19 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે આ 4 રાશિના જાતકોને મળશે ખુશખબર, વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
મેષ રાશિના જાતકો ઘરગથ્થુ બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશે. ઘરની સજાવટ પાછળ નાણાં ખર્ચશે.
Published : October 19, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:12 AM IST
મેષ – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે ઘરગથ્થુ બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો. તમે ઘરની સજાવટ પાછળ ખર્ચ કરી શકો છો. તમને તમારા કાર્યમાં સંતોષની લાગણી થશે અને મિત્રો તરફથી આદર મળી શકે છે. માતા સાથેના તમારા સંબંધો સકારાત્મક રહેશે. તમે દરેક કાર્ય ઉત્સાહપૂર્વક પૂર્ણ કરશો અને ઘરમાં મહેમાનના આગમનથી આનંદનું વાતાવરણ સર્જાશે. કાર્યસ્થળ પર તમે તમારા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકશો, જોકે તમારે વધુ પડતી ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃષભ – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા રાશિ માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ કે મિત્રો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે. જેઓ વિદેશ યાત્રા કરવા ઈચ્છે છે તેમના માટે અનુકૂળ સંજોગો સર્જાશે અને લાંબા અંતરની મુસાફરીની તક મળી શકે છે. ઓફિસ કે વ્યવસાયના સ્થળે તમારા કામનું ભારણ વધશે, જેના કારણે થાક અનુભવાઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે મધ્યમ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના સોંપાયેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધારાની મહેનત કરવી પડશે.
મિથુન – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે એ હિતાવહ છે કે તમે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. વધુ પડતો ખર્ચ આર્થિક તણાવ પેદા કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો અથવા કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે મતભેદ કે સંઘર્ષ થઈ શકે છે, જેનાથી તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર સમયસર કામ પૂર્ણ ન થવાને કારણે તણાવ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની સર્જરી કરાવવી હિતાવહ નથી. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમય થોડો ચિંતાજનક હોઈ શકે છે. પ્રાર્થના, મંત્ર જાપ અને આધ્યાત્મિકતામાં જોડાવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
કર્ક – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને વૈભવી જીવનશૈલી અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓમાં આનંદ મળશે. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં, સકારાત્મક અભિગમ ભૂતકાળના મતભેદોને ઉકેલવામાં મદદરૂપ થશે. વ્યવસાયમાં તમને લાભ થશે, અને જેઓ નોકરી કરે છે તેઓ તેમના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. આજે તમે તમારા કામ કે વ્યવસાયમાં ઊર્જાવાન રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, તણાવને દૂર રાખવા માટે તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળી શકો છો. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સામાજિક મોભો વધશે. પરિવાર સાથે તમારો દિવસ આનંદદાયક રહેશે અને સંબંધીઓ સાથેના મતભેદો દૂર થશે. તમે રોકાણની યોજના બનાવવાનું પણ વિચારી શકો છો.
સિંહ – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ મધ્યમ રહેવાની શક્યતા છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ ઓફિસમાં સહકર્મીઓ તરફથી તમને મર્યાદિત સહયોગ મળી શકે છે. દૈનિક કાર્યોમાં કેટલીક અડચણો આવી શકે છે અને શત્રુઓ કે વિરોધીઓને કારણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ ટાળો. સ્ત્રીઓને તેમના પિયર પક્ષ વિશે ચિંતા થઈ શકે છે. નવા કાર્યો પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ જણાઈ શકે છે અને બપોર પછી કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. ખૂબ પ્રયત્નો કરવા છતાં, દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં સફળતા મર્યાદિત મળી શકે છે. તબીબી સારવાર પાછળ પણ ખર્ચ થઈ શકે છે.
કન્યા – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે સંતાનોને લગતી બાબતોને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો અને પેટને લગતી સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. અભ્યાસ કે શૈક્ષણિક કાર્યો માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ કે વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. જોકે, જેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે તેમને તેમના પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળી શકે છે. પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. શેર અથવા સટ્ટાકીય રોકાણો સાથે કામ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો, કારણ કે ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે, અને વ્યવસાયના માલિકોને લાભ થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.
