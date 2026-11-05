5 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: મેષથી મીન સુધીના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
આજે આ રાશિના જાતકો આનંદિત અનુભવશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો.
Published : November 5, 2026 at 7:09 AM IST
મેષ – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. સાહિત્ય અને કળામાં રસ ધરાવનારાઓ માટે આ દિવસ શુભ છે. પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. બપોર સુધીમાં ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. વિરોધીઓ સાથે તમારી દલીલબાજી કે વિવાદ થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોએ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદમાં પડવાનું ટાળવું. બપોરના સમયે મૌન રહેવાનો પ્રયાસ કરો અને નકારાત્મક વિચારોને મનમાં આવવા ન દો. તમારા કાર્યોને સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે.
વૃષભ – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. સ્થાવર મિલકત (સંપત્તિ) સંબંધિત બાબતોને આજે મુલતવી રાખવી હિતાવહ છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. બપોર પછી તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે અને તમારી સર્જનાત્મકતા ખીલશે. આજે તમે ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. જીવનસાથી સાથે તમારો તાલમેલ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર, ફક્ત તમારી પોતાની જવાબદારીઓ પર ધ્યાન આપો અને અન્યના કામમાં દખલ કરવાનું ટાળો.
મિથુન – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં સફળતા મળવાથી તમને આનંદ થશે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર પણ વિજય મેળવશો. જોકે, બપોર પછી ઘરમાં સંઘર્ષ કે વિવાદનું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નકારાત્મક વિચારોને કારણે નિરાશાની લાગણી જન્મી શકે છે. આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે અને તમને નોકરી કે વ્યવસાયમાં લાભ મળી શકે છે.
કર્ક – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમે થોડા મૂંઝવણભર્યા કે અસમંજસની સ્થિતિમાં રહી શકો છો, અને કોઈ ચોક્કસ કાર્યને લઈને તમને નિરાશા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે તણાવ ઊભો થઈ શકે છે અને તમે જે કાર્યોનું આયોજન કર્યું છે તેમાં તમને મર્યાદિત સફળતા મળી શકે છે. બપોર પછી વધુ સકારાત્મક રહેશે; તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ મળી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમારો ભાવનાત્મક સંબંધ બંધાશે. તમારી માનસિક ચિંતાઓ દૂર થઈ જશે.
સિંહ – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. દરેક કાર્યને દ્રઢ નિશ્ચય સાથે હાથ ધરશો, જેનાથી તમને સફળતા મળશે. ક્યારેક ગુસ્સો આવી શકે છે, તેથી મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં મૌન રહેવું હિતાવહ છે. સરકારી કાર્યોમાં તમને લાભ થશે અને પરિવારનો સહયોગ મળશે. તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી શકે છે.
કન્યા – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક અનુભવી શકો છો. ધ્યાન રાખજો કે આવી ભાવનાત્મક સ્થિતિમાં તમે કોઈ ખોટો નિર્ણય ન લઈ બેસો. ચર્ચાઓ કે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો અને કોઈની સાથે આક્રમક વર્તન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. તેમ છતાં, તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે.
તુલા - આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં હશે. આજે તમને લાભ થશે, જેમાં વ્યવસાયિક લાભનો પણ સમાવેશ થાય છે. સંતાનો સાથેના તમારા સંબંધો સકારાત્મક રહેશે. બપોર પછી, તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ બાબતને લઈને વધુ પડતા ભાવુક ન થવાનો પ્રયાસ કરો. જો કોઈ મૂંઝવણ હશે, તો તે દૂર થઈ જશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ છે.
વૃશ્ચિક - આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં હશે. મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે, તમે તમારા તમામ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશો. વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે અને નોકરીના સ્થળે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમને પ્રમોશન પણ મળી શકે છે. પિતા સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે અને તમને તેમના તરફથી લાભ પણ મળી શકે છે. બપોર પછી થોડી મૂંઝવણ અનુભવાઈ શકે છે, પરંતુ મિત્રો સાથે તમારો સમય આનંદદાયક રહેશે.
ધન - આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં હશે. આજે તમારું મન આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ ધરાવશે અને તમને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. તમારું વર્તન પ્રશંસનીય રહેશે. જોકે, કોઈપણ ખોટા કાર્યોથી દૂર રહો અને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. બપોર પછી સમય સારો રહેશે અને તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામના વખાણ કરશે અને પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે.
મકર - આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં હશે. આજે સાવચેતી રાખો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. નકારાત્મક વિચારોને મનમાં ઘર ન કરવા દો. સકારાત્મક અભિગમ રાખવાથી તમને ઘણા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ મળશે. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો. બપોર પછી તમને રાહતનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. ગુસ્સા અને આક્રમકતાથી બચો અને તમારી વાણી પર સંયમ રાખો.
કુંભ - આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં હશે. આજે નાની-નાની બાબતોને લઈને તમારા દાંપત્ય જીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. તમને સાંસારિક બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં સાવચેત રહો. કોઈ સામાજિક પ્રસંગે તમારી કોઈની સાથે દલીલબાજી કે વિવાદ પણ થઈ શકે છે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમને શારીરિક ઊર્જામાં ઘટાડો જણાઈ શકે છે અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તમને માનસિક શાંતિ મેળવવામાં મદદરૂપ થશે.
મીન – આજે 5 નવેમ્બર 2026, ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. તમારું મન અમુક ચિંતાઓથી ઘેરાયેલું રહી શકે છે. તમારા કાર્યોમાં સફળતા મેળવવામાં અવરોધો આવી શકે છે, અને ઓફિસમાં સહકર્મીઓ તરફથી પૂરતો સહયોગ ન પણ મળે. પતિ-પત્ની વચ્ચે મતભેદ કે વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો અને વ્યવસાયિક ભાગીદારી કરતી વખતે સાવચેત રહો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો. કામકાજ કે વ્યવસાયિક બેઠકો માટે તમારે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: