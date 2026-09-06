6 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: રવિવારનો દિવસ કઈ રાશિના જાતકો માટે ફળદાયી રહેશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે આ રાશિના જાતકો નવા સાહસોની સારી શરૂઆત કરી શકશે. વ્યવસાયિકો અને નોકરીયાતો માટે પણ સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે.
Published : September 6, 2026 at 7:04 AM IST
મેષ- આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સરળતાથી નવા કાર્યો શરૂ કરી શકશો, જોકે તમારા વિચારોમાં સ્પષ્ટતાનો અભાવ મૂંઝવણ તરફ દોરી શકે છે. વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોને પાછળ છોડી દેવા પડકારજનક રહેશે. સુખદ અને નફાકારક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે, અને તમને તેમનાથી ફાયદો થશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઉદ્ભવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભ- આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણ તમને આજે મક્કમ નિર્ણયો લેતા અટકાવી શકે છે, જેના કારણે તમે નવી તકો ગુમાવી શકો છો. તમારી જીદ અન્ય લોકો સાથે વિવાદો તરફ દોરી શકે છે. કલાકારો, લેખકો અને સાહિત્યકારો તેમની પ્રતિભા દર્શાવી શકશે. વાણીના પ્રયોગથી તમે તમારા કાર્યોમાં પ્રગતિ કરવામાં અને અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશો. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે.
મિથુન- આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસની શરૂઆત ખુશખુશાલ અને શાંત મનથી કરશો. તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો અને સુંદર પોશાક પહેરી શકો છો. તમે તમારા નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. નાણાકીય રીતે, દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે, જોકે તમારે વધુ પડતા ખર્ચ અંગે સંયમ રાખવો જોઈએ. સંભવિત નુકસાન ટાળવા માટે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ અથવા મિત્ર તરફથી ભેટ મેળવીને ખુશ થશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક- આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો અને નકારાત્મક વિચારોથી પરેશાન થઈ શકો છો. વ્યવસાયમાં અથવા કાર્યસ્થળ પર વિવાદો થઈ શકે છે, અને પરિવારના સભ્યો સાથે ઘર્ષણ થઈ શકે છે. પરિવાર સંબંધિત બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. જો મનમાં કોઈના પ્રત્યે ખરાબ ઇચ્છા હોય, તો આજે તેને દૂર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન અને નાણાકીય નુકસાન થવાનું જોખમ છે; તમારી વાણી પર સંયમ રાખો.
સિંહ - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આ દિવસ સંબંધો માટે ફાયદાકારક છે, અને તમને મિત્રો પાસેથી લાભ થવાની સંભાવના છે. કોઈ સુંદર સ્થાનની મુલાકાત લેવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ભૂતકાળના મતભેદો ઉકેલી શકશો, જોકે આજે તમને કાર્યસ્થળ પર થોડી મૂંઝવણનો અનુભવ થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ટાળો. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય વિચારોમાં વિતાવી શકો છો. વ્યવસાયમાં વધુ પડતા નફાના લોભથી નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ અનુકૂળ છે.
કન્યા - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ શુભ ફળયાદી રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પર સારી શરૂઆત કરી શકશો. વેપારી અને નોકરીયાતો બંને માટે સમય ઉત્તમ છે; કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયિક લાભ અને નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેતો છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથીની વાતને મહત્વ આપશો અને તેમની સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ફાયદાકારક છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
તુલા – આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે આજે બૌદ્ધિક અને લેખન સંબંધિત કાર્યોમાં સક્રિય રહેશો. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ દિવસ છે. લાંબી મુસાફરી અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતની યોજનાઓ બની શકે છે. તમને તમારી નોકરીમાં લાભ મળશે અને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે. જો કે, તમને તમારા વ્યવસાય અથવા કાર્યસ્થળમાં સાથીદારો તરફથી મર્યાદિત સમર્થન મળી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહો અને વિરોધીઓ સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. ઉપરાંત, તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોને મહત્વ આપો.
વૃશ્ચિક – આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને દિવસ શાંતિ અને સાવધાનીથી પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવા સાહસોમાં નિષ્ફળતાની શક્યતા છે, તેથી કંઈપણ નવું શરૂ કરવાનું ટાળો. આજે કામ બોજ જેવું લાગી શકે છે; આ સમય દરમિયાન ધીરજ રાખો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. વધતા ખર્ચ નાણાકીય કટોકટી તરફ દોરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ રહેશે, જોકે તમારે નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
ધન - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને દિવસ આનંદદાયક રહેશે. નવા મિત્રને મળવાથી તમને ખુશી મળશે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ બની શકે છે, પરંતુ આમ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. ભાગીદારીથી લાભ થશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે, અને તમારા ઘરેલું જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો મધ્યમ છે, તેથી તમારે તમારી જાતની વધુ કાળજી લેવાની જરૂર છે.
મકર - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક વૃદ્ધિ માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. તમે નવા લોકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરશો, અને નાણાકીય વ્યવહારો પણ સફળ થશે. તમે સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને સાથીદારો તરફથી પણ સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ વાતાવરણ રહેશે, જોકે બપોરે અચાનક ચિંતા ઊભી થઈ શકે છે, જે તમારા તણાવના સ્તરમાં વધારો કરી શકે છે.
કુંભ - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ માનસિક બેચેની અને ચિંતાથી ભરેલો છે. ઝડપથી બદલાતા વિચારો અનિર્ણાયકતા તરફ દોરી શકે છે, જેના કારણે કોઈ ચોક્કસ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તમારા બાળકો અંગેની ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. પેટની બીમારીથી પીડાવાની શક્યતા છે. તમારા કાર્યોમાં નિષ્ફળતા નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. સાહિત્યિક લેખન માટે આ અનુકૂળ દિવસ છે. તણાવ ઓછો કરવા માટે યોગ અથવા ધ્યાનનો કરો અને તમારા પરિવારના સભ્યોના મંતવ્યોનો આદર કરો.
મીન - આજે, રવિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે; વિવાદથી બચવા માટે મોટાભાગે મૌન રહેવું પડશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. ચિંતાની સાથે, નાણાકીય નુકસાન અને તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાનું જોખમ છે. કામ પર તમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે; તમારી ફરજો પ્રામાણિકપણે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
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