અને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાના સંકેતો છે. તમારા પ્રત્યે તમારા પિતાનો અભિગમ સકારાત્મક રહેશે અને તમને તેમની પાસેથી આર્થિક લાભ મળી શકે છે. કલાકારો અને રમતવીરો માટે આ ઉત્તમ દિવસ છે, કારણ કે તેમને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. સંતાનોને લગતા ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ દિવસ અનુકૂળ છે.
મિથુન- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવી યોજનાઓનો અમલ કરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. નોકરીયાત વર્ગને તેમના સખત પરિશ્રમ બદલ અધિકારીઓ અને સરકારી સત્તાવાળાઓ તરફથી સારું વળતર મળશે. વેપારી ભાગીદારો સાથે કામ કરવામાં તમને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. તમે પડોશીઓ, ભાઈ-બહેનો અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. સારા નસીબની તકો ઊભી થશે અને મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથેની વાતચીતનો આનંદ માણશો. સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર નહીં પડે.
કર્ક- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. ગેરસમજ અને નકારાત્મક વર્તનને કારણે ચિંતા અને પસ્તાવાની લાગણી જન્મી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ખાસ કરીને આંખોને લગતી. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા કામથી સંતુષ્ટ અનુભવશો, પરંતુ વધારાની જવાબદારીઓ લેવાની તમારી ઈચ્છાશક્તિ ઓછી હોઈ શકે છે. ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ જતા મનને કાબૂમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસમાં ઈચ્છિત સફળતા મેળવવા માટે હજુ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે.
સિંહ – આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ તમને ઝડપી નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે, જે તમારી પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કરશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે, જોકે તમારા આક્રમક વર્તન અને વાણીને કારણે અન્ય લોકો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમને પિતા અથવા વડીલો તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. દાંપત્ય જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. સરકારી બાબતોમાં તમને લાભ થશે.
કન્યા – આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. અન્ય લોકો સાથેની દલીલબાજીને કારણે અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નોકરિયાત વર્ગને પોતાના કામથી કામ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે સહકર્મીઓ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં મતભેદ થવાની શક્યતા છે. દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહીને વિતાવવો હિતાવહ છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે અને તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. આવકમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. કાર્યસ્થળ અને વ્યવસાયમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે કોઈ ખાસ યોજના પર કામ કરવાનું પણ શરૂ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો તમારો સાથ પામીને ખુશ થશે. આનંદદાયક યાત્રાની શક્યતા છે. વેપારી વર્ગને લાભ થશે અને તમને ઉત્તમ દાંપત્ય સુખનો અનુભવ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ સારો છે.
વૃશ્ચિક- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને સરળ લક્ષ્યાંક (ટાર્ગેટ) સોંપવામાં આવી શકે છે અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. વ્યવસાયમાં તમે તમારા સ્પર્ધકો કરતાં આગળ રહેશો. તમને પરિવારના વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. સંતાનોની પ્રગતિથી તમને ખુશી મળશે. બાકી નીકળતી રકમની વસૂલાત થશે. પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે.
ધન- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કામમાં ઉત્સાહનો અભાવ હોઈ શકે છે અને કોઈ આંતરિક માનસિક ચિંતા કે ભય રહી શકે છે. સંતાનોને લગતી બાબતો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પણ તમારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈપણ પગલું ભરતા પહેલાં કાળજીપૂર્વક વિચારો. કાર્યમાં ઇચ્છિત સફળતા ન મળવાને કારણે નિરાશા થઈ શકે છે અને વિરોધીઓ સાથેના મતભેદો વધી શકે છે.
મકર- આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો અને તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની બેદરકારી મોંઘી પડી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના મતભેદો વધી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને આવેગ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. સામાજિક કાર્યને લગતી મુસાફરીના સંકેતો છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વહીવટી કુશળતામાં સુધારો થશે અને તમારી પ્રતિભાની સૌ કોઈ પ્રશંસા કરશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પ્રગતિ જોવા મળી રહી છે.
કુંભ – આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ, રોમાંસ, મુસાફરી, પર્યટન અને મનોરંજન તમારા દિવસનો એક ભાગ બનીને રહેશે. તમને પરિવાર અને મિત્રો સાથે ભોજન લેવાની તક મળશે. સારા વસ્ત્રો, ઘરેણાં અને વાહન પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. જાહેર જીવનમાં તમને ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ તમારા કાર્યોમાં સફળતા અપાવશે. જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે.
મીન – આજે 10 સપ્ટેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. રોજિંદા કાર્યો અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું અને સરળતાથી સંભાળી શકાય તેવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા સ્વભાવમાં થોડી ઉગ્રતા કે આક્રમકતા જોવા મળી શકે છે. તમે વ્યવસાયમાં હરીફો પર વિજય મેળવી શકશો. સહકર્મીઓના સહયોગથી તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં કામ સરળ બનશે. માતા પક્ષના સંબંધીઓ તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસને લગતી ચિંતાઓમાંથી મુક્ત રહેશે.
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