તુલા – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર રાશિ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આ સમયગાળો મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે અમુક બાબતોને લઈને ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ બની શકો છો અને તમારા મનની વાત પ્રિયજન સાથે શેર કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, શરીરમાં સ્ફૂર્તિનો અભાવ જણાઈ શકે છે અને માનસિક ચિંતા પણ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન અથવા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. તેથી આજે રોકાણ કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ મૌન રહીને તમે સંઘર્ષ ટાળી શકો છો. તમારા વ્યાવસાયિક કાર્યોમાં તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડશે.
વૃશ્ચિક – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર રાશિ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને આર્થિક લાભ મળી શકે છે અને ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. તમે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ મહત્વપૂર્ણ રોકાણનું આયોજન પણ કરી શકો છો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધો સ્નેહપૂર્ણ રહેશે અને તમારું પ્રેમ જીવન વિશેષ આનંદદાયક રહેશે. નવા વ્યવસાયિક સાહસો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે, અને વ્યવસાયિક બેઠક માટે તમારે ટૂંકી યાત્રા પણ કરવી પડી શકે છે. તમે માનસિક રીતે સંતુષ્ટ રહેશો અને તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. કાર્યસ્થળ પર, તમારા સહકર્મીઓ તમને સહયોગ આપશે.
ધન – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. જો પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ થાય, તો તેને ઉકેલવા માટે તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો. શક્ય છે કે તમે ખોટી જગ્યાએ પૈસા ખર્ચ કરી બેસો. નિર્ણય ન લઈ શકવાની સ્થિતિને કારણે, મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. એવી શક્યતા છે કે તમે જે કાર્યોનું આયોજન કર્યું છે તેમાં સફળતા ન મળે, અને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં પણ સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે. આજે તમારી જવાબદારીઓ તમને બોજ સમાન લાગી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સંતોષનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, આ સમયગાળો મધ્યમ છે. કૃપા કરીને તમારું ધ્યાન રાખજો.
મકર – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે તમારો દિવસ ઈશ્વરના સ્મરણમાં વિતાવશો અને ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે અને તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને માન-સન્માન અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે, કાર્યો સુચારુ રીતે પૂર્ણ થશે અને ટીમ પ્રોજેક્ટ્સમાં તમારા યોગદાનના વખાણ થઈ શકે છે. તમને નવા લક્ષ્યાંકો પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. આજે તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. તમને મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી રાખવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. અકસ્માતને કારણે ઈજા થવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. આર્થિક બાબતોમાં, સાવચેતીપૂર્વક રોકાણ કરો.
કુંભ – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન રહેશો, પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. બિનજરૂરી ચિંતાઓ તણાવનું કારણ બની શકે છે. કાયદાકીય બાબતો કે કોર્ટ-કચેરીના મામલાઓમાં પડવાનું ટાળો. રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે તમારી મૂડી અયોગ્ય જગ્યાએ રોકાઈ શકે છે. કોઈપણ પગલું ભરતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે; જીવનસાથી સાથે ગુસ્સામાં વાત કરવાનું ટાળો અને તમારા સ્વભાવ પર સંયમ રાખો. પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તમારે ખર્ચ પણ કરવો પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. વ્યવસાયમાં, વધુ મહેનત કરવા છતાં, લાભ મધ્યમ રહેશે.
મીન – આજે 19 ઓક્ટોબર 2026 સોમવારના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે, જોકે તમારે તેમના પાછળ પૈસા પણ ખર્ચવા પડી શકે છે. તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિશેષ રસ લેશો. કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે તમારી રોમાંચક મુલાકાત થઈ શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે અને જેઓ અપરિણીત છે, તેમના માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ કે સંબંધ પાકો થઈ શકે છે. આજે તમે એવા લોકોના સંપર્કમાં આવશો જેઓ ભવિષ્યમાં તમારા માટે લાભદાયી સાબિત થશે. તમને ઘરમાં સારા સમાચાર મળી શકે છે અને તમને તમારા સંતાનો દ્વારા લાભ થશે. અણધાર્યા આર્થિક લાભની શક્યતા છે. તમે દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. વ્યવસાયિક લાભ માટે તમારે ટૂંકી યાત્રા કરવી પડી શકે છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ અને બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.