9 જુલાઈ 2026નું રાશિફળ: આજે મિથુન રાશિના માન-સન્માનમાં થશે વધારો, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે આ રાશિના જાતકો આર્થિક અને સામાજિક રીતે સમૃદ્ધ રહેશે. કુટુંબીજનો સાથે મુલાકાત થશે.
Published : July 9, 2026 at 7:22 AM IST
મેષ - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે જે પણ કાર્ય હાથ ધરશો તેમાં તમે ઉત્સાહી રહેશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી છવાઈ જશે, અને તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળી શકે છે, અને મુસાફરીની શક્યતા છે. દિવસ સુખદ રહેશે, જેમાં નાણાકીય લાભ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ભેટો પ્રાપ્ત થશે. વિદ્યાર્થીઓને વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહાય મળશે, જેનાથી તેઓ મુશ્કેલ વિષયોમાં પણ સરળતાથી નિપુણતા મેળવી શકશે.
વૃષભ - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિ માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે અન્ય લોકો સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. શારીરિક અસ્વસ્થતા તમારા ઉત્સાહને ઠંડો કરી શકે છે. પરિવારમાં મતભેદ શક્ય છે. જો તમારા પ્રયત્નો અપેક્ષિત પરિણામો નહીં આપે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. ખર્ચ વધારે થઈ શકે છે, અને આવક અને ખર્ચ વચ્ચે અસંતુલન રહી શકે છે. વ્યવસાયિકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિ માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે આર્થિક અને સામાજિક સમૃદ્ધિનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત કરવાનો દિવસ સારો છે, અને તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમને મિત્રોથી લાભ થશે, જોકે તમે તેમના પર પૈસા ખર્ચ પણ કરી શકો છો. કોઈ રમણીય સ્થાનની યાત્રા તમારા દિવસને આનંદપ્રદ બનાવશે. આજનો દિવસ યોગ્ય જીવનસાથી શોધવા માટે અનુકૂળ છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારા સંબંધ જાળવી રાખશો, અને તમારા વૈવાહિક જીવનમાં વધુ નિકટતા રહેશે.
કર્ક - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિ માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે ઘરની સજાવટ પર ખાસ ધ્યાન આપશો અને નવી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ખરીદવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયી અને નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને લાભ અને પ્રમોશન મળી શકે છે. કૌટુંબિક સુમેળ અને શાંતિ જળવાઈ રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સામાજિક સ્થિતિ વધશે. નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. આજે બધા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમભર્યા સંબંધો જળવાઈ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ થવાની સંભાવના છે.
સિંહ - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર તમારી રાશિ માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આળસના કારણે તમારા કામની ગતિ ધીમી થઈ શકે છે. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. આજે ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. વ્યવસાયિક હરીફોને કારણે તમને નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાની જરૂર છે. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા દ્વારા તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
કન્યા - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર તમારી રાશિ માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. બહારનો ખોરાક ખાવાનું ટાળો, કારણ કે તે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. તમારા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખવા માટે મોટાભાગે મૌન રહો. ખર્ચ વધશે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. પાણી અને અગ્નિ સાથે સંકળાયેલું જોખમ છે. ગેરકાયદેસર અથવા અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. ધીરજ અને સમજદારીથી દિવસ પસાર કરો; ઉતાવળથી નુકસાન થઈ શકે છે.
તુલા - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ આનંદ, મનોરંજન અને રોમાંસનો આનંદ માણવામાં પસાર થશે. તમને વિવિધ સ્થળોએ વિશેષ સન્માન મળશે. ભાગીદારી સંબંધિત સાહસોથી તમને લાભ થશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો અને તમારા વાહન સાથે સંકળાયેલી સુખ-સુવિધાઓનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મિત્રો સાથે મજા માણવાની તક મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમને નવું અને રસપ્રદ કામ મળી શકે છે, જે તમને ઉત્સાહી રાખશે.
વૃશ્ચિક - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક શાંતિનું વાતાવરણ તમારા શરીર અને મન બંનેને સ્વસ્થ રાખશે. તમે તમારા આયોજિત કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે, જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યોને સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વિરોધીઓ અને શત્રુઓની યોજનાઓ નિરર્થક સાબિત થશે. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. તમે આજે રોકાણ સંબંધિત યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. જે લોકો બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે.
ધન - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપશે. આજે તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ અંગે ચિંતાઓને કારણે તમે પરેશાન થઈ શકો છો. તમારા કાર્યમાં સફળતાનો અભાવ ગુસ્સાની લાગણી પેદા કરી શકે છે. જોકે, રોમેન્ટિક સંબંધો માટે આ સમય અનુકૂળ છે; તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમાંચક ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. કોઈ નવી વ્યક્તિને મળવું એ એક સુખદ અનુભવ હશે. તમને સાહિત્ય અને લેખનમાં રસ હશે. આજે દલીલો અને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ ટાળવી શ્રેષ્ઠ રહેશે.
મકર - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મન અને સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ ખૂબ સારી ન હોઈ શકે. પરિવારમાં અસંતોષપૂર્ણ વાતાવરણ તમને અસ્વસ્થ કરી શકે છે. તમારામાં શારીરિક તાજગીનો અભાવ હોઈ શકે છે. પ્રિયજનો સાથે અણબનાવ અથવા ગેરસમજ થવાની સંભાવના છે. તમને છાતીમાં દુખાવો અને ઊંઘનો અભાવ રહી શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાનું જોખમ છે. સ્ત્રી મિત્રો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો; માનસિક ઉશ્કેરાટ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે દિવસ ચિંતામાં પસાર થઈ શકે છે.
કુંભ - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રહેશે, તમારા ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. ચિંતાનો ભાર હળવો થશે, અને તમે માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશો. તમે ખાસ કરીને તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધોનો આનંદ માણશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે.
મીન - 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રહેશે, તમારા બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. જો તમે તમારી વાણીમાં સંયમ નહીં રાખો તો દલીલોનું જોખમ રહેલું છે. તમારા ખર્ચાઓને નિયંત્રણમાં રાખો અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, અને ભારે કામકાજ તમને થાક અનુભવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર ધીરજ અને પ્રેમથી વાતચીત કરો.
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