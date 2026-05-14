14 મે 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોના વેપાર અને આવકમાં થશે વૃદ્ધિ, તમારું રાશિફળ શું કહે છે?

આજે વૃષભ રાશિના જાતકોને નવા લોકોથી લાભ થઈ શકે. આર્થિક મામલામાં ઉત્સાહમાં નિર્ણય ન લો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 7:29 AM IST

મેષ - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે આજે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. કોઈ મૂંઝવણને કારણે, તમે યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં અસમર્થ રહી શકો છો. આજે નાણાકીય વ્યવહારો ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા મનમાં ભય અથવા આશંકાની ભાવના રહી શકે છે. નોકરીયાત લોકો જો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ ન કરી શકે તો તેઓ ચિંતા અનુભવી શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા સંબંધીઓ અથવા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળી શકે છે. તમારા અને જીવનસાથી વચ્ચે વૈચારિક મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. તણાવ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.

વૃષભ - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમારા વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે. તમે નવા સંપર્કો બનાવી શકશો. ઓફિસમાં સાથીદારો તમને તેમનો સમર્થન આપશે. આ સમય આનંદ માણવાનો અને મિત્રો સાથે મજા કરવાનો છે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. નવા લોકોને મળવાથી તમને લાભ મળી શકે છે. જોકે, તમારે વધુ પડતા ઉત્સાહમાં નાણાકીય બાબતો અંગે નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં, તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમને તમારા ભાઈઓ અને તમારા ઘરના વડીલો તરફથી ટેકો અને લાભ મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મિથુન - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ઘરમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. જે લોકો અપરિણીત છે, તેમના માટે યોગ્ય જીવનસાથી મળવાના મજબૂત સંકેતો છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક અનુભવ રહેશે, અને તમને આ વાતચીતોથી પણ લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી પણ લાભ મળશે. તમને ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણવાનો આનંદ મળી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં નફો મેળવવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

કર્ક - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા ભાગ્યમાં વૃદ્ધિનો દિવસ છે. તમને વિદેશથી અથવા દૂરના સ્થળેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ટૂંકી યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રાથી મનની પ્રશન્નતામાં વધારો થશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, આનંદ અને સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે સમય વિતાવતા આ દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ લાભ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ મળવાના મજબૂત સંકેતો છે. વિદેશ જવાના પ્રયાસો અને ધાર્મિક કામોમાં સફળતા મળશે.

સિંહ - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમારી તબિયત ખાબ થાવાના કારણે સારવાર પાછળ ધન ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારો સ્વભાવ ઉગ્ર બની શકે છે, જેના કારણે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. તમે નકારાત્મક વિચારોથી પરેશાન થઈ શકો છો. ખોટા કામોમાં ન ફસાઓ તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. ધાર્મિક બાબતોમાં રસ લેવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.

કન્યા - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવામાં રસ વિકસાવી શકો છો. વાહન સુખ પ્રાપ્ત થશે. ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધો સુધરશે, અને જીવનસાથીઓ વચ્ચે આત્મીયતા ગાઢ બનશે. બાળકો સાથે સંબંધ સારા રહેશે. નોકરીયાત લોકોને લાભ થઈ શકે છે, વેપારીઓને આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના છે. આજે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો.

તુલા - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને સુમેળભર્યું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. તમારા કાર્યમાં સાથીદારો તરફથી તમને સહયોગ મળશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમને યશ મળશે. માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. પ્રેમ જીવનમાં સફળતાનો સંકેત છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ માટે, આજે લગ્ન નક્કી થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. રોકાણ સફળ સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ શુભ છે.

વૃશ્ચિક - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારો દિવસ મધ્યમ રહેવાની અપેક્ષા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મેળવી શકે છે. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે, નાણાકીય આયોજન માટે દિવસ અનુકૂળ છે. મહેનત ફળદાયી સાબિત થશે. તેમ છતાં, આજે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે, નાની નાની બાબતો પર પણ વિવાદ થઈ શકે છે. આજે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો; નહીં તો, તમારા બાકી રહેલા કાર્યોનો ભરાવો વધી શકે છે.

ધન - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિણામે, તમે કાર્યસ્થળ પર સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ નહીં કરી શકો. ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. પરિવારમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે તમને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા પિતા અથવા ભાઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. અનિદ્રાથી પણ પીડાઈ શકો છો. માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ થશે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા અથવા સન્માન ભંગ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. આજે બની શકે તો તમે ધ્યાન કે યોગ કરીને મનને સ્થિર રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

મકર - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેવાની શક્યતા છે. કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતાઓથી પીડાઈ શકો છો. પરિવારમાં મતભેદનું વાતાવરણ નિરાશા અનુભવી શકે છે. શરીરમાં તાજગી અને સ્ફૂર્તિનો અભાવ અનુભવી શકો છો. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય કોઈ શારીરિક બીમારીથી પીડાઈ શકો છો. અનિદ્રા અથવા ઊંઘમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરી શકો છો. બદનામી અથવા તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાની શક્યતા છે; તેથી, તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ ચાલુ રહેશે.

કુંભ - આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહે છે. આજે, માનસિક રીતે ખૂબ જ કમજોર અનુભવશો. મનમાં છવાયેલી ચિંતાના વાદળો દૂર થતા ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થશે. ઘરમાં ભાઈ-બહેનો સાથે મળીને કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે પ્રવૃત્તિ હાથ ધરશો; દિવસ તેમની સાથે આનંદથી પસાર થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મળવાની તકો મળશે. ટૂંકી સફર કે પ્રવાસનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. ભાગ્યવૃદ્ધિ થશે અને વિરોધીઓ સામે વિજય મળી શકે છે.

મીન – આજે 14 મે, 2026ના રોજ ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહે છે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરશો. ઉત્સાહ ઊંચો રહેશે. નવા કામની શરૂઆત કરશો તો તેમાં સફળતા મળશે. ધાર્મિક હેતુઓ માટે યાત્રા કરી શકો છો. જો કોઈ નિર્ણય લેવામાં શંકા હોય તો અત્યારે તેને ટાળો. પરિવારના સભ્યોની સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. મુસાફરી અને પારિવારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ થશે. જીવનસાથી સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત થશે.

